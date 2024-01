Una pastelería mete en sus roscones de Reyes 15 entradas para el Arandina-Real Madrid: “Empezamos a elaborar las cuatro de la mañana y no paramos”

Pastelerías Tudanca regala 15 entradas para el Arandina-Real Madrid en sus roscones de Reyes (EFE).

“Me pillas en un momento intermedio entre las guerras de estos días”. Es media tarde del viernes y la Pastelería Tudanca de Aranda de Duero, en Burgos, está a pleno rendimiento. Su director del obrador es Hugo, que hace encaje de bolillos para atender a Infobae España mientras se afana en no descuidar ningún detalle en unos días históricos para la localidad burgalesa en general y su pastelería en particular con la visita del Real Madrid con motivo de la Copa del Rey. “Tengo tiempo para cogerte el teléfono y poco más. Estos días son un poco locura, pero bendita locura”, reconoce Hugo, ilusionado con el regalo de Reyes en forma de partido de fútbol que desenvuelve Aranda de Duero este sábado (21.30 horas).

La centenaria vida de Pastelerías Tudanca ha contemplado los avances artesanos para elaborar sus dulces, diferentes métodos de aderezo y hasta tres generaciones, siendo Jesús Tudanca, nieto del fundador y actual gerente, a quien le ha tocado bailar con los días de más expectación. El motivo no es otro que la iniciativa llevada a cabo por su pastelería para regalar fútbol el día de Reyes. A Jesús se le encendió la bombilla desde el día del sorteo. Una mano inocente sacó del bombo la papeleta del Real Madrid y él de la chistera una idea: introducir aleatoriamente 15 entradas para el partido de Copa en sus roscones de Reyes.

Un roscón de Reyes de Pastelerías Tudanca y la tarjeta premiada con una entrada para ver el Arandina-Real Madrid de Copa del Rey (EFE).

Los roscones, el mejor regalo de Reyes

En apenas una tarde, socios, abonados, categorías inferiores y colaboradores de la Arandina, que tenían preferencia para la compra de entradas del histórico encuentro ante el Real Madrid, dejaron medio aforo ocupado del remozado Estadio Juan Carlos Higuero, que ha pasado de 4.000 localidades a casi 10.000 en unos días. Con el inicio de la venta general el pasado miércoles, las entradas de Tribuna Oeste y Grada Este han volado y apenas quedan unas pocas de Fondo Norte y Fondo Sur. Jesús Tudanca vio venir la coyuntura y se anticipó a ella. “Se le ocurrió el mismo día del sorteo. Dijo ‘oye, si va a haber tanta demanda de entradas, conseguimos unas cuantas y las metemos aleatoriamente en los roscones y a todos nos pareció una idea estupenda. Al final, en lugar de 10 entradas han sido 15 las que hemos conseguido. Y siete u ocho ya han sido introducidas estos días en los roscones. Las poquitas que quedan serán el sábado por al mañana porque a la noche se juega el partido”, explica Hugo.

“El sábado pasado empezamos metiendo algunas entradas y desde ahí ha sido un goteo poquito a poco. Sí que hemos dejado el 60% de las entradas para meter entre el jueves, viernes y sábado, que son los tres días más fuertes. De los que han tocado estos días, una persona se ha puesto en contacto conmigo para recoger la entrada. Pero yo creo que al menos seis o siete más ya la tendrán e imagino que el sábado me llamarán porque pusimos el día y la hora para recogerlas”, asevera el director del obrador. Aquellos que al morder su trozo encuentren la ansiada tarjeta, similar a una de crédito o visita, en la que se les informa de que son ganadores de una entrada, tendrán que acudir el sábado, a las 17:00 horas, a la pastelería de la céntrica calle Isilla a recoger su ticket.

Sueña con una ronda más

El partido ha provocado un aumento en la producción de roscones de Pastelerías Tudanca cuyo obrador comienza a funcionar “desde las cuatro de la mañana” y en las últimas 72 horas ha estado más exigido de lo normal. “Es, sin lugar a dudas, nuestro día más complejo. Tendremos a unas 25 personas trabajando en exclusiva en la elaboración de los roscones. Empezamos en torno a las cuatro de la madrugada y es un no parar, porque la masa hay que trabajarla muy rápido”, señala Hugo. La pastelería tiene previsto vender unos 3.000 roscones.

Pese al sobreesfuerzo, en Tudanca quieren otra ronda más de Copa del Rey. “Confío en que podemos eliminar al Real Madrid. El campo es más pequeño que el Bernabéu, hace frío, el césped no estará igual… a ver si cae un poco de agua y les desorientamos”, asegura Hugo entre risas. “Si hay un día que puede ser posible desde luego es este”, asegura de forma contundente. “En los bares no se habla de otra cosa que no sea el partido, el ambiente en Aranda de Duero es espectacular”, finaliza Hugo antes de volver al obrador a terminar de envolver el regalo de Reyes en forma de roscón relleno de ilusión.