Alonso rompe su silencio sobre el GP de Madrid y manda un ilusionante aviso para la próxima temporada: “Siento mariposas”

Fernando Alonso durante el GP de EEUU 2023 (REUTERS).

“No recuerdo algo así desde 2012″. Fernando Alonso no podía ocultar su felicidad y satisfacción personal tras despojarse del casco en Abu Dabi, después de nueve meses repletos de momentos mágicos en los que consiguió lo más difícil, que no era la 33, sino convencer a todo el mundo de que era posible. No sólo la tan ansiada victoria, sino ser competitivo a los 42 años. Arriesgó cuando decidió abandonar Alpine, cuarta escudería la temporada pasada, para recalar en Aston Martin, séptima. El cambio era comprometido e incluso tildado de errático, pero el tiempo dio la razón al asturiano.

Ha vuelto a sentirse fuerte con un monoplaza que le ha permitido bañarse en champán hasta en ocho ocasiones y certificar la mejor temporada en la historia de la escudería en general y su mejor actuación desde 2012 en particular. La cuenta atrás para la temporada 2024 ya ha comenzado. Faltan dos semanas para que empecemos a ver los monoplazas y poco más de un mes para que lleguen los test de pretemporada. Y, de nuevo, gran parte de las miradas se las lleva Fernando Alonso, quien ha vuelto a despertar a sus seguidores con un nuevo movimiento que sustituye a la 33, esta vez, llamado hyperfocus.

Alonso y las mariposas

“Significa total dedicación a lo que haces. Estar unidos ahora, y también enviar un mensaje a todos los que estamos aquí para trabajar 24 horas, 7 días a la semana, y estar todos al 100%. La concentración es bastante extrema. Vivir por tu trabajo. Pensar todos los días en coches, y en mi caso, 24 horas al día. Hyperfocus significa, para cada persona dentro de esta organización, visualizarse ganando carreras, y en la lucha por el campeonato”, apunta el piloto español. El ovetense cosechó ocho podios a lo largo del pasado curso, en el que finalizó en la cuarta posición del mundial, tan solo por detrás de los dos Red Bull y Lewis Hamilton, y espera mejorar todo ello al igual que sus dotes cuando se sienta en el monoplaza.

La opinión del jefe de Alonso en Aston Martin sobre la posibilidad de que el coche de 2024 gane carreras.

“Incluso si es la 21ª temporada en la Fórmula 1, sigue siendo la misma adrenalina. Es una sensación única en este momento del año, con las primeras semanas de enero, y no es nada diferente a las otras campañas, continúas teniendo esas mariposas”, explicó el asturiano en su primera jornada en la sede de la escudería en 2024. “Siempre pienso en formas de ser más rápido detrás del volante y en cómo mejorar como piloto, miras la repetición de algunas carreras, con diferentes trazadas o estrategias de todos los equipos y pilotos”.

Alonso y el GP de Madrid

“Madrid va a ser diferente porque tendremos un circuito híbrido de espectáculo que aportará momentos vibrantes especialmente diseñados para los espectadores. El circuito deberá ser homologado por la FIA, pero estamos seguros de que no dejará indiferente a nadie”, adelantaba Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA. El trazado constará de 5,4 kilómetros, 20 curvas y cuatro puntos de adelantamiento. A grandes rasgos, y sin entrar a detalle, estas son las claves fundamentales del trazado.

Carlos Sainz se pronunció unas horas después del anuncio oficial: “Como español y como madrileño, hoy es un día muy especial y es para sentirse orgulloso. ¡La F1 vuelve a Madrid! ¡Nos vemos en 2026!”, explicaba en redes sociales. Sin embargo, la expectación estaba en saber cuál era la reacción del piloto asturiano. Alonso ha roto su silencio en unas declaraciones a RacingNews365. El piloto asturiano ha despejado las dudas: “Estaré feliz de correr en Barcelona, estaré feliz de correr en Madrid, si estoy aquí en 2026. Si no estoy aquí, lo veré por televisión y no cambia mucho”, unas palabras que resuelven el misterio del silencio de Alonso sobre el GP de Madrid.