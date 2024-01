Xavi Hernández: “Siendo entrenador del Barça te hacen sentir que no vales a diario, parece que te juegas la vida”

Xavi Hernández, el entrenador del FC Barcelona (FCB)

La derrota ante el Villarreal el pasado fin de semana, provocó (u obligó) a Xavi Hernández a tomar una dura decisión: “Creo que la solución siendo coherente y con sentido común es que yo deje el cargo el 30 de junio”. El Barcelona ha perdido en semanas sucesivas la Supercopa, la Copa y prácticamente la Liga. La leyenda azulgrana, más del campo que de los banquillos, cree que el anuncio puede hacer enderezar el camino. “Me siento el máximo responsable, creo que las cosas han funcionado muy bien, se ha hecho un trabajo muy bueno, pero creo que nuestro proyecto debe ser hasta el 30 de junio”, explicó.

Este martes compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Osasuna (miércoles a las 19:00 horas), cuatro días después de anunciar su despedida. “Después del anuncio de que dejo el club, como barcelonista es muy importante la unidad. En estos momentos, que no son fáciles, necesitamos unidad. Así lo pedí el primer día, cuando me presenté. Pues ahora, más que nunca. La afición y el vestuario han estado bestiales conmigo después del anuncio. Es un momento de unidad y de ir paso a paso. No se ha acabado la temporada. Queremos competir y hacerlo bien”, comenzó diciendo el técnico culé. “Mañana costará, pero el mensaje es la unidad. Tenemos que acabar la temporada de la mejor manera posible”, añadió.

“Tengo que decir que la decisión la tenía tomada hace mucho tiempo. Creo que no se ha valorado nuestro trabajo. Hemos escuchado que es por un motivo, por el otro... Creo que no se ha valorado nuestro trabajo y por eso he decidido irme”, manifiesta Xavi. “Creo que no se ha valorado lo suficiente y eso genera un desgaste. Ves que, hagas lo que hagas, no se valorará. No es que no aguante la presión. Todo lo contrario. Nunca se va a valorar el trabajo que se está haciendo”, apuntó.

El exjugador del Barcelona tiene la sensación de que “haga lo que haga, y diga lo que diga, no es suficiente”. “Tengo la sensación de que no me van a comprar nada. Ni ganando la Liga con 14 puntos de diferencia, ni haciendo un partido histórico en la final de la Supercopa. No es un tema de relato, porque yo lo he contado y no me lo habéis comprado”, expresaba Xavi, quien relaciona esto como consecuencia de su renuncia: “He generado esto..., pues me debo marchar”.

“Tenemos un problema en cuanto a la exigencia”

Xavi calificó de “cruel” y “desagradable” ser entrenador del Barça. “Así lo siento. Intento expresar lo que siento. Te hacen sentir que no vales a diario. Hablando con Pep ya me lo dijo. A Luis Enrique lo vi sufrir. Hablando con Valverde, lo mismo. Tenemos un problema en cuanto a la exigencia. No se disfruta. Parece que te juegas la vida en cada momento. Y por eso digo que es cruel, y por eso me siento así”, expresó.

Consejo para el siguiente y apoyo de Laporta

“El líder del proyecto es Laporta y creo que me ha mostrado confianza en todo momento. Solo tengo palabras buenas para el presidente y lo digo con la mano en el corazón. Creo que tenemos un gran presidente”, aseguró Xavi, quien dejó el consejo de ser “natural” y no dejarse “influenciar”. “Mi ilusión era entrenar al Barça, ganar y jugar bien al fútbol. Y se ha conseguido. Estoy muy orgulloso. He creído hasta el final en mi filosofía. Mi consejo sería que disfrutase, pero es imposible”, manifestó el técnico.

Toma de decisión

El todavía entrenador del FC Barcelona asegura que tomó la decisión después del Villarreal porque necesitaban “una reacción”. “Necesitamos una ilusión con vistas a la próxima temporada. Mi prioridad es acabar bien en el club”, señaló, quien revela que hubiese cambiado “los resultados” en su etapa en el club. Aun así, Xavi se mantiene con esperanzas: “Todavía podemos hacer muy buena temporada. Tenemos once puntos de desventaja, pero tenemos la Champions. Pero mi sensación es que, hagamos lo que hagamos, no se valorará, y eso genera un desgaste que haga que no compense”.