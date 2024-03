Porras rellenas de jamón serrano y ‘salchichurros’: la churrería madrileña con las combinaciones más castizas

Porras típicas españolas (vasanty/Shutterstock)

No cabe duda de que los churros (o porras) con una buena taza de café o chocolate caliente son uno de los desayunos más queridos de la gastronomía española. Este calórico y delicioso dulce, unas ruedas de masa frita tan populares como queridas, son ideales para desayunar, merendar o para terminar por todo lo alto una noche de fiesta. Pero, ¿alguna vez se te ha ocurrido probarlas con unas lonchas de jamón?

Esta es la idea con la que una churrería de Leganés (Madrid) ha conquistado las redes sociales. Para aquellos que no se decidan entre una tostada de jamón y tomate y una porra con chocolate, han decidido crear un curioso mix que encuentra el punto medio perfecto.

Porras serranas de Churrería La Ermita, en Leganés (Facebook)

El autor de esta creación es la Churrería La Ermita, ubicada en la calle del Alcalde Pedro González González 13, en la ciudad madrileña de Leganés. Los churros y porras son sin duda la especialidad de la casa. No obstante, no son sus recetas tradicionales las que llaman la atención, sino una combinación de sabores que desata al mismo nivel amores y odios.

En la carta de La Ermita puedes encontrar opciones tan peculiares como las porras saladas, un mix de sabores que hará las delicias de aquellos que no saben escoger entre dulce y salado a la hora del desayuno. El plato más conocido (y viral) de su carta es la porra serrana, una clásica porra que se abre para rellenarse con jamón ibérico y tomate triturado. Además, existe otra opción de porra salada como es la mixta, una porra que, como su propio nombre indica, se rellena de jamón cocido y queso. El precio de estas porras rellenas es de 1,90 euros.

Pero estas propuestas tan llamativas no son las únicas. Para continuar alarmando a los puristas del churro y la porra, esta cafetería también ofrece “salchichurros”. Similares a las salchipapas típicas de los puestos de las ferias, la Ermita ofrece un plato de minichurros acompañados con rodajas de salchicha y diferentes salsas.

La masa de las porras, tradicionalmente, no incluye edulcorante alguno, por lo que esta fruta de sartén no tiene un sabor dulce extremo. Esta porra rellena no cuentan con el clásico rebozado de azúcar, solo con la tradicional masa crujiente por fuera y jugosa por dentro que caracteriza a estas elaboraciones.

Por supuesto, en su menú también incluyen elaboraciones más tradicionales: porras artesanas recién hechas con la mejor harina o churros de lazo fritos en aceite de girasol alto oleico, disponibles también bañados con diferentes chocolates. En su carta dulce se incluyen asimismo opciones como las flores manchegas artesanas, gofres o brownies.