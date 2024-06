Una joven enseña cómo son los precios de Zara en Marruecos y los compara con España: “Es carísimo”

Marta Oliete en un Zara de Marruecos (@martiibu/TikTok)

Falta poco para las vacaciones, y eso en muchas ocasiones es sinónimo de viajes. Marcharse unos días lejos de casa puede servir para desconectar y recargar pilas, pero también para exponerse a experiencias y culturas diferentes, muchas veces comparándolas con lo que hemos visto en nuestra vida cotidiana. Uno de los elementos que puede variar más, y que incluso es un elemento tenido en cuenta de cara a la elección del destino, es si ese lugar es muy barato o, al contrario, tiene unos precios muy elevados. En algunos casos, incluso, podemos aprovechar para comprar algo que en nuestro país se vende por mucho más dinero.

Sin embargo, esto último no es lo que le ha ocurrido a Marta Oliete (@martiibu), una tiktoker que, desde hace cinco días, se encuentra en Marruecos haciendo un viaje con su amiga Laura Obrero. Durante su estancia, ha ido compartiendo con sus seguidores -más de 515.000- las distintas impresiones que ha tenido sobre este país, así como las diferentes actividades que ella y Laura han realizado, algunas de lo más curiosas.

Así son los precios en el Zara

El vídeo que, no obstante, ha generado más revuelo, ha sido ese en el que Marta y su amiga visitaban el local de una famosísima marca de ropa para comparar sus precios respecto a España. “Vamos a ver un Zara de Marruecos”, dice al principio de dicho vídeo, “me llama la curiosidad, yo creo que por el precio. En Estados Unidos el precio es super caro y aquí yo creo que será súper caro”. Algo que, a priori, podría sorprender si tenemos en cuenta que, entre otras cosas, Marruecos suele ser un destino atractivo por ser barato.

“Tía, el precio es igual que en España”, afirma su amiga Laura cuando ambas se sitúan frente al escaparate de la tienda de Zara para ver los precios. “¿Cómo que igual?”, pregunta Marta sin acabar de creérselo, a lo que es respondida con una enumeración: “Unos zapatos a 42,90€, una camiseta a 14€...”. “Laura”, la corta, “el Zara en España no vale esto, un vestido 120 pavos no vale”. En cualquier caso, para hacerse una mejor idea de cómo son los precios de esta marca de ropa en Marruecos, deciden entrar en el interior. “Pantalón de chándal, 32€ el pantalón de chándal”, alucina ya dentro de la tienda, y termina mostrando otro body a “21,90€”.

Luego se van al Bershka y...

Cuando creen ya haberse hecho una idea de que, en efecto, el Zara en Marruecos es más caro que en España, deciden marcharse a otra tienda de Inditex, Bershka, para ver si la dinámica es igual en todas las marcas de la compañía. “Un top que a lo mejor en España son 7€, aquí son 26,90€”, dice en su vídeo mientras muestra la etiqueta, “29,90€ esta sobrecamisa, este body a mi me costó... Ni de coña, 27€, esto es precioso, 40€ los pantalones de lino”. De este modo, Marta va mostrando las prendas que encuentra y coinciden con esa misma tendencia a ser más caros que en España.

Pero la tiktoker también ofrece una explicación: “En este tipo de tiendas encuentras ropa un poco diferente, por eso se aprovechan y lo ponen más caro”. En la misma línea, Marta explica que “al final encontrar ropa de este estilo, por lo que yo he visto en Tánger, que a lo mejor he ido a zonas que no he visto, es complicado verla”. Al final, en su descripción del vídeo, concluye: “¡Es carísimo!”.