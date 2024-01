Alba Carrillo habla sobre su acuerdo con Mediaset: “Hay gente que no se rasca el bolsillo hasta que no lo ve muy negro”

01/10/2023 Alba Carrillo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Alba Carrillo lleva meses inmersa en una cruzada contra Mediaset España después de que el grupo decidiera prescindir de sus servicios de una forma nada elegante. A raíz de ello, la modelo y colaboradora televisiva no dudó en convertir a Telecinco en su particular diana, cargando tanto de forma general contra la cadena como contra algunos de sus rostros y espacios. Además, decidió recurrir a la justicia y demandarlos por despido improcedente.

“Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo. Porque para limpiar una cadena, no basta con echar a las personas o con vetar a personas. Hay que limpiar desde arriba, así se limpia una cadena”, dijo al poco de su despido, mostrándose firme en su decisión de lograr lo que consideraba suyo. “Nos habéis echado, no me habéis renovado un contrato, que ya veremos porque nos vamos a ver en los tribunales, y la que no quiere volver ahí ni muerta soy yo”, añadió.

Si bien ambas partes firmaron un acuerdo de confidencialidad, hace unos días salieron a la luz algunos detalles de este acuerdo por el que Alba habría recibido una importante compensación económica. Sobre esto ha hablado Carillo en la presentación de Bake Off: famosos al horno, en talent de TVE en el que participa como concursante y que ha sido su regreso a la pequeña pantalla.

Alba Carrillo en la presentación de 'Bake Off'. (RTVE)

“Me quedé muerta cuando lo vi”, ha asegurado la madrileña a un grupo de medios entre los que se encontraba INFOBAE ESPAÑA, muy sorprendida de que la cláusula de confidencialidad haya quedado en un segundo plano y se haya conocido que habría logrado una cifra de “cuatro ceros”. “Alguien se lo ha saltado a la torera y ya te advierto que no he sido yo. He leído artículos y yo, desde luego, estoy callada como una muerta porque me tiro aquí (grabando el programa de RTVE) de sol a sol”.

En ese sentido, Alba cree firmemente que “cuando se llega a un pacto, lo mínimo es cumplirlo. Pero hay gente que ni firmando los pactos es capaz de cumplir. De mi boca no ha salido, porque no lo saben ni mis padres. No he contado nada porque no me ha apetecido”, ha seguido tajante. Eso sí, no ha negado que está “verdaderamente contenta” porque el asunto se ha resuelto bien para ella y se ha demostrado que “los trabajadores tienen unos derechos. Vuelvo a confiar en la Justicia”.

Y aunque no ha esquivado las preguntas, la ex de Feliciano López no ha podido añadir mucho más para no violar ese acuerdo del que ya se han sabido algunos detalles. Pese a ello, ha recalcado con su particular ironía que “hay gente que no se rasca el bolsillo hasta que no lo ve muy negro”, sin decir directamente a quién se dirigían sus palabras.

Alba Carrillo, en 'Ya es mediodía'. (Mediaset)

Dado que ella no ha dicho ni una palabra de este asunto, ni siquiera a sus padres, se ha mostrado segura al afirmar que “obviamente (la filtración) ha venido del otro lado. ¿Sorpresa? No, ninguna. Hay ciertas personas que me puede sorprender que sean elegantes y que cumplan lo que dicen”.