Un español que vive en Irlanda no entiende lo que sucede cuando se prueba ropa en las tiendas: “En España no pasa”

Ir a comprar ropa puede ser tanto una buena como una mala experiencia. Desde los precios y la calidad de las prendas a la atención al cliente, todo marca la visita y la opinión final del cliente. Las costumbres y normas pueden cambiar de un establecimiento a otro, pero también de un país a otro, dependiendo de lo que acepte la sociedad en general o a lo que se le haya acostumbrado.

Así, muchos españoles se han quedado sorprendidos con la situación que se vive en las tiendas de Irlanda. Lo cuenta en TikTok Alex Álvarez (@not_peyas), que dedica su cuenta a compartir con sus más de 6.000 seguidores sus viajes y reflexiones generales.

En este caso, el joven español se encuentra en Irlanda. En el país, las tiendas de ropa tienen una costumbre que él no está acostumbrado a ver en España y no le ha dejado nada contento. “¿Es surrealista o soy yo?”, se pregunta. Relata esta experiencia después de visitar un centro comercial y haberse probado varias prendas de ropa. En España, es habitual que, una vez terminado la actividad en los probadores, se saque la ropa y se deje, lo más ordenada posible, en una mesa para que uno de los trabajadores la doble y la cuelgue. Posteriormente, esa ropa se devuelve a la tienda, poco a poco.

Sin embargo, en Irlanda el funcionamiento es algo diferente, se queja Alex. “Le doy la ropa (al trabajador) sin estar colgada de las perchas, obviamente, porque no lo voy a hacer y menos si tengo prisa. Y llega el personaje y me dice ‘¿puedes colgarlo, porfa?’”, explica, enfadado. Añade que no es la primera vez que le pasa y que, además, en esta ocasión, el empleado no fue muy amable. “No lo ha dicho tan simpático, ha dicho ‘Cuélgalo’”.

Debate en las redes: ¿Educación o trabajo?

Alex defiende que él no debería ser el que ordene la ropa porque no está “cobrando por esto”: “Es tu trabajo”, afirma. “Es flipante, porque es que me dan ganas de decirle eso y decirle, ‘¿tú para qué estás aquí, qué estás haciendo? ¿Estás ahí como un pasmarote sin trabajar o qué?’”, añade, indignado.

Entre los cientos de comentarios que tiene el vídeo, muchos están de acuerdo con él. “Tienes razón... yo soy camarera y jamás le diría a un cliente: ‘Oye, tráeme el plato o el vaso’ mientras yo estoy ahí parada”, expresa una de las usuarias. “Que lo cuelgue él, ese es su trabajo, a mí en hostelería no me recogen las meses”, comenta otro.

Sin embargo. no todos defienden la postura de Alex y lo consideran mala educación. “Flipo con la poca educación que tenéis... Ojalá no vean esto tus padres porque menuda vergüenza”, expresa una. “Trabajo en una tienda de ropa en España... no voy a hacer comentario”, escribe otra. “Todo el mundo debería trabajar algún tiempo de cara al público, sería todo tan diferente...”, añaden los espectadores.

El vídeo ha dado pie al debate. ¿Es mala educación o es el trabajo de los empleados que se encuentran en el probador? ¿Es lo mismo que un restaurante o, al coger tú la roba, debes ser tú quien la devuelve tal y como estaba? ¿Por qué en restaurantes de comida rápida no nos cuesta recoger, pero nos negamos en los probadores? Entre todas estas cuestiones, algunos lo resumen en que “sencillamente: te adaptas al país al que vas”.