Un usuario de TikTok enseña cómo ha quedado el circuito de Fórmula 1 de Valencia y sus seguidores temen que ocurra lo mismo en Madrid

Presentación Gran Premio de F-1 en Madrid (Europa Press)

Hace una semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, presentaban el nuevo Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará en Madrid a partir del año 2026, cuyo objetivo es que albergue diez ediciones, hasta el año 2035. Este circuito contará con una distancia de 5,474 kilómetros, 20 curvas y una vuelta de clasificaciones de un minuto y 32 segundos. Lo cierto es que este nuevo circuito llegará cargado de novedades y espacios inéditos, como un paddock cubierto y climatizado, que será el único que exista en todo el circuito internacional.

Además, este proyecto estará financiado en su totalidad con la aportación de empresas privadas y dejará un gran impacto económico en Madrid, que podría ascender a los 500 millones de euros anuales. Por otra parte, a lo largo del asfalto de este circuito, los monoplazas podrán llegar a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Mientras muchos ciudadanos aplaudían la propuesta, otros muchos han provocado una oleada de críticas contra la apuesta del Gobierno madrileño sobre el deporte sobre el asfalto.

Te puede interesar: La última vez de la Fórmula 1 en Madrid: se corrió en el Jarama, era 1981 y Fernando Alonso aún no había nacido

El periodista y usuario de TikTok, Manu Reyes (@manureyesperiodista en su cuenta en la red social) ha mostrado la cruda realidad de lo que podría ser el nuevo circuito de Madrid en unos años, y Valencia es prueba de ello. El periodista, a través de su cuenta en la red social, ha mostrado lo que queda del antiguo circuito urbano de Valencia, que puso fin a su andanza en la Fórmula 1 en el año 2012, debido a motivos económicos.

“Esto es lo que era el circuito de la Fórmula 1 aquí en Valencia. Mirad ahora mismo lo que queda. 300 millones de deuda de lo que iba a ser coste cero para los valencianos. Lo digo por si queréis pensar en el sueño que hay de la Fórmula 1 de Madrid...”, advierte en el video, donde ya cuenta con 42.000 visualizaciones, más de 2.000 me gusta y 784 comentarios. A continuación muestra la realidad que actualmente reina en este circuito: “Chabolas, una feria al fondo, una zona abandonada, destruida y desolada. ¿Qué os parece?”.

Te puede interesar: Alonso rompe su silencio sobre el GP de Madrid y manda un ilusionante aviso para la próxima temporada: “Siento mariposas”

Diversidad de opiniones en redes sociales

Los comentarios de los usuarios en la publicación no tardaron en sucederse y muchos de los usuarios se muestran escépticos ante la posibilidad de que en Madrid pueda ocurrir tal situación. “En Madrid no pasará eso... ya te lo digo yo”, asegura uno de los usuarios. Otros mencionan el caso de otras ciudades para justificar que no ocurrirá lo que vaticina el periodista: “¿El circuito de Mónaco sigue igual? Pues eso”. Mientras otros se muestran totalmente de acuerdo: “Cuando en Madrid pase lo mismo, muchos se tragarán sus palabras”; “Madrid acogerá contaminación los próximos 10 años”.

En cuanto a la opinión de los pilotos, Fernando Alonso se ha pronunciado sobre el GP de Madrid: “El circuito deberá ser homologado por la FIA, pero estamos seguros de que no dejará indiferente a nadie”, aseguraba el piloto español. Carlos Sainz también ha dado su opinión al respecto: “Como español y como madrileño, hoy es un día muy especial y es para sentirse orgulloso. ¡La F1 vuelve a Madrid! ¡Nos vemos en 2026!”, afirmaba.