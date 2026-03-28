España

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 28 marzo

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Guardar
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

Estos son los ganadores del sorteo 4 de las 17:00 horas de Super Once de hoy 28 demarzo, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 28 marzo.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 02 06 09 19 20 22 24 25 34 38 44 45 48 53 56 59 61 68 77 78.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Bibbiana Cau, la escritora italiana superventas que reivindica a las mujeres olvidadas en el parto: “Los cuerpos guardan memoria y si no se cuenta, se pierde”

Tras más de 40 años como obstetra, la autora publica su novela debut, ‘La comadrona’

Bibbiana Cau, la escritora italiana superventas que reivindica a las mujeres olvidadas en el parto: “Los cuerpos guardan memoria y si no se cuenta, se pierde”

Thimbo Samb, de llegar en cayuco a combatir el racismo en el cine español: “Seguimos haciendo papeles de negros, no de actores”

El intérprete y activista senegalés, que ha enfrentado múltiples episodios de discriminación, asegura que los intérpretes africanos suelen quedar relegados a papeles estereotipados

Thimbo Samb, de llegar en cayuco a combatir el racismo en el cine español: “Seguimos haciendo papeles de negros, no de actores”

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros al año

El índice remonta en marzo al 2,532% y los analistas aconsejan a los que tienen una hipoteca variable que se planteen cambiarla por una fija o mixta para esquivar nuevas subidas

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros al año

Los anónimos de ‘MasterChef’ que pasaron a ser estrellas de realities e influencers: de concursantes de ‘Supervivientes’ a las polémicas Saray y Ofelia

Miri Pérez-Cabrera, Jorge Brazález y Aleix Puig son solo algunos ejemplos de perfiles que han tenido un gran éxito tras el programa de cocina

Los anónimos de ‘MasterChef’ que pasaron a ser estrellas de realities e influencers: de concursantes de ‘Supervivientes’ a las polémicas Saray y Ofelia

Así ha cambiado la familia de la Casa de Alba tras la muerte de Cayetana: del papel conciliador de Eugenia al protagonismo de dos de sus nietos

Se cumplen 12 años del último adiós a la duquesa de Alba, un momento que marcó el inicio de una complicada etapa familiar

Así ha cambiado la familia de la Casa de Alba tras la muerte de Cayetana: del papel conciliador de Eugenia al protagonismo de dos de sus nietos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

ECONOMÍA

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros al año

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros al año

Los pescadores españoles echan el ancla ante la guerra de Irán: “Perdemos más dinero saliendo a pescar que quedándonos en puerto”

Cómo afecta el cambio de hora a la economía: comercios locales, cierres de hostelería y ocio nocturno

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”