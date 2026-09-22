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El hermano de Lady Di descubrió a un hombre del séquito de Carlos III infiltrado en el entierro privado de la princesa: “Ignóreme. ¡Soy un árbol!"

Entre los familiares de Diana de Gales, Charles Spencer encontró un desconocido, como cuenta en ‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’

El funeral de la princesa Diana de Gales (Grosby)
El funeral de la princesa Diana de Gales (Grosby)
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Ya han salido a la luz las memorias de la princesa Diana de Gales escritas por su hermano Charles Spencer: El canto del cisne. Diana, mi hermana. Tras los adelantos publicados que ya consiguieron hacer saltar las chispas en el Palacio de Buckingham, se ha publicado la obra completa con los pasajes inéditos de la vida de la princesa a ojos de su hermano.

Entre los episodios, los que más destacan sin duda son aquellos que involucran a la familia real británica. El supuesto “tranquilo, la olvidaremos pronto” de Carlos III ya ha recorrido el mundo como la frase más contundente, pero ahora se suma a otros momentos igual de impactantes como lo vivido en el último adiós a Lady Di durante su entierro.

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La princesa Diana de Gales fue enterrada, tras el multitudinario funeral en la Abadía de Westminster seguido por millones de personas, en la isla de Althorp, un momento mucho más íntimo al que solo acudieron las personas más cercanas: “Todos los asistentes éramos parientes de Diana, salvo dos miembros de su personal doméstico y Josie [por entonces pareja de Charles Spencer], con quien mi hermana había pasado tiempo y mantenía buena relación”.

Se cumplen 29 años del trágico fallecimiento de Diana de Gales en un accidente en París. Recordamos la vida de la 'princesa del pueblo', su lucha humanitaria y el imborrable legado que dejó en sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry.

El infiltrado en el entierro de Lady Di

Sin embargo, aquel momento tan emotivo se vio alterado por un extraño: “Me sorprendió ver en la isla a un desconocido con traje oscuro. No sabía quién era, pero parecía formar parte del séquito del príncipe Carlos”. El hombre, que intentaba “pasar desapercibido”, se acabó percatando de que Charles Spencer lo observaba: “Me miró nervioso antes de soltar esta inolvidable frase: ‘Por favor, ignóreme. ¡Soy un árbol!“.

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Pese al encontronazo con el hermano de la recién fallecida, el trabajador del príncipe continuó con su labor “detrás de unas hojas desgreñadas que colgaban de una de las hayas de la isla”: “Parpadeaba más de lo que debería hacerlo un árbol”, comenta con humor el conde tras el fracaso de “su intento de hacerse invisible”.

Los gestos de Carlos III

Después el ritual pudo volver a su curso con las lágrimas de los familiares presentes, a excepción de los sobrinos menores de 10 años de Lady Di, a los que no quisieron llevar “por temor a que fuese demasiado duro para ellos”. En el momento en el que el ataúd iba a ser bajado a tierra, Carlos III protagonizó otro momento mientras lanzaban flores sobre el féretro que Charles Spencer tampoco puede olvidar: “El príncipe Carlos arrancó un solo tallo de mi ramo y lo dejo caer sobre el féretro de su exmujer”.

Portada del libro 'Swan Song Diana, my sister' de Charles Spencer, con un retrato en blanco y negro de Diana, Princesa de Gales, y texto en primer plano.
La portada del libro 'Swan Song' de Charles Spencer muestra un retrato en blanco y negro de Diana, Princesa de Gales, con el título y el nombre del autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquel gesto enfadó al hermano de Lady Di, que pensó “qué generoso”, pero la emoción de la situación hizo que pasara a un segundo plano y se centrase en despedirse de su hermana. Algo que también le chocó fue lo bonitos que eran los jardines de Althorp: “Se celebró en un lugar de tal belleza que no hizo sino acentuar la insoportable tristeza de quienes estábamos presentes”.

Antes de llegar a este momento culmen de la despedida de la princesa Diana, el conde Spencer ya había tenido otros encontronazos con el príncipe durante el día: “El príncipe Carlos parecía sentirse incómodo y se dirigió a mi modesta novia, Josie, en un tono desafiante: ‘¿Y tú quién eres?’“.

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