Ramón Fernández-Pacheco, portavoz del Gobierno Andalucía: “Tenemos que acostumbrarnos y aprender a convivir con la sequía”

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, consejero de Medioambiente y Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía. (Foto: Junta de Andalucía)

Ramón Fernández-Pacheco (Barcelona, 1983) fue alcalde de Almería y actualmente es el consejero de medioambiente de la Junta de Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno ha logrado alcanzar acuerdos en materia ecologista con el Gobierno de Pedro Sánchez para Doñana y, en mitad de una fuerte crispación mediática, hay cierta estabilidad y buena relación entre ambas partes. Una rareza en la política española.

El portavoz del Gobierno atiende a Infobae para hablar de la Ley de Vivienda y sus reticencias para aplicar el índice que podría frenar la subida de precios del alquiler, de la sequía en Andalucía, de la falta de agua potable en pueblos de Córdoba o de la oposición que hacen Feijóo y Ayuso a Pedro Sánchez.

Una frase define la actitud de Fernandez-Pachecho: “La política nacional tiene una dinámica perversa, ese nivel de hipérbole permanente y de crítica desaforada siempre de tiene como principal consecuencia el desapego de la política”.

Pregunta: Esta semana el Miteco ya ha anunciado el reparto de fondos al área de influencia de Doñana y ha habido unas pocas críticas de algunos pueblos que decían que el reparto era un poco injusto. Además, no sé cómo lo valoráis vosotros. Son 70 millones, si no me equivoco, en este plan anunciado. ¿Cómo lo valoráis?

Respuesta: Lo deseable hubiera sido alcanzar la unanimidad, pero también es cierto que la unanimidad es complicada porque cada alcalde barre para los intereses que entiende oportuno. No son muchos recursos económicos para una zona que sin duda lo necesita. Y yo creo que ahora el debate debe ir más o no solo acerca de qué cantidad recibe cada municipio, sino qué cantidad recibe cada municipio para hacer qué. Me consta que el Miteco se ha esforzado por intentar alcanzar ese acuerdo.

P: ¿Cuáles son los siguientes pasos en Doñana?

R: Bueno, en Doñana lo que tenemos que hacer es aplicar el acuerdo. Ahí nos comprometimos cada uno una serie de de hitos que teníamos que ir cumpliendo y cada uno en el marco de sus competencias y llevándolos a cabo, ejecutando, sacando las bases y y hablando mucho con el territorio, porque lo que ha sucedido en Doñana ahora es que se han generado muchas expectativas, muchísimas expectativas en torno a este acuerdo y y unas expectativas tan altas no deben ser defraudadas. Y para eso pues nos queda mucho trabajo por delante, pero ya digo, cumplir el acuerdo en los términos en los que se firmó y que el dinero llegue a quien lo necesite.

P: Se llegó a un acuerdo con el Miteco por Doñana tras grandes momentos de tensión entre las dos administraciones. La imagen de Teresa Ribera y Juanma Moreno escenificó un escenario inédito en la política actual en España, que el gobierno de Pedro Sánchez se entendiese con una comunidad autónoma del PP. ¿Os sentís una rara avis vista la relación habitual del resto de comunidades?

R: España es un país muy diverso y nosotros no trabajamos en términos nacionales, sino en términos andaluces. Entendemos que es lo que los andaluces más agradecen es que seamos capaces de llegar a acuerdos. Ahora tenemos una línea de colaboración razonablemente estrecha con el Miteco. Sin embargo, no tenemos ninguna línea de colaboración, paradójicamente, con la ministra andaluza y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en temas de Hacienda, y nos gustaría tenerla. Nuestra intención, desde luego, es abrir líneas de colaboración con los ministerios en todo lo que se pueda. Siempre rinde mucho más un buen acuerdo que un buen titular.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, conversa con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la visita al Parque Nacional de Doñana. (Francisco J. Olmo - Europa Press)

P: Vista la situación por sequía en Andalucía, y a la vista de que en verano la comunidad se llena de turistas, ¿van a mandar algún mensaje de responsabilidad al turista? ¿Cómo auguran que serán esos meses?

R: Es verdad que durante muchísimas semanas me he pasado las ruedas viendo cómo el nivel de agua embalsada iba descendiendo semana tras semana, llegando incluso a estar por debajo del 20% de su de su capacidad. Afortunadamente, esa inercia se ha roto con las últimas lluvias y estaremos en torno al 29%. Es un alivio, pero en Andalucía tenemos que hacernos a la idea de que la sequía no es algo coyuntural, sino que es un problema estructural y tendrá momentos en las que la necesidad será más acuciante y otras en las que estaremos un poco más aliviados. Tenemos que aprender a convivir con la sequía. Soy de Almería y alli hemos crecido en la sequía y el modelo productivo se ha construido en torno a una situación de aridez extrema. El desierto más grande de la Europa continental está allí.

La situación solo se puede solventar con planificación y con políticas valientes y con inversión. Evidentemente, hay que pedir un uso responsable de un recurso que es finito, evidentemente finito. Sobre el verano, creo que es pronto, porque ahora parece que en Semana Santa no va a llover nada. Ahora mismo, en Sevilla, la temperatura es de 30 grados y eso va a conllevar un nivel alto de evaporación del agua embalsada. En cualquier caso, el verano lo vamos a pasar bien y yo creo que el turista no se va a resentir. Evidentemente hay que mandar un mensaje de responsabilidad al empresario turístico, al turista y al ciudadano de Andalucía, tengamos claro que tenemos un problema estructural y hay que actuar en consecuencia. Pero nosotros aspiramos a batir récords de turistas este año y eso es muy buena noticia para todos.

P: ¿Cómo está la situación en Los Pedroches? Llevan un año sin agua potable y en diciembre se habló de que para marzo estaría resuelto el problema, pero no han llegado soluciones aún. Allí la gente ya está cansada y dispara contra todos, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

R: Los Pedroches pertenece a la demarcación del Guadalquivir, por tanto, no es cosa de la Junta de Andalucía, pero la Junta pues se ofrece a colaborar también porque la situación es dramática. Hay miles de cordobeses sin agua potable desde hace mucho tiempo y eso solo lo sabe el que lo padece. Y todo lo que supone, ya no para atraer inversiones, imagínate, o para que la gente vaya a hacer turismo allí, sino para el día a día de esas familias. Parece ser la situación se ha desbloqueado y la obra de conexión y la obra de depuración para depurar el agua del embalse ya están aprobadas y se están ejecutando, pero no me atrevo a dar una fecha porque depende de mí directamente. Debe ser frustrante saber que tienes un embalse con agua y y que por falta de una infraestructura no puede gozar de la misma.

P: ¿Ha faltado previsión para combatir la sequía? Las organizaciones ecologistas tienen ese mantra, a la vista de que la sequía era una cuestión predecible pero que ha pillado sin planificación.

R: Estoy totalmente de acuerdo. No se ha hecho lo suficiente para hacer frente a la sequía. No sé si tenemos claro que la sequía es un problema estructural, que forma parte de nuestro día a día y el futuro al que nos encaminamos es un futuro en el que la sequía va a existir. Esta no es la primera sequía que sufre Andalucía, ni la primera que sufre España.

Las tramitaciones ambientales son largas y tediosas y el importe y la magnitud de la obra no permite que se hagan de un día para otro. Lo importante primero es tener una planificación. Ni siquiera hace falta solo infraestructura hidráulica, una planificación que tenga que ver primero con los usos del agua que se permiten. Esa planificación todavía se está debatiendo en muchos sitios y eso no puede ser. Tenía que estar resuelto desde hace ya mucho tiempo. ¿Por qué la provincia de Almería es la más preparada para hacer frente a la sequía, siendo la que menos nivel de pluviometría tiene? Porque en Almería hay desaladoras, hay sistemas de depuración terciaria que recicla el agua para regar invernaderos, porque existen canalizaciones desde hace mucho tiempo..., porque está preparada.

En la primera reunión que Juanma Moreno tuvo con el presidente Pedro Sánchez en Moncloa, hace cinco años, ya le entregó un documento hablando de la necesidad de dotar a Andalucía de esa planificación. Soy partidario de correr un tupido velo. Ahora tenemos un escenario de colaboración que antes no teníamos.

La vivienda, el gran reto de los próximos años

P: Dijo hace unos días que la política nacional divide los españoles. ¿Cómo siente que es la oposición del PSOE de Andalucía a su Gobierno?

R: Creo que el Partido Socialista de Andalucía, que tradicionalmente ha sido la organización territorial más potente que ha tenido el PSOE, siempre corre el riesgo de ser irrelevante, y no porque nosotros desde el Gobierno lo hagamos muy bien ni porque no exista otra opción democrática en Andalucía, es porque no tienen discurso propio. A nadie le interesa lo que dice Juan Espadas, porque todo el mundo sabe que no lo dice Juan Espadas, lo dice Pedro Sánchez. Hay que reconocérselo, el hombre es leal y fiel como como ninguno. No tiene Pedro Sánchez otro igual que Juan Espadas. Basa su discurso, primero en una crítica desaforada a todo lo que hacemos nosotros y una defensa a ultranza de lo que hace el Gobierno de España. Y ni siquiera en los temas más evidentes es capaz de levantar el dedo y tener una voz autónoma en defensa de Andalucía.

P: Y la crítica de Fejióo y Ayuso a Pedro Sánchez, ¿la considera también una oposición responsable o la considera muy desaforada?

R: Tenemos un presidente del Gobierno que, al menos en mi opinión, no gobierna para todos los españoles. Pedro Sánchez tiene clarísimo quién es su público, a quién se dirige, y todos sus discursos tienen un sesgo evidentemente ideológico que él no esconde. ¿Hay españoles buenos y españoles malos solo porque no piensan como él? Yo entiendo que la labor de una oposición responsable debe ser hacer todo lo contrario. Ya digo que la dinámica de la política nacional es una dinámica, desde mi punto de vista perversa, porque ese nivel de hipérbole permanente y de crítica desaforada siempre de uno y otro tiene como principal consecuencia el desapego de la política.

La gente abre el periódico y ve ese nivel... pues habrá quien piense que Feijóo estuvo bien, habrá quien piense que Pedro Sánchez estuvo bien, y habrá una inmensa mayoría que se fueron a ver los deportes automáticamente, porque deja de interesarle ya los políticos reprochándose. Me consta que Feijóo intenta armar un discurso mucho más integrador, pero en la dinámica en general de la política nacional. Juanma Moreno lo tiene clarísimo, tenemos que hacer lo posible y lo imposible por levantar un muro en Despeñaperros y que no nos invada a nosotros. Encapsularnos y dedicarnos a hablar de lo nuestro y que los derroteros nacionales vayan por otro sitio. Aquí hay estabilidad, no necesitamos cambalaches parlamentarios para poder aprobar nada. Las cosas salen bien.

Plaza de España en Sevilla.( REUTERS/Jon Nazca/File Photo)

P: Uno de los temas más importantes para la ciudadanía ahora mismo es la vivienda. ¿Se plantean aplicar la regulación de precios que trae consigo la Ley de Vivienda?

R: Tenemos recurrida en el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y una de las principales consecuencias que ha tenido su aprobación es que se ha disparado el precio del alquiler. A mí el problema de la vivienda me parece uno de los grandes retos que tiene la política española en los próximos años y un reto que no es fácil de solucionar. Estoy absolutamente a favor de que las ciudades no se conviertan en parques de atracciones ni en resorts turísticos. Todo el mundo tiene derecho con su propiedad privada a hacer lo que estime oportuno, pero hay que marcar unas normas y unas pautas. Primero, para que los barrios de España sigan siendo habitables, muchos ya no lo son. Y en segundo lugar, para que el precio de la vivienda no se dispare por la falta de oferta. Tenemos que incrementar la oferta para que el precio baje y probablemente hay que tocar leyes de suelo y tramitaciones urbanísticas para que así sea, al tiempo que acabar con la especulación en la medida de lo posible.

Hay que regular esa locura en la que han entrado algunos barrios de España con las viviendas turísticas y que han hecho que se conviertan en resorts más que en barrios habitables. Me parece un reto interesantísimo sobre el que tenemos que hablar mucho a lo largo de los próximos años. Pero desgraciadamente el problema es que nadie habla ya de eso, estamos inmersos en el bucle de los temas de los independentistas, de los acuerdos parlamentarios y de los pactos de Pedro Sánchez.

P: Hay indicios de que aplicar el índice de precios puede traer reducciones drásticas en el precio del alquiler, ¿descartan aplicarlo en Andalucía?

R: Vamos a ver en qué queda la ley, entendemos que invade competencias autonómicas y además creemos que el Constitucional tiene visos darnos la razón y habrá que reformularlo. Al menos así lo entendemos nosotros, que si se saca una ley de vivienda, antes se consulte la Conferencia de Presidentes, que desde hace dos años no se convoca. Que se convoque una conferencia sectorial, que se pida opinión, que se abra un periodo de exposición pública donde las comunidades autónomas puedan hacer aportaciones, y estoy seguro que así vamos a tener una ley mucho más rotunda. El problema es que la inercia y la dinámica es todo lo contrario. Yo hago una ley, yo me lo guiso, yo me lo como. Mal vamos si media España te recurre la ley nada más aprobarla.