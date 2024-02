Los tres ingredientes que Dabiz Muñoz, mejor chef del mundo, se llevaría a una isla desierta: “No podría vivir sin ellos”

Dabiz Muñoz en la XXII Edición de Madrid Fusión

Dabiz Muñoz es uno de los genios de la cocina de los que España puede presumir. Si algo define al chef de DiverXO, nombrado tres veces consecutivas ‘Mejor Cocinero del Mundo’ por The Best Chef, es su creatividad, una capacidad innata de unir sabores y texturas para crear los platos más sorprendentes. De esto y mucho más habló en su intervención durante Madrid Fusión, un congreso que reunió a grandes figuras del mundo de la cocina.

En una conversación con el periodista José Carlos Capel y Benjamín Lana, director de Vocento Gastronomía, el cocinero de DiverXO repasaba su trayectoria en el mundo de la cocina, reflexionando sobre su aprendizaje profesional y personal durante estos últimos 17 años. Esta ponencia se ha celebrado en un momento clave para el chef, que se encuentra en pleno punto de inflexión en su ‘univerXO’, un entramado de restaurantes formado por DiverXO, RavioXO, StreetXO, GoXO y otros proyectos que aún están por llegar.

Tres ingredientes clave en la cocina de Muñoz

Durante esta conversación, el chef de DiverXO también ha respondido a la pregunta de qué tres ingredientes se llevaría a una isla desierta si tuviera que cocinar para sí mismo y para su familia. A pesar de lo superficial que pueda parecer esta cuestión, es en realidad trascendental para conocer la cocina del chef. Estos tres alimentos son parte fundamental de sus recetas, incluso aunque pueda no parecerlo en un principio.

Y es que el cocinero madrileño no se llevaría cerdo, una carne que caracteriza su menú degustación ‘La cocina de los cerdos voladores’, ni tampoco uno de los extraños alimentos que ha descubierto en sus muchos viajes por el mundo. En cambio, Dabiz Muñoz se llevaría consigo alimentos ciertamente básicos y útiles, aunque con un extra algo más especial. “Aceite de oliva seguro, alguna legumbre que pudiera cocinar y plantar y… no podría vivir sin los chiles”.

Dabiz Muñoz junto a José Carlos Capel y Benjamín Lana en Madrid Fusión

El ‘paladar mental’ de Dabiz Muñoz

Cuando parecía que en cocina ya estaba todo inventado, el chef de DiverXO sigue consiguiendo sorprender uniendo sabores y texturas, en ocasiones con hasta más de 20 ingredientes por plato. Si consigue hacer estas alocadas mezclas y que todo tenga sentido es gracias a su amplísima biblioteca de sabores, una despensa de ingredientes que alberga en su memoria y que se conforma por hasta más de 300 sabores diferentes.

Aunque para algunos esta creatividad sea algo innato, Muñoz está completamente seguro de que se puede entrenar y, de hecho, dedica tiempo y esfuerzo en ello. “Me paso todo el día cocinando porque la creatividad también se entrena. Es como un músculo. Si estás todo el día probando cosas nuevas y estudiando aumenta tu creatividad”, confesaba el chef durante esta charla.

Para el chef, el cocinar no solo ocurre entre fogones. “Me paso 24/7 cocinando con la cabeza, paso casi más tiempo que cocinando con las manos”, confesaba el chef, aludiendo a lo que él mismo define como un ‘paladar mental’. Muñoz ha confesado incluso que es capaz de servir un plato sin haberlo probado antes. “Algunos los he probado dos o tres semanas después de crearlos porque alguien me ha hecho algún comentario. No me hace falta probar el plato si ya he probado sus elementos por separado”, explicaba.