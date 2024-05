Cuál es la fruta que cuida la piel, reduce el colesterol y ayuda a tener una boca sana

Frutería del mercado de Triana de Sevilla. (Shutterstock)

Tener una buena salud comienza en nuestra propia despensa, en la alimentación que llevamos a cabo. Por ello, en nuestra dieta no deben faltar frutas y verduras frescas, especialmente aquellas que son más beneficiosas nosotros. Una de ellas y quizás no tan estudiada es el pomelo, pues sus propiedades lo convierten en un aliado para nuestro bienestar.

Algo que puede pasar más desapercibido acerca de los pomelos es que son una excelente fuente de vitamina C, un nutriente esencial que desempeña un papel clave en el fortalecimiento del sistema inmunológico y la promoción de la salud celular. Como recoge la Fundación Española de Nutrición (FEN), su aporte de vitamina C “supera en 30 miligramos la ingesta diaria recomendada para este nutriente”. La vitamina C actúa como un poderoso antioxidante, ayudando a proteger las células del daño causado por los radicales libres y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardiacas y cáncer. Además, esta vitamina es esencial para la síntesis de colágeno, una proteína importante para la salud de la piel, los huesos y los tejidos conectivos.

Además de su contenido de vitamina C, los pomelos destacan por su contenido en fibra dietética, lo que los convierte en un alimento ideal para promover la salud digestiva y regular los niveles de azúcar en sangre. La fibra ayuda a promover la regularidad intestinal, previene el estreñimiento y mejora la salud del colon al alimentar a las bacterias beneficiosas en el intestino. También puede ayudar a reducir el colesterol LDL (o “malo”) en la sangre, lo que a su vez puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Otro aspecto destacado de los pomelos es su contenido antioxidante, como recoge un estudio de 2010 del Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Burgos. Estas frutas están cargadas de flavonoides, carotenoides y vitamina C, unos compuestos que ayudan a combatir el estrés oxidativo y proteger las células del daño causado por los radicales libres. El consumo regular de alimentos ricos en antioxidantes se ha asociado con una reducción del riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardíacas, cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

Por otra parte, también pueden ser beneficiosos para la salud bucal, específicamente la de las encías, como aclara la doctora Montserrat Folch, especialista del Hospital Quirón Teknon y autora del libro Frutoterapia (Paidós). La vitamina C presente en estas frutas es crucial para mantener unas encías saludables y prevenir enfermedades periodontales como la gingivitis y la periodontitis. En ese sentido, la deficiencia de esta vitamina puede provocar sangrado de las encías, inflamación y debilitamiento del tejido gingival, lo que aumenta el riesgo de infecciones y problemas dentales. Consumir pomelos regularmente puede ayudar a mantener niveles óptimos de vitamina C en el cuerpo y promover la salud bucal.

Aunque los pomelos ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud, es importante tener en cuenta algunas precauciones al consumirlos. Debido a su alto contenido de ácido cítrico, estas frutas pueden causar irritación estomacal en algunas personas, especialmente si se consumen en grandes cantidades o en ayunas.

Además, los pomelos pueden interactuar con ciertos medicamentos, incluidos algunos medicamentos recetados y de venta libre, lo que puede afectar su eficacia o aumentar el riesgo de efectos secundarios. Por lo tanto, es importante consultar a un médico o farmacéutico si está tomando medicamentos antes de incorporar pomelos a su dieta de manera regular.