Máxima preocupación por los nuevos datos sobre la desaparición de Ana María Knezevich: “Las piezas del puzle encajan y apuntan a una persona”

Ana María Knezevich, desaparecida en Madrid el pasado 2 de febrero. (SOS Desaparecidos)

24 días sin noticias de Ana María Knezevich Henao, la colombiana de nacionalidad estadounidense desaparecida en Madrid el pasado 2 de febrero. La Policía Nacional y el FBI investigan en España y Estados Unidos el caso y comparten información para esclarecer lo ocurrido. Desde un primer momento el entorno y la familia de Ana María defendieron que su marcha fue forzosa y no voluntaria. Ahora, la asociación SOS Desaparecidos recopila documentación para personarse en la causa abierta en un juzgado de Madrid. Su presidente, Joaquín Amills, asegura a Infobae España que “las piezas del puzle encajan y apuntan a una persona”.

Cabe recordar que Ana María era fundadora de una exitosa empresa en Estados Unidos. Sin embargo, se trasladó a España el pasado mes de diciembre tras un año de duro proceso de divorcio con su marido, el serbio David Knezevich. Fuentes del entorno de la desaparecida han revelado en las últimas horas que el principal escollo para el divorcio era el reparto del patrimonio entre Ana María y David.

Te puede interesar: En España buscan a una colombiana que lleva 16 días desaparecida: esto es lo que se sabe

La colombiana propuso a su marido hacer un reparto equitativo del patrimonio (50-50 aparte de la empresa). Ese ofrecimiento enfadó a David, que exigía al menos un 75 por ciento del patrimonio. Al no alcanzar un acuerdo, Ana María dio el paso de iniciar los trámites de divorcio y en diciembre se trasladó a España. La preocupación de la familia de la desaparecida se ha multiplicado al conocer que David Knezevich, que supuestamente se encuentra en su país de origen, ha vendido “un gran porcentaje, bastante más de la mitad”, del patrimonio que compartía con Ana María. “El móvil económico está por todos lados y su actitud deja mucho que desear”, afirma el presidente de SOS Desaparecidos.

Cartel de SOS Desaparecidos.

Los familiares denuncian que es “rotundamente falso” que David haya colaborado con la familia en la búsqueda de la desaparecida. Así lo afirmó el abogado criminalista que ha contratado el principal sospechoso en declaraciones a una televisión norteamericana. Joaquín Amills relata que la familia de Ana María, “de clase obrera”, le preguntó si podía prestar su ayuda en caso de necesitar, por ejemplo, la contratación de detectives privados. David “se negó”.

Te puede interesar: Los ocho almerienses desaparecidos en Alemania contactan con sus familiares a través de Facebook: “Van a volver en breve”

Desde el entorno de la desaparecida también califican como “un insulto a la inteligencia” que su abogado asegurase que el marido de la desaparecida nunca ha estado en España. Asimismo, critican que el letrado niegue que David está siendo investigado, ya que “en desapariciones con indicios de criminalidad los primeros investigados son los más allegados”, en este caso, a Ana María.

Mensajes sospechosos

Aunque en la denuncia por la desaparición figura la fecha del día 2 de febrero, fue el día 3 cuando dos amigas de Ana María recibieron los supuestos últimos mensajes de la colombiana. En ellos, contaba que había conocido a una persona y que en ese momento estaban iniciando un viaje a un lugar a dos horas de Madrid donde no tendrían cobertura. Los mensajes fueron enviados con tres horas de diferencia, uno de ellos en castellano y el otro en inglés. Las amigas de Ana María no les dan veracidad y la alerta por el caso no hace más que aumentar.