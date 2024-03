El ex concursante de ‘Top Chef’ Miguel Cobo cuenta lo que le dijo Ferran Adrià cuando comió en su restaurante con estrella Michelin

El chef Miguel Cobo (Europa Press)

Miguel Cobo, el reconocido chef y exconcursante del programa culinario Top Chef de Antena 3, ha compartido recientemente en el podcast Un Ribera una experiencia trascendental en su carrera: la visita de Ferran Adrià a su restaurante Cobo Evolución, situado en Burgos. Este establecimiento no es solo famoso por haber sido galardonado con una estrella Michelin y un sol Repsol, sino también por ser el emblema de la ambiciosa trayectoria culinaria de Cobo.

En el ámbito gastronómico, recibir a un icono como Ferran Adrià, fundador de El Bulli y considerado por muchos como uno de los mejores chefs del mundo, es un evento de gran magnitud. Su influencia en la cocina moderna y la innovación culinaria lo sitúa como un referente de excelencia y creatividad. Por ello, las expectativas eran altas cuando Adrià decidió experimentar de primera mano la propuesta gastronómica de Cobo Evolución.

Durante su paso por Top Chef, Miguel Cobo se destacó como uno de los concursantes más carismáticos y talentosos, dejando huella en el programa presentado por figuras de la talla de Alberto Chicote, Susi Díaz, Ángel León y Paco Roncero. Su paso por el reality le otorgó notoriedad, pero ha sido su incansable búsqueda de la evolución en la cocina lo que lo ha consolidado como un chef de renombre en el panorama culinario español.

La apuesta de Cobo por una cocina que se atreve a innovar y trascender lo convencional ha sido la clave de su éxito. “Hemos conseguido hacer algo único”, afirmó con orgullo al referirse a su estilo y filosofía culinaria. Este compromiso con la diferencia y la originalidad fue precisamente lo que captó la atención de Ferran Adrià durante su visita.

Las palabras de Ferran Adrià

Las palabras que el ilustre chef catalán le dedicó a Cobo tras su experiencia en Cobo Evolución no fueron solo un elogio, sino un reconocimiento a una visión culinaria que logra destacarse en un sector tan competitivo e innovador. “Lo más diferente que he visto en los últimos tiempos. Algo único e inigualable”, le expresó Adrià, identificando la propuesta de Cobo como una verdadera joya de la gastronomía actual.

Además, Adrià compartió con Cobo una reflexión que va más allá de un simple comentario sobre la comida. “Mira chaval, he comido de puta madre, lo más diferente que he visto en los últimos tiempos, pero te voy a decir una cosa”, le dijo Adrià, para después, en un tono más íntimo, agregar: “La idea creativa que tú has tenido es pura magia”. Estas palabras no solo resaltan la calidad de la comida, sino que ponen en valor el espíritu innovador y el talento creativo que define a Cobo Evolución.

Este encuentro entre dos gigantes de la cocina moderna no solamente reafirma la posición de Miguel Cobo en el ámbito gastronómico, sino que también subraya la importancia de la innovación y la creatividad como pilares fundamentales de la cocina de alta calidad. La experiencia compartida en el podcast Un Ribera no es solo una anécdota entre chefs, sino un momento clave en la carrera de Cobo y un testimonio indiscutible del impacto transformador que puede tener la pasión por la cocina.