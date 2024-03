José Cano, campeón del mundo de culturismo y entrenador de famosos como Alejandro Sanz: “El triunfador lo es gracias a su mente, no a su físico”

José Cano, durante su entrevista con 'Infobae España' (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

“Yo era el gordito. El gordito de la familia, el de la pandilla de amigos y el del colegio. El típico que elegían para ser portero en los partidos de fútbol porque ocupaba más espacio en la portería. Mis compañeros, quizás sin darse cuenta, me humillaban. Hasta el profesor de Educación Física me hacía bullying”. Solo pocos años después, aquel niño —hecho ya un hombre— se presentaría en casa de aquel maestro con su primera medalla de oro del campeonato de España de halterofilia.

El culturismo le cambió la vida José Cano. Cansado de las vejaciones, comenzó a entrenar por sí mismo, a construirse la vida que él quería. Ahora, este sevillano atiende a Infobae España desde su propio gimnasio en Madrid, a pocos metros del parque del Retiro; un templo de culto para el deporte y para quienes aspiran llevar una vida más sana junto a uno de los mejores entrenadores personales de España. Varias veces campeón de España, campeón del Mundo y Míster Universo 2003.

Con 21 años, un accidente de coche le alejó de la halterofilia, pues las molestias en el hombro no le permitían realizar los ejercicios olímpicos. Sin embargo, el deporte ya le había cautivado. “Vi aquella película que hizo Arnold Schwarzenegger, Conan el Bárbaro, y pensé que yo también quería ese físico”, reconoce José. “Empecé a hacer otro tipo de entrenamiento más diferente con las pesas, que era el desarrollo muscular, el fisicoculturismo. Y después de 45 años entrenando y viviendo el deporte, puedo asegurar que es la mejor medicina que existe, física y mentalmente”.

A raíz de su mala experiencia de niño con el deporte, José se lamenta de que la educación física de los colegios esté orientada de esa forma: “Te presionan para hacer ciertos ejercicios que te hacen sentir mal contigo mismo, porque ves que no tienes la capacidad y no te realizas con ellos. Es una pena, pero hay muchos profesores de Educación Física que yo creo que no enfocan bien lo que es algo tan bonito como el deporte en la vida de una persona”.

José Cano, durante su entrevista para 'Infobae España' (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

El entrenador de los famosos: desde Alejandro Sanz a Alba Carrillo

En el currículum de José Cano destaca una lista de actores, cantantes y demás celebridades que han pasado por su gimnasio. A menudo se le ha llamado el ‘entrenador de los famosos’, pues ha sido el personal trainer de Ivonne Reyes, Bertín Osborne, Alejandro Sanz, Carlos Baute, Hugo Silva, Alba Carrillo, Jesús Olmedo... “He tenido mucha suerte de tener contacto con gente de otros gremios porque te enriquecen como persona. Es muy bonito ir a casa de ellos y tener un Goya en la mano”, explica.

Lo cierto es que la trayectoria de este sevillano no brilla únicamente por el apodo de “entrenador de famosos”, su labor con el deporte y la salud va mucho más allá: “En esta profesión lo más importante es lo emocional y lo psicológico. Conectar con la persona de una forma mucho más emocional y construir un vínculo tan grande que, en cuanto se crea esa magia, todo funciona y todo se consigue”.

José se muestra visiblemente emocionado cuando recuerda historias de superación de varias personas que ha entrenado, casos que entrañaban problemas serios de salud. “Una vez, llegó una chica de veinte años que pesaba más de 120 kilos. Me dijo que esta era su última oportunidad antes de someterse a una cirugía que le daba muchísimo miedo porque era una operación peligrosa. Ella confiaba en mí y yo en ella y en tres años conseguimos que perdiera 60 kilos. Su madre vino al gimnasio llorando, abrazándome y dándome las gracias porque le había cambiado la vida a su hija. Todo eso te revierte en una satisfacción personal que no está pagada”, cuenta.

Mónica entrenando en el gimnasio de José Cano (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

Por las instalaciones de este personal trainer han desfilado todo tipo de celebridades, pero también personas anónimas que “querían sentirse mejor consigo mismas”. Al mismo tiempo, directivos y otros altos cargos de empresas cada vez recurren más al deporte como “una válvula de escape” para rebajar sus niveles de estrés. ”Evidentemente, se ven mejor físicamente; peros si se pueden quitar el ansiolítico o la pastilla para la tensión alta, pues mejor”, celebra José.

“El campeón está por encima de la barrera del dolor”

Hace unos años que este entrenador se retiró de la competición y dedica todos sus esfuerzos a su familia, su gimnasio y sus clientes. Pese a ello, continúa con unos hábitos de dieta espartanos, herencia de los estrictos meses de alimentación previos a algún campeonato. “Arroz, pasta, pollo, patatas hervidas, pescado hervido o a la plancha durante ocho o diez meses al año”, asegura José.

Un tipo de dieta extrema que suscita muchas críticas en algunos nutricionistas, pues apuntan que el consumo equilibrado de grasas saludables es también necesario para la formación y el correcto funcionamiento de todas las células del cuerpo, así como para el aprovechamiento de ciertas vitaminas. En cambio, no se dispone de evidencias médicas concluyentes que corroboren que un exceso de proteína sea perjudicial para la salud.

El reto de la alimentación es, sin duda, el desafío más duro para José Cano, por su cariz mental. Para él, ser deportista de élite supone “luchar contigo mismo día a día”. El exculturista detalla los obstáculos psicológicos a los que ha tenido que hacer frente, especialmente con la alimentación, pues consistía en comer “cinco o seis veces al día cada tres horas regularmente y comidas que son insípidas, incoloras e inodoras”. “El esfuerzo es sobrehumano: es llegar la boda de tu hermana y tener que estar con el tupperware de pollo y arroz; es querer ver pasar a la Virgen de la Macarena en Semana y tener que bajarme el pollo y el arroz porque me toca comérmelo justo a la hora en la que va a salir la procesión”, detalla.

La barrera psicológica del deporte de élite es, con frecuencia, la más difícil de superar. “Al final el que mejor sale a la competición es el que ha sido más estricto y consecuente con su alimentación. Yo siempre he pensado que el campeón lo es por su mente, no por su físico. Está por encima la barrera del dolor y es capaz de enfocarse, visualizarse y llegar a ser el número uno en cualquier deporte”.

José Cano, durante su entrevista para 'Infobae España' (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

El estigma que arrastra el culturismo

José tiene claro cuál es el mayor enemigo de esta disciplina deportiva: la ignorancia. “La gente habla por hablar sin base alguna. Si hay un deporte que engloba a todos los deportes, es el fisicoculturismo, porque se trabaja sobre el músculo y el músculo mueve cualquier cuerpo, sea el de un futbolista, el de un tenista o el de un jugador de baloncesto”. De hecho, hasta él mismo se sintió incomprendido en sus inicios por la falta de apoyo de su familia: “No entendían qué hacía un chico semidesnudo delante de tanta gente. Gané mi primer campeonato de Sevilla y no fueron a verme”. Una situación que cambió cuando José comenzó a hacerse su propio hueco en el mundo del culturismo.

No obstante, el estigma del fisicoculturismo tiene mucho que ver con algunas cuestiones de salud y el uso de suplementos deportivos. Este entrenador personal es tajante con este tema y asegura que son “expertos en nutrición deportiva”: “Somos pioneros en muchas de las cosas que luego se han llevado a otros deportes, como la famosa creatina. Nosotros llevamos tomándola desde hace 30 años y siempre nos tachaban de tomar polvos raros. Ahora, la están tomando todos los deportistas, inclusive futbolistas y atletas de alto nivel en cualquier especialidad”. La creatina es un aminoácido que se encuentra de forma natural en los músculos del cuerpo y el cerebro, y se utiliza para mejorar el rendimiento físico en ejercicios de alta intensidad.

La fórmula de José Cano para aquellos que quieren empezar a entrenar y mantenerse en buena forma física (en definitiva, cuidar de su salud), es invertir en un entrenador personal. Se lamenta del intrusismo en su profesión, de los pseudo-entrenadores que ofrecen muchos gimnasios low cost y que, por la falta del conocimiento y la técnica necesaria, pueden conducir a lesiones o hernias discales. Aparte de esto, José pone el foco en la importancia del deporte regular para el bienestar físico y mental: “No hay que aspirar a ser campeón, simplemente mantenerse en forma. A veces se nos olvida que estamos hablando de salud”.