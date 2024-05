Carlo Costanzia habla por primera vez de su noviazgo con Alejandra Rubio: “Nuestra relación es muy estable”

Carlo Costanzia en 'De Viernes' (Mediaset)

Meses después de acudir al plató de ¡De viernes! para hablar de su polémica infancia, Carlo Costanzia se ha sentado de nuevo en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Entre otros asuntos, el hijo de Mar Flores habló de su relación con Alejandra Rubio, con quien inició un romance el pasado mes de febrero.

El que fuera Jairo en la serie de Netflix Toy Boy ha desvelado cómo fueron sus comienzos con la hija de Terelu Campos. Su primer encuentro con la colaboradora de Así es la vida tuvo lugar poco después de su primera aparición en el programa de Telecinco. En aquel entonces, la sobrina de Carmen Borrego, que aún no le conocía, no dudó en salir en su defensa. “Es un niño que no ha estado en este miedo lo suficiente como para saber la repercusión. Me han hablado bien de él y viendo esta entrevista también creo que es una llamada de atención a su madre”, aseguró Alejandra.

“Me entró la curiosidad de que una persona como ella se dedicara a un mundo como este, porque ella quiere ser actriz, estudia interpretación. Yo no sabía quiénes eran su madre, su tía y su abuela, os lo juro”, ha dicho el actor, negando conocer el clan Campos. “Yo le escribo y le digo ‘¿te apetece que nos tomemos un té y que me expliques un poco cómo funciona este mundo?’. Y nadie pensaba en ese momento que naciera o surgiera algo, porque es algo que depende de la química”, ha continuado diciendo el intérprete, quien ha dejado entrever que no tenía ninguna intención sentimental con la joven.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en 'De Viernes' (Mediaset)

Aquel primer encuentro hizo palpable la “química” que había entre ambos. “Me pareció muy guapa, mucho más guapa en persona que en la tele, y me parece que tiene una personalidad completamente arrolladora. Tuvimos un nivel de entendimiento y de conversación que yo no pensaba tener”, ha confesado Costanzia, ante la mirada atenta de Alejandra Rubio, quien también se encontraba en plató, aunque este detalle él no lo sabía.

“El amor es una palabra muy grande”

Los dos empezaron a intercambiar mensajes y quedaron para verse una segunda vez, momento en el que fueron cazados por la prensa derrochando una gran complicidad y cariño. Pese a que el hijo mayor de Mar Flores ha asegurado que su relación con Alejandra Rubio es “demasiado estable con todo lo que ha pasado y estando en el foco día tras día”, lo cierto es que no ha querido revelar si está enamorado de ella. “El amor es una palabra muy grande y yo no voy a contaros lo enamorado que estoy de una persona ni lo que le digo en privado”, ha dicho.

Carlo Costanzia en el plató de '¡De viernes!' (Mediaset)

Tras sus palabras, Alejandra Rubio irrumpió en el plató para reencontrarse con su pareja. “Lo que más me gusta de ella es que pocas personas se quedan en los malos momentos de otra persona y lo apoya en esos malos momentos. Es muy difícil encontrar a una persona así, eso es lo fundamental”, ha confesado.

A día de hoy, el actor ya ha conocido a su suegra, Terelu Campos, cuyo primer encuentro ha ido “muy bien”. Sin embargo, ella aún no ha podido verse con Mar Flores. “Yo tengo una situación más complicada, pero obviamente pasará, Mi madre sabe lo que pasa en mi vida, lo respeta y como cualquier madre, si su hijo es feliz, ella también lo es”, ha zanjado.

A día de hoy, Carlo confiesa que ha sentido “rabia e impotencia por la frustración de no poder conocerla en circunstancias normales”, sin embargo, no ha supuesto ningún impedimento para ambos, quienes van “paso a paso” y construyendo un vínculo que, tal y como la presentadora Beatriz Archidona ha asegurado, llegó a ruborizar al desvelar su pareja los detalles a Alejandra, quien se mantuvo detrás de las cámaras apoyándole.