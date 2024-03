Cuáles son las dos mejores especias para luchar contra el colesterol malo

Arterias con colesterol (Shutterstock)

El azafrán y el laurel son dos especias ampliamente reconocidas por su uso en la cocina, pero también poseen propiedades beneficiosas para la salud, incluida su capacidad para ayudar a reducir el colesterol LDL, comúnmente conocido como colesterol “malo”. Estas especias no solo añaden sabor y aroma a los platos, sino que también ofrecen una serie de beneficios que pueden contribuir a una dieta saludable y a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

El azafrán es conocido como una de las especias más caras del mundo debido a su proceso de producción laborioso y su valor culinario y medicinal. Originario de Asia Menor, el azafrán se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional para tratar una variedad de dolencias, incluidas las relacionadas con el corazón y el sistema circulatorio. Entre sus numerosos compuestos activos, el azafrán contiene crocina y crocetina, antioxidantes potentes que han demostrado tener efectos beneficiosos en la salud cardiovascular. Su efecto beneficios en lo que respecta a la reducción de los niveles de colesterol fue confirmado en un estudio publicado en 2022, en el que se revisaron las investigaciones más importantes hasta la fecha sobre su efecto en la salud (A Systematic Review on the Effect of Saffron Extract on Lipid Profile in Hyperlipidaemic Experimental Animal Models), así como por expertos de WebMD.

Te puede interesar: Cuál es la fruta que aumenta tu deseo sexual y lucha contra el envejecimiento

Por otro lado, el laurel es una especia aromática que se utiliza en diversas cocinas del mundo, conocida por su sabor distintivo y sus propiedades medicinales. Las hojas de laurel contienen compuestos como los polifenoles y los flavonoides, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además, el laurel contiene ácido cafeico, que se ha relacionado con la reducción del colesterol LDL y la prevención de la oxidación del colesterol, un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares. En este sentido, tal y como señala la investigación Bay Leaves Improve Glucose and Lipid Profile of People with Type 2 Diabetes publicada en el Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, la administración de dosis de laurel en 40 personas con diabetes tipo 2 redujo entre un 32% y un 40% el colesterol malo después de 30 días.

Hojas de laurel (Shutterstock)

La combinación de azafrán y laurel en la dieta puede proporcionar beneficios adicionales para la salud del corazón y la reducción del colesterol malo. Estudios han demostrado que tanto el azafrán como el laurel pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL en el organismo, lo que puede disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además, estas especias pueden ayudar a aumentar los niveles de colesterol HDL, conocido como colesterol “bueno”, que ayuda a eliminar el exceso de colesterol de las arterias y a mantenerlas limpias y flexibles.

Te puede interesar: Algunas bacterias intestinales pueden provocar ceguera en personas con enfermedades oculares hereditarias

Una forma común de incorporar el azafrán y el laurel en la dieta es a través de la preparación de infusiones o tés. Simplemente se pueden añadir unas hebras de azafrán y unas hojas de laurel a agua caliente y dejar reposar durante unos minutos para que los compuestos beneficiosos se liberen en el líquido. Esta infusión se puede consumir regularmente como una forma natural de apoyar la salud cardiovascular y mantener los niveles de colesterol bajo control.

Romina Pereiro nos da cinco tips para regular el colesterol malo en sangre

Estos son los riesgos para la salud de tener el colesterol alto

El colesterol alto puede tener graves consecuencias para la salud, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros problemas. El colesterol es esencial para el funcionamiento del cuerpo, pero niveles elevados pueden provocar la acumulación de colesterol en las arterias, lo que lleva a la ateroesclerosis y aumenta las posibilidades de sufrir un infarto de miocardio.

Existen dos tipos principales de colesterol: el HDL (colesterol “bueno”) y el LDL (colesterol “malo”). El LDL transporta el colesterol a los tejidos, incluyendo las arterias, contribuyendo a la formación de placas que estrechan los vasos sanguíneos. Por otro lado, el HDL protege el corazón al eliminar el exceso de colesterol. Es fundamental controlar los niveles de LDL, ya que altas concentraciones se asocian con eventos cardíacos graves.

Para prevenir el colesterol alto, se recomienda mantener un peso saludable, seguir una dieta baja en grasas saturadas y realizar ejercicio regularmente. En casos donde la dieta y el ejercicio no son suficientes, se pueden recetar medicamentos como las estatinas para reducir los niveles de colesterol.