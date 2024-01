El reproche de Mercedes Milá a Telecinco en el homenaje a María Teresa Campos: “No lo perdono”

Mercedes Milá, en el homenaje a María Teresa Campos. (RTVE)

TVE ha emitido este viernes 5 de enero el homenaje a María Teresa Campos organizado por sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Numerosos rostros conocidos del entorno de la difunta periodista han participado en este especial en el que se ha repasado su extensa trayectoria profesional y se han revelado anécdotas sobre su faceta más personal. Una de las compañeras de Teresa que ha formado parte del programa es Mercedes Milá, quien ha aprovechado para lanzar un reproche a Telecinco.

La presentadora de No sé de qué me hablas, que durante años formó parte de Mediaset España como conductora de Gran Hermano, se ha saltado el guion para hacer un apunte que afecta a la cadena de Fuencarral: “Perdona que lo diga aquí, pero no perdono que le quitaran el plató al final de su vida”, ha espetado Milá, arrancando un sonado aplauso por parte del público.

“Era como una condena a muerte”, ha insistido Mercedes, refiriéndose a la cancelación de ¡Qué tiempo tan feliz! y el posterior letargo profesional de Teresa, cuyo último proyecto, el programa de entrevistas La Campos móvil, solo llegó a emitir una entrega.

Mercedes Milá, de María Teresa Campos: "No perdono que le quitaran el plató". La respuesta de Terelu: "Ella tampoco lo perdonó".



Terelu Campos, que se ha encargado de presentar el acto, ha dado la razón a la periodista. “Mercedes, ella tampoco lo perdonó. Su frase era ‘que me retire el público’. Y el público nunca la retiró”, ha aseverado la primogénita de la Campos, quien fallecía el pasado 5 de septiembre tras sufrir un largo proceso de deterioro en su salud.

El conflicto con Paolo Vasile

Quien también ha participado en este homenaje es Paolo Vasile. Horas antes de la emisión del especial, el que fuera consejero delegado de Mediaset España y jefe de María Teresa Campos llamaba al programa Mañaneros para dedicar unas palabras de cariño a la comunicadora. “Teresa era especialmente agradable. Tenía mucho carácter y unos prontos impresionantes que terminaban rápidamente en un abrazo, una sonrisa e incluso una carcajada”, afirmaba el italiano.

Además, Vasile se refirió al conflicto que surgió cuando no renovó el contrato de la Campos, que acabó fichando por Antena 3 y dedicándole un duro discurso desde su nuevo programa, llegando a llamarle “gilipollas” en directo. “Yo no pude renovarle el contrato por un tema económico. Lo que me pedía su representante estaba fuera de nuestra homogeneidad. Cuando se tiene una empresa, hay que mantener un equilibrio, un poco como en casa. Yo tengo tres hijos y seis nietos, cada regalo se multiplica por seis y el valor tiene que ser más o menos el mismo. Ella no lo entendió”, ha explicado ahora el exdirectivo.

Sobre el “simpático calificativo” que le dedicó Teresa, Paolo ha comentado lo siguiente: “Probablemente lo soy, pero en ese caso yo simplemente hice lo que tenía que hacer como gestor”.