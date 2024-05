‘Supervivientes 2024′: Las lágrimas de Laura Matamoros y Aurah Ruiz por el Día de la Madre

Aurah Ruiz, Laura Matamoros y Blanca Manchón, concursantes de 'Supervivientes 2024'. (Mediaset)

Los concursantes de Supervivientes llevan más de dos meses alejados de todo y de todos, pero eso no significa que no tengan en cuenta las fechas claves del calendario. Este domingo, 5 de mayo, por ejemplo, se celebraba en España el Día de la Madre y aquellas que tienen hijos se acordaron mucho de ellos. Fue el caso de Aurah Ruiz, Laura Matamoros y Blanca Machón, que durante toda la jornada tuvieron a sus pequeños muy presentes.

Conscientes de ello, desde el programa quisieron darles una gran sorpresa que provocó sus lágrimas y es que pudieron volver a verles. Tras varias semanas totalmente aisladas, les mostraron unos vídeos de sus hijos en los que todas escucharon un mensaje que les habían grabado. Como era personal, se pusieron los cascos y los vieron en una tablet.

La primera fue Aurah Ruiz, que es madre de un niño llamado Nyan, fruto de su relación con el futbolista Jesé Rodríguez. “Te extraño tanto. Te amo, estás muy grande y muy guapo. Quiero abrazarte”, iba entonando la canaria mientras escuchaba este mensaje: “Eres mi todo”.

Aurah Ruiz mostró orgullosa la carta que le escribió su hijo. (Mediaset)

Su vástago cumplirá seis años el próximo mes de junio y es su principal motivación para mejorar día a día. Además, desde hace un tiempo vive totalmente feliz por él y es que sus primeros años fueron muy duros debido a una enfermedad crónica que sufre Nyan por la que necesitaba cuidados específicos y vigilancia las 24 horas del día. Ahora que está mejor, puede hacer de su día a día algo normal y esto es algo que la influencer valora mucho y así lo demuestra en sus redes.

Muy emocionada, Aurah leía una carta que su hijo le había escrito para ella y compartía cómo se había sentido: “Está enorme, ha cantado en inglés. Ha crecido muchísimo”. “Ha sido un vídeo que también te ha querido hacer Jesé para que este Día de la Madre no te falte ese mensaje de tu hijo”, le decía Sandra Barneda, y Aurah le decía unas palabras a ambos para terminar: “Jesé, te amo. Y a ti, hijo, estoy deseando verte y comerte esos mofletes tan ricos que tienes”.

Laura Matamoros, emocionada al ver el mensaje de sus hijos por el Día de la Madre. (Mediaset)

Laura Matamoros, por su parte, recibía el mensaje en aislamiento, ya que fue evacuada y se encuentra en observación tras sufrir una caída mientras recogía leña. En estos momentos tan complicados, el mensaje de sus dos hijos ha sido su mayor alegría, pues le ayuda a coger fuerzas. “Hace mucho que no sé nada de ellos ni les veo ni tengo noticias”, decía.

Ya con los cascos puestos escuchaba su vídeo y se emocionaba al volver a verles. “Qué mayor está el pequeño y Mati es que no deja de sorprenderme, es un campeón. Me estoy perdiendo mucho desde que estoy aquí, mi cabeza no puede más ahora”, decía sin parar de llorar. Desde plató, su hermano Diego contaba que los niños “están muy orgullosos de ella, ven el programa alguna vez. El otro día estuvimos pasando el cumpleaños juntos y la echaban de menos, evidentemente”.

Blanca Manchón, muy contenta al ver a sus tres hijos en el Día de la Madre. (Mediaset)

Tampoco se quedó sin su sorpresa Blanca Manchón, que se quedó sin palabras al ver a sus tres hijos y descubrir que los dos pequeños, que son gemelos, ya andan. “Te quiero muchísimo, eres el mejor hermano mayor”, decía para su hijo mayor y no daba crédito con todo lo que estaba viendo en las imágenes: “Ay, que no sé quién es quién, pero estoy muy contenta”.