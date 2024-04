José María Almoguera y Paola Olmedo, contundentes contra Carmen Borrego: “Nunca dijimos que sí a vender el embarazo”

José María Almoguera y Paola Olmedo en una imagen de archivo (Europa Press)

Una semana después de la exclusiva que José María Almoguera y Paola Olmedo ofrecieron a Semana, en la que desvelaron los motivos de su ruptura y arremetieron contra Carmen Borrego, la misma publicación ha sacado a la luz este miércoles, 10 de abril, las aclaraciones hasta ahora inéditas que la expareja dio a la revista del corazón.

En su anterior entrevista, ninguno de los dos tuvieron reparos en arremeter contra la hermana de Terelu Campos. De hecho, ambos afirmaron sentirse decepcionados con ella por haber vendido su embarazo. Precisamente, ha sido esta una de las cuestiones que los dos han querido matizar. “Es una cosa que nos propusieron hacer a Paola y a mí, pero dijimos que no”, ha señalado el hijo de Carmen Borrego.

“No quisimos hacerlo porque ya vimos lo que supuso vender nuestra boda”, ha dicho ella, dejando entrever que vender su matrimonio a los medios sí fue una decisión de los dos. En ese sentido, la expareja ha sostenido que fue entonces cuando se les informó de que, en ese caso, lo haría Carmen Borrego. “Intenté pararlo diciéndole que no lo hiciese, que no era el momento. Pero salió”, ha agregado el nieto de María Teresa Campos.

Carmen Borrego y Terelu Campos en el programa 'Supervivientes' (Mediaset)

“Nos plantearon anunciarlo juntos, pero dijimos que no”, ha seguido José María Almoguera. “A nosotros nos gustaba nuestra vida y no, no queríamos hacerlo. Nos lo propusieron, pero nos lo tomamos a broma y nos reímos porque sabíamos que no íbamos a hacerlo. Ni siquiera lo valoramos”, ha rematado Olmedo, quien coincide con el hermano de Carmen Almoguera en que Carmen, “si hubiese querido”, hubiera cancelado la exclusiva que dio.

El elemento común en sus diferentes declaraciones y matizaciones es que ellos nunca dijeron que sí a que Carmen contase su embarazo. Además, han sostenido que no recibieron dinero por ello, como aseguró la tertuliana. “Nosotros de lo único que hemos cobrado ha sido por vender nuestra boda. Nada más”, ha manifestado Paola Olmedo, palabras que ha matizado José María Almoguera. “Que quede claro que la vendí yo (la boda), no ella. Por eso no entiendo que se la esté atacando a ella. Ella no ha vendido nada. Ella lo único que ha hecho ha sido apoyarme en mis decisiones”, ha zanjado.

Según la nueva información que han aportado a la revista, la que fuera colaboradora de Sálvame fue quien hizo que la portada sobre el embarazo no se cayese, alegando que la entonces pareja ya había firmado un contrato en el que reflejaban su consentimiento. La revista del corazón sostiene que Carmen Borrego era consciente de la petición que le hacía su hijo, pero no podía echarse para atrás, puesto que ya había firmado un contrato y, en caso de no cumplirlo, tendría que pagar una penalización.