Globos de Oro 2024: ¿qué posibilidades tiene ‘La sociedad de la nieve’ de llevarse su primer gran galardón de la temporada?

'Vidas pasadas' competirá junto a 'La sociedad de la nieve' para alzarse con el Globo de Oro a 'Mejor película de habla no inglesa'

Ya han jugado los niños, ahora nos toca a los adultos. El verdadero regalo del Día de Reyes para los cinéfilos es el comienzo de la temporada de premios: una época de posibilidades, de emoción, de cierre, de jornadas maratonianas y frenéticas para ver todos los largometrajes y ficciones nominadas y, sobre todo, de tensión. Las sorpresas y las quinielas se convierten en el papel de regalo perfecto para aquellos que peregrinan en las salas de cine. El pistoletazo de salida lo dan los Globos de Oro, celebrados este domingo (madrugada del lunes en España).

El año del Barbenheimer (término que fusiona los títulos de las dos películas más comentadas del año, Barbie y Oppenheimer) llega a la recta final con la época dorada de las alfombras rojas, los galardones y los discursos que bailan entre la emoción, la denuncia y la comedia. Además de la guerra cromática entre la muñeca de Mattel y el biopic del creador de la bomba atómica, otros fenómenos cinematográficos y narrativos encuentran un espacio de alabanza en la carrera hacia el triunfo.

Te puede interesar: Todos los españoles que han ganado un Globo de Oro

El cine español estará representado con un largometraje de altura que opta a un Globo de Oro: La sociedad de la nieve de J.A. Bayona, nominada en la categoría de ‘Mejor película de habla no inglesa’. Antropofagia, desafíos y solidaridad. Así fueron los más de dos meses de convivencia de los 16 supervivientes (de los 45 pasajeros que había en el avión, 19 de ellos, miembros del equipo de rugby Old Christians Club) del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló el 13 de octubre de 1972 en la Cordillera de los Andes.

Tráiler de 'La sociedad de la nieve', la nueva película de J. A. Bayona que se estrenará en Netflix el 4 de enero de 2024

Bayona ha querido centrarse, no tanto en la causa que originó el evento, sino en los 72 días posteriores hasta el rescate en los que los supervivientes tuvieron que lidiar con todo tipo de situaciones extremas. Éstos quedaron atrapados en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, El valle de las lágrimas, un glaciar a 3.500 metros de altura que invita a la hostilidad más implacable.

Te puede interesar: Entrevista sincera a J.A. Bayona por ‘La sociedad de la nieve: “Nadie nos enseña cómo morir”

La sociedad de la nieve está haciendo historia tras su estreno en cines y su llegada a Netflix este pasado 4 de enero. Además de la nominación a los Globos de Oro, la cinta de Bayona ha sido la seleccionada para representar a España en la próxima edición de los Oscar, donde ha hecho historia al estar preseleccionada en en cuatro categoría: ‘Mejor Película Internacional’, ‘Mejor Maquillaje y Peluquería’, ‘Mejor Banda Sonora’ y ‘Mejores Efectos Especiales’. En los Premios Goya, el filme opta a 13 galardones.

'La sociedad de la nieve', la nueva película del director español J.A. Bayona, ya se puede ver en Netflix

La competencia: un juicio y un amor de la infancia

Bayona no lo tendrá fácil para alzarse con el que sería, en el caso de ganarlo, su primer gran premio de la temporada. La sociedad de la nieve clausuró el 80 Festival de Venecia, convirtiéndose en la primera cinta española en hacerlo en toda su historia. También participó en la sección Perlas del Festival de San Sebastián, certamen en el que se alzó con el ‘Premio del Público’. En los más recientes Premios del Cine Europeo (EFA, sigla de European Film Awards), la cinta ganó por partida doble: fue premiada en las categorías de ‘Mejor maquillaje y peluquería’ y ‘Mejores efectos visuales’.

Ahora llega el redoble de tambores: los Globos de Oro, los Premios Oscar, los Premios Goya, los Critics Choice Awards o los Premios Feroz. En los primeros, La sociedad de la nieve encuentra duras contrincantes. El regreso del cineasta español, de la mano de Netflix, competirá con otras favoritas de la temporada como Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki, La zona de interés, de Jonathan Glazer, Anatomía de una caída, la película de Justine Triet, ganadora de la Palma de Oro de la última edición del Festival de Cannes, Yo capitán, de Matteo Garrone, y Past Lives, la historia canónica de Celine Song sobre el amor, la vida y el destino producida por A24.

Te puede interesar: Barry Keoghan improvisó una de las escenas más impactantes de ‘Saltburn’: “Es chocante, divertida e incómoda”

Greta Lee y Yoo Tae-o en una escena de 'Vidas pasadas', uno de los fenómenos de la temporada (A24)

El filme de supervivencia de Bayona, una nueva adaptación de la tragedia de los Andes tras ¡Viven! (1993), la cinta dirigida por Frank Marshall y que protagonizaron Ethan Hawke o John Malkovich (mientras ésta se basa en la novela de Piers Paul Read, Alive: The Story of the Andes Survivors, la de Bayona toma como material de referencia La sociedad de la nieve de Pablo Vierci), se enfrenta a varios fenómenos de la temporada. El primero, Vidas pasadas.

La película de Celine Song explora temas como la inmigración, la soledad y el amor en su significado más profundo a través de la historia de Nora (Greta Lee) y Hae Sung (Yoo Tae-o), dos amigos que fueron pareja en su infancia y que, por casualidades de la vida, se reencuentran años después en Nueva York tras haber mantenido contacto a través de internet. El tiempo, y su paso feroz por la vida, es la clave de una película que ha enamorado a la crítica y que se ha erigido como una de las sorpresas del año. Además de su nominación en la categoría mencionada previamente, el largometraje de Song opta a otros premios en la gala: ‘Mejor película dramática’, ‘Mejor guion’, ‘Mejor director’ y ‘Mejor actriz de drama’ para Lee.

Te puede interesar: ‘Vidas pasadas’, la película rompecorazones del año sobre el reencuentro con el primer amor

Otra que compite junto con Bayona es Anatomía de una caída, la cinta de Triet que no sólo se alzó con uno de los premios más prestigiosos, también ha aunado a crítica y público. Ha recibido cuatro nominaciones a los Globos de Oro: en la categoría de ‘Mejor película de habla no inglesa’, ‘Mejor película de drama’, ‘Mejor guion’ y ‘Mejor actriz’. Además, ha sido una de las grandes triunfadoras de los Premios del Cine Europeo y ha recibido una nominación más para la próxima edición de los Premios Goya.

Su trama ha convencido a infinidad de espectadores por su misterio y su magnífico guion. La cinta gira en torno a la vida de Sandra (interpretada por Sandra Hüller), una escritora alemana que vive con su marido y su hijo ciego en un chalé en medio de los Alpes franceses. Cuando el marido fallece, la investigación no logra determinar si se trata de un suicidio o un homicidio y Sandra es arrestada y juzgada por asesinato: un proceso que expondrá todos los secretos de su tumultuosa relación y que sacará a relucir la compleja relación que existía entre ambos.

Te puede interesar: ‘Anatomía de una caída’ se convierte en la Palma de Oro de Cannes más taquillera de los últimos 10 años

Una imagen de 'Anatomía de una caída', de Justine Triet

“Lo que me gusta del juicio es que permite acercarse de un modo diferente a la intimidad, hay un lado teatral, una puesta en escena que impone una distancia”, señaló la cineasta en declaraciones a EFE, “pero al mismo tiempo es horrible estar en esa posición en que tu vida ya no te pertenece y la gente es capaz de devorarte”, añadía. “Un juicio nunca muestra la verdad, se intenta penetrar en ella, pero también se dicen muchas mentiras”, agregó.

Las que podrían dar la sorpresa

Otros dos nombres muy potentes son Fallen Leaves y La zona de interés. La primera es la nueva película de Aki Kaurismäki, un romántico relato que profundiza en la historia de dos solitarios personajes en una Europa en ciernes a causa de las numerosas recesiones económicas y la incipiente escalada bélica en Ucrania.

El largometraje es una oda a Charles Chaplin, un abrazo a ese tipo de amor y compañía que es capaz de solventar cualquier estropicio histórico. En 81 minutos de duración, y casi de forma muda, Kaurismäki despliega algunas de sus grandes pasiones: el cine y la música. No en vano, gran parte de los encuentros entre sus protagonistas se producen en una sala de cine, un espacio que, aunque sólo sea por un par de horas, les permite evadirse de la fría realidad. Además de estar nominada a ‘Mejor película de habla no inglesa’, su protagonista, Alma Pöysti, también optará al premio de ‘Mejor actriz principal de comedia o musical’.

Te puede interesar: ¿Rosalía en Hollywood? La ‘motomami’ podría participar en una película de la productora A24 junto con Ana de Armas

Imagen de 'Fallen Leaves'

En el caso de la cinta de Jonathan Glazer, la temática se vuelve un poco más oscura. Basada en la novela homónima de Martin Amis, La zona interés narra la historia de la familia de un comandante del campo de exterminio de Auschwitz. La guerra, y los grandes eventos históricos, siguen siendo uno de los grandes reclamos de la industria. También presenta dos nominaciones más a los Globos de Oro: ‘Mejor banda sonora’ y ‘Mejor película dramática’.

Finalmente, encontramos el Yo capitán de Garrone, un drama social cuya trama gira en torno a Seydou y Moussa, dos jóvenes que abandonan Dakar para ir a Europa. Protagonizada por el debutante actor Seydou Sarr, la emotiva cinta plasma las realidades de la migración. El cineasta italiano se alzó con el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia con un filme con el que evoca La Odisea de Homero para hablar de la crisis del Mediterráneo. Junto con La sociedad de la nieve, es la única que sólo está nominada a un Globo de Oro en esa ya mencionada categoría de ‘Mejor película de habla no inglesa’.

Te puede interesar: Así es la espectacular mansión medieval donde se rodó ‘Saltburn’

Hollywood está más que preparada para que el glamour y el éxito vuelvan a copar las principales páginas de los medios después de unos complicados meses a causa de la huelga de guionistas y actores que paralizó los rodajes y los estrenos de las grandes productoras. Barbie, Oppenheimer y Succession se postulan como las grandes vencedoras de la noche, pero siempre hay margen para la duda: los medios especializados en Estados Unidos apuntan a The Eras Tour como una de las que podría llevarse el premio por su rendimiento en la taquilla. Ya queda menos para conocer cuáles son las primeras apuestas de la temporada.