La España Vaciada se presenta a las europeas como ‘Existe’: “Daremos voz a los alcaldes que trabajan desde la soledad”

Foto de Familia de la coalición 'Existe', a 24 de abril de 2024, en Madrid.

Los partidos de la España Vaciada (Teruel Existe, Soria ¡YA!, Cuenca Ahora, Aragón Existe, Ahora Decide, Jaén Merece Más), junto con un centenar de partidos municipalistas e independientes y Por un Mundo Más han presentado esta mañana su candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo en la sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid bajo el nombre de ‘Existe’.

El candidato elegido para encabezar la lista es el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, una persona que ya sabe lo que es dar la sorpresa en unos comicios, cuando en las generales de 2029 su formación logró obtener un escaño contra todo pronóstico. Guitarte ha definido este nuevo proyecto como “La España Plural, diversa y olvidada”, que no responde a “jerarquías de partidos”.

“Venimos de todo el territorio español, no nos van a encontrar en el eje de la izquierda o la derecha, somos transversales [...] Para nosotros el verdadero eje es la cohesión territorial y la lucha contra la economía de aglomeración”, ha continuado. El candidato ha reiterado que la despoblación tiene remedio, y es a través de la influencia en las instituciones europeas.

Un centenar de ayuntamientos independientes

La coalición agrupa también a un centenar de administraciones locales independientes -que no pertenecen a ninguna formación política- repartidos por todo el territorio. “Pretendemos sencillamente tener voz propia”, ha remarcado Ángel Montealegre, ‘número dos’ de Existe y representante de los partidos municipalistas. “Entendemos que la relación con Europa siempre puede ser de gran valor para los municipios. Sabemos que ofrece apoyo financiero y multitud de programas y proyectos y siempre queda la duda de si algo de esto llega a los ayuntamientos”.

Los pilares de su programa para las Europeas son el aumento de las subvenciones y fondos de la UE para proyectos de desarrollo local y regional. “Con esta coalición vamos a representar los ayuntamientos en Europa”. Daremos voces a esos 8.000 concejales y centenares de alcaldes independientes que desarrollan su trabajo desde la soledad y desde el abandono de las instituciones”.

Vanessa García, ‘número 4′ de la lista de Existe, procuradora en Cortes de Castilla y León y coordinadora política de Soria ¡YA! ha recordado que el vaciamiento de los territorios “es un problema de Estado que amenaza a dos tercios de España que han sido marginados de su desarrollo económico y social” y ha reivindicado “voluntad política” para poner solución.

“Todas persona es bienvenida”

En el evento también ha intervenido el ‘número tres’ de la lista de Existe, Jorge Serrano Paradinas, coordinador general del partido Por Un Mundo Más Justo. Serrano ha explicado que se unen a esta coalición porque “vemos en los socios partidos transversales como nosotros. Reconocemos una misma manera de trabajar en política, donde toda persona es bienvenida, independientemente del marco ideológico del que proceda”.

En este sentido, Serrano ha recordado que su formación fue una de las impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de personas extranjeras, que contó con el apoyo de todo tipo de asociaciones: “desde Soviet de Getafe hasta la Conferencia Episcopal”.

Entre uno y dos eurodiputados

Aún hay varias incógnitas por despejar dentro de esta nueva coalición, por la que no han descartado presentarse a los próximos comicios en España, aunque afirman que eso “dependerá de lo que suceda en Europa”. “Estas elecciones están abiertas a alguna sorpresa”, adelanta la coalición, que prevé sumar suficientes votos como para obtener entre uno y dos escaños. Existe todavía no ha decidido a que grupo adherirse, aunque han adelantado que no quieren estar en “ninguno de los extremos”.

Desde la coalición confían en que, entre las tres partes, podrían reunir los suficientes votos como para obtener entre uno y dos eurodiputados. Solo en la Unión Municipalista, afirman, consiguieron reunir hasta 150.000 votos en las pasadas elecciones municipales.

El movimiento contra la despoblación en España “nació” en una manifestación en Madrid el pasado marzo de 2019 ante el descontento de miles de personas frente a la falta de oportunidades de empleo, la brecha digital y la poca inversión fuera de las principales ciudades. Ya dieron la sorpresa en España, en los próximos meses se verá si logran llegar a Europa.