La indignante oferta de empleo en hostelería: el jefe paga un euro la hora

Captura de pantalla de un vídeo de Soy Camarero en TikTok.

Cuando uno cree que ya ha visto de todo en el mundo de la hostelería se equivoca. Es el sector que peor paga de media y en uno en los que más horas se echa. Las condiciones suelen ser espeluznantes. Pero lo que le ha pasado a una sevillana de 25 años que optaba a un puesto de trabajo es inaudito. Antes de empezar, hay que destacar que, tras las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, en la actualidad la hora se debe cobrar, al menos, a 8,28 euros. Así, el sueldo anual no puede ser inferior a 15.876 euros en las jornadas de 40 horas.

Pero la hostelería acostumbra a tener jornadas de muchas más horas y mucho menos salario. Uno de los últimos casos que ha compartido la cuenta de Soy Camarero en TikTok ha provocado la indignación de sus seguidores: 24 horas de trabajo por 25 euros. Aproximadamente un euro la hora, ocho veces menos de lo que dice la ley.

Se trata de un pantallazo en el que se puede ver que Cristina, la coprotagonista de esta historia, le dice al jefe o jefa de un negocio que estaría interesada en el puesto de trabajo, del que no se muestra la oferta. El o la responsable le pregunta por su país de origen, edad y la zona en la que vive y, cuando responde que es española, de Sevilla, y que tiene 25 años, le escribe que el trabajo sería de “dos de la tarde del sábado a dos de la tarde del domingo por 25 euros”.

En ese momento, sorprendida, Cristina le pregunta: “¿25 euros por 24 horas?”. Y la respuesta es un simple “sí”. “¿Te estás quedando conmigo? ¿A un euro la hora?”, insiste Cristina, enfadada. Y el jefe o jefa ya le deja en visto.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Jesús Soriano, la persona que está detrás de la cuenta Soy Camarero, comenta que esta persona tiene “más cara que espalda” y le pregunta a sus seguidores que qué opinan. Y entre las respuestas se puede leer de todo. “¿Os ha pasado algo así alguna vez? Yo lo dudo, pero ya me creo todo...”, dice. Y lamentablemente, Cristina no es la única.

“Sí”, le responde una usuaria. “A mí me ofrecieron de interna con 9 horas libres a la semana y pagándome mi comida, 300 euros para cuidar una persona con ELA que había que hacerle de todo”. En este caso es que no es ni un euro. En total serían 636 horas de trabajo al mes... así que no llegaría ni al euro la hora. Otra persona comparte también su oferta de trabajo: “A mí me pagan 30 euros por 4 horas y media, a 7,5 euros la hora”.

Cuando la realidad supera a la ficción

Otro comenta que ni el pescadero de la serie La que se avecina “se atrevió a tanto”, en modo irónico. Y es que a veces la realidad supera la ficción y uno se puede cruzar con muchos Antonio Recio por la vida, desgraciadamente.

Según la web Talent.com, el salario camareros promedio en España es de 19.500 euros al año o 10 euros por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 16.800 euros al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 23.400 euros al año. Aunque las ofertas que recibe Soy Camarero distan mucho de estas cifras.