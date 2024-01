Rafa Nadal ya está ‘jugando’ Roland Garros y su mentor le ve favorito: “Es mejor que Djokovic en tierra”

Rafa Nadal, tras caer en el torneo de Brisbane contra Jordan Thompson. (EFE).

Rafa Nadal ha tenido que parar. “Ahora mismo no estoy listo para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Volaré a España para ver a mi doctor, tratarme y descansar. A pesar de las tristes noticias que no me permiten jugar frente al increíble público de Melbourne, estas no son muy malas noticias y seguimos positivos sobre la evolución de la temporada”, explica Rafa, frustrado por verse obligado a frenar, pero aliviado al conocer el tipo de lesión. La resonancia magnética a la que se sometió revela que sufre una microrrotura, aunque no es en el mismo lugar que sus lesiones previas, lo cual le tranquiliza.

No obstante, el regreso de Rafa a las pistas es sobresaliente. Ha recuperado sensaciones, ha vuelto a jugar cada un día y ha conseguido dos victorias. “Sólo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien y sobre todo con todo lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado hasta aquí”, aseguraba Rafa tras ganar Kubler. Toni, su tío y mentor, va en la misma línea.

Pretemporada hasta junio

“Puede estar muy contento porque el nivel que está mostrando es lo suficientemente bueno. Es un inicio ilusionante, pero hay que verle en partidos más difíciles. De momento, las cosas están yendo casi mejor de lo que esperábamos”, explica. “Rafa siempre ha tenido esa condición buena de coger muy rápido la forma. A veces, tras muchas lesiones, ha vuelto incluso mejor de lo que lo había hecho antes. Esta vez es la más difícil porque los años están ahí y es más complicado. A ver si puede continuar así”, continúa el preparador mallorquín.

Desde que tuviera que retirarse de Wimbledon 2022, Rafa Nadal no sabía lo que era estar en unos cuartos de final de un torneo ATP. Una racha negativa que rompió en Brisbane donde a las primeras de cambio se metió con derecho propio, desarrollando un gran tenis y haciendo olvidar el hecho que se había pasado once meses y medio sin jugar. Con Rafa han vuelto las botellas perfectamente alineadas, los puntazos, su inapelable zurda, los rituales antes de cada servicio.

Toni Nadal confía en su victoria en París

En este curso, que apunta a ser el último de su carrera, no hay mayor aliciente para él que la doble parada de París: Juegos Olímpicos y Roland Garros. Ahí es donde desea ofrecer su mejor versión, de modo que su trabajo está enfocado en esa dirección. “Hay muchas incógnitas que el tiempo va a ir despejando, pero está claro que Roland Garros es un torneo que le hace muchísima ilusión, como toda la temporada de tierra batida, que es su época favorita del año”, explica Carlos Moyá, entrenador de Nadal.

Por tanto, Nadal contempla el intervalo hasta la primera cita de París como una larga pretemporada en la que sumar kilómetros de calidad. Yo tenía confianza en que las cosas salieran bien. Creo que el inicio ha sido incluso mejor del esperado. “Le veo capaz de ganar Roland Garros. Primero, porque soy su tío; segundo porque ha ganado 14 veces y después porque el año pasado ganó Djokovic. No ganó el mejor Djokovic de la historia, ganó Djokovic y creo que en tierra Rafael es mejor que él. Si Rafael consigue llegar a un nivel aceptable, creo que puede estar en la lista de favoritos para ganar Roland Garros. Luego todo puede cambiar, pero Rafael será un candidato si hace una progresión normal en estos meses. Ganar Roland Garros es lo que está buscando por encima de todo”, sentencia.