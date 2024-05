Cuál es la fruta que combate el estreñimiento y es buena para la piel

Piezas de frutas y hortalizas en una frutería (Carlos Luján / Europa Press)

Las nectarinas son una variedad del melocotón que, además de tener un intenso sabor dulce, están cargadas de beneficios para la salud. Desde su riqueza en antioxidantes hasta su capacidad para proteger el corazón y mejorar la digestión, estas frutas son una opción nutritiva que debería considerarse como parte de una dieta equilibrada y saludable.

Una de las características más notables de las nectarinas es su alto contenido de antioxidantes, incluidos los carotenoides y la vitamina C, según la Journal of Agricultural and Food Chemistry. Estos compuestos ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo y protegen las células del estrés oxidativo causado por el envejecimiento, a la vez que reducen el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas y cáncer.

Además de su capacidad para combatir los radicales libres, las nectarinas también son beneficiosas para la salud del corazón, pues como recoge la Fundación Española de Nutrición (FEN) son naturalmente bajas en grasas saturadas y sodio, pero ricas en potasio, un mineral esencial para regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo y promover una función cardíaca saludable con la presión arterial bajo control. Así estas frutas pueden contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Otro beneficio importante de las nectarinas es su capacidad para mejorar la digestión ya que son una excelente fuente de fibra dietética, que es crucial para mantener la regularidad intestinal y prevenir el estreñimiento. La fibra también ayuda a promover la salud del sistema digestivo al alimentar a las bacterias beneficiosas en el intestino, lo que puede mejorar la absorción de nutrientes y reducir el riesgo de enfermedades intestinales.

Un estudio publicado en 2012 en la revista Experimental Biology and Medicine descubrió que las nectarinas también son buenas para el sistema nervioso. Su aporte en vitamina C, un antioxidante clave que es importante para la salud del cerebro y el sistema nervioso, ayuda a proteger las células nerviosas del daño causado por los radicales libres y también está involucrada en la producción de neurotransmisores, que son mensajeros químicos que transmiten señales entre las células nerviosas.

Por último, las nectarinas son ricas en potasio y vitamina C. El potasio es un mineral esencial para la salud del corazón y ayuda a regular la presión arterial, mientras que la vitamina C es un antioxidante clave que apoya el sistema inmunológico y promueve la salud de la piel. Una sola nectarina proporciona una cantidad significativa de potasio y vitamina C, lo que las convierte en una opción nutritiva para mejorar la salud en general.

Por todo ello, las nectarinas son una opción deliciosa y nutritiva que ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. Desde su alto contenido de antioxidantes hasta su capacidad para proteger el corazón, Incorporarlas en tus comidas regulares puede ayudarte a mejorar tu salud general y disfrutar de los muchos beneficios que ofrecen estas deliciosas frutas.