Las tres obras de teatro imprescindibles en Madrid para superar la cuesta de enero y el ‘Blue Monday’

'Paella' se presenta como una de las comedias más esperadas de la temporada en la capital

Es época de regalos, de rebajas y de gasto. La felicidad se transmite a través del papel que envuelve los detalles que tantas páginas web nos han hecho abrir y que, con suerte, no requerirán del empleo del ticket regalo. El último trozo de roscón ingerido implica el retorno a la realidad más terrorífica: aquella que supone un reseteo corporal, mental y vital. Regresamos a los propósitos que duran una semana y a las jornadas laborales que pesan casi tanto como la compra que nos resistimos a hacer para gozar de una alimentación óptima.

¿Quién sufrió más, Jesucristo en la cruz o los seres humanos en la cuesta de enero? Lidiar con las primeras semanas de un año que únicamente plantea incógnitas es casi tan difícil como encontrarle un sentido a la vida en una lánguida tarde de domingo. Que no decaiga el ánimo. En Infobae España hemos recopilado tres obras de teatro imprescindibles para lidiar con el Blue Monday y con todo lo que acontezca durante estas semanas tan largas y desafiantes.

Te puede interesar: ‘Intruso’, la película de Paul Mescal y Saoirse Ronan que plantea un debate: ¿puede un robot enamorarnos más que nuestra propia pareja?

‘Paella’

Esta comedia gastroescénica, como ellos mismos la definen, dirigida por Víctor Velasco es una obra que plantea un ecléctico guion en el que el típico plato valenciano se convierte en un personaje clave. Sus protagonistas son Amparo y Federico (interpretados por David Fernández “Fabu”, autor de la obra, y Nerea Moreno), una pareja en crisis -aunque eso todavía no lo saben- que trabaja en la misma empresa. Eso tampoco lo saben, por eso organizan una comida para algunos compañeros de empresa y preparan una paella para la ocasión. Entre ellos está Bruno, un capo al que quieren presentarle un proyecto con el que, consideran, podrían subir un peldaño tanto a nivel profesional como económico. La velada no sólo promete desvelar muchos secretos, también generar un ambiente de tensión y comedia perfecto.

Dónde: Teatro Fernán Gómez - Centro Cultural de la Villa.

Cuándo: Del 12 al 28 de enero.

Precio de las entradas: Entre 13 y 18 euros.

Te puede interesar: Globos de Oro 2024: ¿qué posibilidades tiene ‘La sociedad de la nieve’ de llevarse su primer gran galardón de la temporada?

Una escena de 'Paella' (Sergio María)

‘Nuestros actos ocultos’

Carmen Machi y Macarena García se reencuentran después de La Mesías en el escenario de las Naves del Español. Lo hacen junto a Santi Marín en una obra de Lautaro Perotti que desengrana el comportamiento humano. Azucena no termina de aceptar su temprana enfermedad, pero su situación no le impide acudir junto a Patri (un fiel acompañante) a la llamada de su hija Elena, protagonista de un trágico evento, para escapar en un viejo coche por las carreteras inhóspitas del país. Lo que comenzó como una huida desesperada se transforma, así, en un profundo encuentro entre personas que no se conocen entre sí, pero que se necesitan. Dicho impulso los llevará a hacer cosas completamente inesperadas.

Dónde: Naves del Español en Matadero - Sala Fernando Arrabal (Nave 11).

Cuándo: Del 16 de enero al 3 de febrero.

Precio de las entradas: Entre 15 y 20 euros.

Te puede interesar: Stella Maris, el grupo de pop católico de ‘La Mesías’, dará un concierto en el Teatro Calderón de Madrid

Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín protagonizan una de las obras más demandadas de la temporada

‘Una luz tímida’

Una conmovedora obra regresa a Madrid de la mano de Àfrica Alonso y dirigida por Marilia Samper, que convierten una historia real en un relato de memoria histórica emotivo que retrata la cronología de un romance que tuvo que enfrentarse a la oposición y al prejuicio. La obra se inspira en la vida de Isabel y Carmen (interpretadas por la propia Àfrica Alonso y Júlia Jové, respectivamente), dos profesoras de Valencia que se enamoraron durante el franquismo. La representación repasa la relación de ambas mientras pone el foco en el contexto vital que la acoge: aquellos años oscuros en los que la homosexualidad era perseguida y castigada.

Dónde: Teatro Infanta Isabel.

Cuándo: Del 24 de enero al 4 de febrero.

Precio de las entradas: Desde 15 euros.

Te puede interesar: Barry Keoghan improvisó una de las escenas más impactantes de ‘Saltburn’: “Es chocante, divertida e incómoda”