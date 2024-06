Una extranjera va al médico en España y elogia a la sanidad pública: “El tratamiento fue fantástico”

@mercersspanishproperty en un video publicado en TikTok (TIKTOK)

Las redes sociales son una ventana al mundo para aquellos que se atreven a vivir una aventura en el extranjero; sin embargo, a la hora de decidir si comenzar una vida fuera de nuestras fronteras, es necesario tener ciertas cosas en cuenta, como la calidad de vida del país. Para ello, muchas familias estudian cómo es el sistema sanitario, la educación o la accesibilidad a la vivienda, y para ello, las inmobiliarias publicitan a través de las redes las facilidades que aporta nuestro país para los extranjeros.

Eso mismo es lo que hace Mercers Spanish Property, una inmobiliaria que promociona hogares en España para personas de otros países que quieren comenzar a vivir aquí. En esta ocasión, han publicado un video en el que conversan con una de sus clientas, quien vive en Mazarron, Murcia, y anima a aquellas personas que estén dudando en adquirir un hogar en nuestro país por la calidad del sistema sanitario.

La mujer ha explicado en inglés la anécdota que les ocurrió unos días atrás, cuando su marido Mark sufrió un accidente: “Bajamos al centro de urgencias de Mazarrón, y allí todo el mundo era de gran ayuda. Aunque había una pequeña barrera del idioma, logramos explicarles lo que necesitábamos y ellos nos decían lo que necesitaban de nosotros. Allí trataron la pierna de Mark”. Una vez consiguieron estabilizar a su marido, lo derivaron a las emergencias de un hospital de Cartagena.

“El sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo”

Para su esposa, las palabras de agradecimiento por el trato recibido en el hospital no son suficientes: “El tratamiento fue fantástico. Un sistema muy sencillo en el hospital. Y para ser justos, nos vieron bastante rápido. Así que sí. Muy bueno, muy buen sistema”. El entrevistador ha querido conocer más sobre las dificultades del idioma y si estas supusieron un inconveniente para el tratamiento de su marido: “Estuvo durante seis horas siendo intervenido, pero lo vieron bastante rápido. Siempre y cuando tengas tu documentación en orden y todo lo relevante para lo que necesitas. Pero pienso de nuevo que si no lo hicieras, seguirían siendo de gran ayuda. Así que no te preocupes por eso. Si necesitas tratamiento, definitivamente ve”.

La mujer, que parece ser británica por su acento, quedó bastante satisfecha con la ayuda recibida por la sanidad española. Y es que suele ser de lo que más sorprende a los extranjeros cuando acuden a España, ya que las personas residentes y con nacionalidad pueden acceder a una sanidad pública y de calidad de manera gratuita. Algo un tanto diferente para los extranjeros, quienes ante cualquier problema siempre serán atendidos por los médicos, y una vez se haya estabilizado a la persona, es cuando se rinde cuentas al seguro privado o a su sistema sanitario nacional, si pertenecen a otro país de la Unión Europea.

Diferentes personas han aprovechado los comentarios de la publicación para alabar la sanidad española y explicar diferentes anécdotas: “El sistema sanitario español es conocido como uno de los mejores y más eficientes del mundo”, “Como española que vive en Londres, echo de menos la asistencia sanitaria en mi país. En Londres es imposible ver a un médico de cabecera”, “He vivido aquí 50 años, el sistema de salud es maravilloso”, “Una vez que ingresa al protocolo, son excelentes, se puede mejorar el trato con los pacientes, pero por lo demás, son algunos de los mejores médicos y servicios del mundo”.