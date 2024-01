Toni Nadal desvela el secreto del gran regreso de Rafa: “Siempre ha tenido esa condición”

Rafa Nadal durante su partido de cuartos de final ante Thompson (EFE).

La aventura de Rafa Nadal en Brisbane llegó a su fin. Cayó este viernes en los cuartos de final de Brisbane ante un combativo Jordan Thompson, por (5-7 / 7-6 y 6-3). El balear se quedó a las puertas de regresar a las semifinales de un torneo, algo que no sucede desde que derrotó el 6 de julio de 2022 a Taylor Fritz en los cuartos de Wimbledon con una rotura de siete milímetros en el abdominal. El español, de 37 años, no pudo con un rival atrevido que le planteó un duro cruce de inicio a fin dilato en el tiempo –3 horas y 26 minutos– más de lo deseado para el balear.

Nadal topó con su actual realidad ante Thompson tras desperdiciar tres pelotas de partido en el segundo set y verse algo desfondado y con dolencias físicas en el tercero, pagando el año alejado de la competición oficial. Incluso llegó a recibir asistencia médica llegado el ecuador del tercer set. Previamente, en la segunda manga, Nadal había dispuesto de tres bolas para cerrar el partido; la primera con 5-4, y las otras dos en el tie-break.

“Siempre ha tenido esa buena condición de coger muy rápido la forma”

No obstante, el regreso de Rafa a las pistas es sobresaliente. Ha recuperado sensaciones, ha vuelto a jugar cada un día y ha conseguido dos victorias. “Sólo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien y sobre todo con todo lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado hasta aquí”, aseguraba Rafa tras ganar Kubler. Toni, su tío y mentor, va en la misma línea. “Puede estar muy contento porque el nivel que está mostrando es lo suficientemente bueno. Es un inicio ilusionante, pero hay que verle en partidos más difíciles. De momento, las cosas están yendo casi mejor de lo que esperábamos”, explica.

“Rafa siempre ha tenido esa condición buena de coger muy rápido la forma. A veces, tras muchas lesiones, ha vuelto incluso mejor de lo que lo había hecho antes. Esta vez es la más difícil porque los años están ahí y es más complicado. A ver si puede continuar así”, continúa el preparador mallorquín, que también habla de las opciones de Nadal en el primer ‘Grand Slam’, que empieza el próximo 14 de enero en las pistas del Melbourne Park: “Yo creo que sí que tiene opciones. Si Rafael logra jugar unos cuantos partidos más, si en Brisbane juega con gente más cualificada y en el Open de Australia tiene un buen cuadro, fundamental al no ser cabeza de serie, es posible que haga um buen torneo en el Open”.

A cuartos de final 548 días después

Desde que tuviera que retirarse de Wimbledon 2022, Rafa Nadal no sabía lo que era estar en unos cuartos de final de un torneo ATP. Una racha negativa que rompe en Brisbane donde a las primeras de cambio se ha metido con derecho propio, desarrollando un gran tenis y haciendo olvidar el hecho que se había pasado once meses y medio sin jugar. Con Rafa han vuelto las botellas perfectamente alineadas, los puntazos, su inapelable zurda, los rituales antes de cada servicio.

Ha vuelto el ‘¡Vamos, Rafa!’ y con él, la sonrisa del que no solo ha regresado, sino que lo ha hecho ganando, a un gran nivel, emocionado, después de un año sin competir en el que solo él sabe lo que ha pasado por su cabeza y todo lo que ha tenido que superar y trabajar para volver a jugar. Tras uno de los años más duros de su carrera, Nadal ha traído lo de siempre, como si nada hubiera cambiado.