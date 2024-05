Carmen Borrego reacciona a la ‘reconciliación’ de José María Almoguera y Paola Olmedo: “Vuestra relación nunca va a salir bien”

Carmen Borrego, en 'Así es la vida'. (Mediaset España)

Las últimas semanas están siendo un auténtico huracán en la vida de Carmen Borrego. Su regreso a España tras poner fin a su aventura en Cayos Cochinos como participante de Supervivientes no ha sido nada fácil, pues nada más aterrizar se topó con la desgarradora exclusiva de su hijo, José María Almoguera, y Paola Olmedo, quienes aseguraron que habían puesto fin a su matrimonio.

En su entrevista, el nieto de María Teresa Campos y la empresaria pusieron en el foco a la hermana de Terelu Campos, a quien acusaron de ser la causante de su ruptura de su relación. Tan solo un mes después de estas declaraciones, la supuesta expareja fue pillada disfrutando de una escapada en Andorra durante el puente de mayo, aprovechando el buen tiempo y los días festivos.

En las fotografías en las que los dos derrochaban una gran complicidad y cariño y han abierto la vereda a una posible reconciliación. Pero, además, se encontraban acompañados de su hijo en común, Marc, y los dos hijos de la manicurista, fruto de su anterior relación. Por si fuera poco, también estaban presente la madre de Olmedo y su hermana.

Dado el gran revuelo que se ha desatado tras hacerse públicas estas imágenes, Vamos a ver ha abarcado el tema para ahondar en unas de las teorías a las que se ha dado pie. Y es que se sopesa la posibilidad de que todo haya sido fruto de un montaje para conseguir atención mediática.

Ante este panorama, la tía de Alejandra Rubio, que trabaja como colaboradora en el espacio de Telecinco, optó por guardar silencio. Aunque por poco tiempo. Después de que todos sus compañeros hubieran aportado su punto de vista al respecto, Carmen Borrego ha decidido hablar. “Sabéis que no me gusta hablar de este tema, que intento respetarles al máximo”, han sido sus primeras palabras.

“Nunca va a salir bien”

Pese a que sus declaraciones intentaron rozar la prudencia, lo cierto es que no pudo evitar trasladar su impresión al conocer la noticia de que su hijo y Olmedo podrían darse una nueva oportunidad. “Siento la necesidad de decir algo. Espero que mi hijo no se arrepienta porque cuando tú estás con alguien cuyo único objetivo es separarte de tu familia, eso (su relación) nunca va a salir bien”, ha asegurado la excolaboradora de Sálvame en el programa presentado por Joaquín Prat.

“Es mi mensaje para él, espero que no se arrepienta. Igual que cuando estás con una pareja que no quiere a sus hijos, la cosa no sale bien; pues cuando estás con una pareja que no quiere a tu madre, ni a tu tía, ni a tu prima, ni a tu hermana, eso tampoco va a ir bien. Es mi opinión”, ha sentenciado la televisiva.