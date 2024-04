‘Supervivientes 2024′ celebra la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia: de sus emocionantes votos a la elección de las damas de honor

Ángel Cristo Jr y Ana Herminia durante su boda en 'Supervivientes'. (Mediaset)

El reencuentro entre Ángel Cristo Jr. y su novia, Ana Herminia, ha sido uno de los momentos más emotivos de lo que va edición, pues tras casi un mes y medio sin verse, dieron rienda suelta a su amor en las playas de Honduras. En este reencuentro, marcado por los besos, los abrazos y las lágrimas, tuvo su punto álgido cuando el hijo de Bárbara Rey se arrodilló y le pidió matrimonio a su pareja.

Si bien lo normal hubiera sido que esperasen a volver a España para darse el ‘sí, quiero’, prefirieron adelantarlo todo y casarse en los Cayos Cochinos. Y así ha sucedido este domingo 28 de abril, en el que acompañados del sonido de las olas han unido sus vidas. “Es la mujer de mi vida, ya le diré más cositas luego, pero es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Precisamente con 43 años es cuando lo tienes claro”, decía Ángel a Sandra Barneda momentos antes de dar este gran paso.

Ángel Cristo Jr. en su boda en 'Supervivientes 2024'. (Mediaset)

Como marca la tradición, el novio era el primero en llegar al altar y unos minutos después lo hacía la novia, acompañada por las damas de honor, Blanca Manchón y Aurah Ruiz. La ceremonia estuvo oficiada por Laura Madrueño quien, tras una presentación, dio paso a la parte más emotiva, la de los votos.

“Te voy a amar, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a entender... Aprovechemos esta oportunidad para que pasemos el resto de nuestros días juntos”, apuntaba Ángel Cristo. Por su parte, Ana Herminia le prometía no fallarle nunca: “Tú te mereces ser feliz. Te prometo hoy amor que te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Te voy a amar toda la vida”. Tras estas palabras, se daban un abrazo muy querido y sentido.

Tras un abrazo muy sentido, llegaba el momento de la ceremonia. Laura Madrueño le preguntó primero a Ángel Cristo: “¿Quieres a Ana Herminia como esposa y prometes amarla y respetarla todos los días de tu vida?”. “¿Quieres a Ángel Cristo como esposo y prometes amarle y respetarle para el resto de tu vida?”, continuaba con ella. Por supuesto, ambos respondieron con un alegre “sí”.

Ángel Cristo Jr y Ana Herminia durante su boda en 'Supervivientes'. (Mediaset)

Los invitados

En las horas previas los concursantes supieron cuáles iban a ser sus roles en esta ceremonia. Además, los concursantes recibían la invitación de la boda con gran expectación y alegría. Aurah y Blanca Manchón, por ejemplo, eran las damas de honor. Mientras tanto, Laura Matamoros gritaba emocionada al saber que también estaba invitada a la boda. Miri, por el contrario, no estaba invitada. “No me ha invitado, ¿qué hago, me pongo a llorar? Que sean felices”, apuntaba la concursante al resto de sus compañeros de playa. Marieta, Javier Ungría, Arantxa del Sol y Rubén Torres tampoco estaban invitados.

Ana Herminia ha estado muy atenta a todo el concurso de su novio y por eso decidió vetar a estos concursantes, con los que su ya marido no tiene relación.