La oferta laboral de un restaurante de Ibiza que causa polémica en redes: “Con este horario tienes todo el día libre y puedes ir a la playa”

El verano es siempre una buena época para encontrar empleo. Las cálidas temperaturas y el buen tiempo suponen uno de los principales atractivos en España, país que durante los tres meses de la estación ve cómo sus costas se llenan de turistas tanto nacionales como internacionales.

De este modo, los sectores más beneficiados por la economía son el de la vivienda vacacional, el hotelero y también el de la hostelería. En el caso de este último, todos los locales para comer, beber o simplemente pasar el rato se suelen ver llenos, y es ante este aumento de la clientela que, para esas fechas, se suele contratar a personas para un puesto temporal.

No obstante, si ya de por sí el sector de la hostelería tiene fama de ser muy sacrificado, en algunas ocasiones las ofertas de empleo pueden resultar abusivas por sus condiciones. Es el caso de la proposición laboral que, esta semana, se ha compartido en redes sociales a través de la cuenta Soy Camarero (@soycamarero), que afecta directamente a un restaurante de Ibiza.

De cinco de la tarde a cuatro de la mañana

Una chica, tal y como se puede apreciar por las imágenes compartidas por la cuenta de X -antes Twitter-, vio la oferta que había publicado este restaurante y le envió un mensaje al empleador: “Buenas, he visto una oferta de trabajo en Mil Anuncios para camarera de temporada en Ibiza, ¿es correcto?”. A partir de esa pregunta se inicia una conversación en la que el demandante le dice que sí que es correcta la oferta y que el principal requisito es hablar inglés debido a la afluencia de extranjeros al lugar. “Actualmente me encuentro en Irlanda”, responde la chica, “llevo tiempo trabajando trabajando aquí en un hotel. Mi nivel de inglés es avanzado. ¿Para cuándo lo necesitan?.

Es entonces cuando el empleador le manda un audio -con el tono de voz editado para evitar reconocimientos- en el que le cuenta las condiciones del empleo, las cuales han sido el principal foco de la polémica: “La camarera que nosotros necesitamos es para un local que es un local familiar que hay máquinas para que jueguen los niños. Ahí van los padres, los abuelos y bueno, todo el mundo”. Un servicio completo ya de por sí, al que el dueño añade que el sitio es también “un local de comida”, cuyo horario es de 5 de la tarde a 4 de la mañana. “Tendrías que trabajar de 5 de la tarde a 4 de la mañana”, insiste él en el audio, para luego decirle que, a cambio de cumplir ese horario, ganaría más dinero.

Un último aspecto le faltaba, no obstante, por decir al empleador: “No libramos”. “Pero bueno”, matiza a continuación en el audio, “es que con este horario tienes todo el día libre y puedes ir a la playa”. Tras escuchar esta última afirmación, la candidata tuvo que pensar algo parecido a lo que expresaron muchos de los usuarios en el post de Soy Camarero, ya que al parecer, el dueño del negocio no había contado con las horas de sueño, por no hablar de que su oferta incumplía ampliamente el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, donde se indica que “el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a 9 diarias”.

