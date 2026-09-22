Gabriel quiere deshacerse del bebé de Beatriz y Valentina tiene dudas: avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 23 de septiembre

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La semana ha comenzado con importantes movimientos en ‘Sueños de libertad’ y varias de sus principales tramas han dado un giro. El lunes, Begoña empezó a sospechar que los problemas de salud de Beatriz podían esconder algo más que una anemia. La joven, sin embargo, trató de ocultar la verdadera razón de su estado, mientras Gabriel continuaba presionándola para que se marchara a Madrid. El abogado llegó incluso a prometerle que estaría pendiente de ella y que viajaría para verla mientras terminaba su particular venganza contra los De la Reina.

En paralelo, Tasio aumentó sus sospechas sobre Gabriel después de conocer la gravedad de la lesión que había sufrido. El joven llegó a plantearse que su primo podría haberse autolesionado y compartió sus dudas con Salva y posteriormente con Miguel, aunque el médico defendió que las heridas eran consecuencia de un golpe. Andrés también empezó a considerar que las acusaciones de Tasio podían tener sentido, especialmente después de conocer los últimos enfrentamientos entre ambos.

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En el terreno familiar, Digna encontró una posible solución para ayudar a Luis y recuperar parte del legado de Gervasio: comprar los derechos de las antiguas patentes de los perfumes de los De la Reina. Damián, aunque inicialmente recibió la propuesta con cierto escepticismo, terminó respaldando la iniciativa. Mientras tanto, la familia comenzó a preparar la celebración de la pedida de Andrés y Valentina, aunque Begoña no se mostró especialmente dispuesta a participar en una fiesta que suponía enfrentarse a la nueva vida que su antiguo amor estaba construyendo.

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre (Atresmedia)

La tensión también creció entre Marta, Fina y Bianca. Marta acusó a Bianca de haber jugado sucio para recuperar a Fina, después de descubrir que la pintora la había besado. La ruptura entre Marta y Fina continúa afectando a su relación profesional y personal, mientras Bianca trata de aprovechar el distanciamiento para acercarse de nuevo a la fotógrafa.

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El martes, finalmente, Begoña confirmó sus sospechas y descubrió que Beatriz está embarazada. La joven terminó confesándole la verdad y Begoña se ofreció a ayudarla en todo lo que necesitara. La situación se complicó todavía más cuando Beatriz explicó que el padre del bebé no quiere hacerse responsable. Además, la joven se enfrentó a Gabriel y llegó a plantearle que, si seguía presionándola para marcharse a Madrid, podría tomar una decisión drástica sobre su embarazo.

Por otro lado, Tasio volvió a contarle a Andrés sus sospechas sobre Gabriel, convencido de que pudo provocarse la lesión. Andrés reconoció que, tratándose de su primo, cualquier posibilidad debía ser investigada. Sin embargo, Tasio atraviesa también un momento personal complicado después de recibir una nueva carta de Carmen en la que ella se despide definitivamente de él. Su ausencia en la fábrica, además, comienza a generar problemas en la producción.

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Mientras tanto, Valentina empezó a descubrir que quizá su ascenso profesional no fue tan casual como pensaba. Gabriel se encargó de sembrar la duda al relacionar su promoción con su próximo matrimonio con Andrés, por lo que la joven decidió investigar las condiciones de su contrato y averiguar qué hay realmente detrás de su nuevo puesto.

Beatriz y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el ámbito sentimental, Miguel compartió con Nieves sus últimos encuentros con Claudia y comenzó a plantearse cómo avanzar en su relación. Fina, por su parte, recibió una propuesta profesional de Bianca para organizar una exposición conjunta, mientras Marta intentaba mantener su relación laboral con ella al margen de sus problemas personales.

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Capítulo 654 del miércoles 23 de septiembre

El capítulo del miércoles estará marcado por las dudas de Valentina sobre su futuro junto a Andrés. La joven exigirá al empresario que le explique toda la verdad sobre su ascenso y no dudará en enfrentarse también a Damián y Marta. Después de descubrir que su promoción podría haber sido utilizada para mejorar la imagen de los De la Reina, comenzará a cuestionarse si realmente quiere continuar con los planes de boda.

Al mismo tiempo, Andrés y Damián seguirán investigando la lesión de Gabriel y llegarán a la conclusión de que Pablo podría ser una pieza fundamental para descubrir qué ocurrió realmente. En la fábrica, la ausencia de Tasio seguirá provocando dificultades y Pablo presionará a Gabriel para que permita su regreso, aunque el abogado se mantendrá firme y rechazará readmitirlo.

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Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre (Atresmedia)

Gabriel también conseguirá frenar la negociación para recuperar las patentes de los perfumes y demostrará que todavía tiene varios ases bajo la manga. Su siguiente movimiento será proponer que Andrés y Marta sustituyan a Tasio en la fábrica y asuman parte de sus funciones.

Por otra parte, Fina recibirá una noticia que supondrá un importante impulso para su carrera cuando Bianca le anuncie que Lombardo ha decidido exponer sus fotografías junto a sus cuadros. La pintora aprovechará la ocasión para intentar acercarse de nuevo a ella, aunque Fina dejará claro que no quiere iniciar otra relación.

Finalmente, Gabriel volverá a presionar a Beatriz por su embarazo y llegará a animarla a deshacerse del bebé. Una nueva confrontación que puede marcar un antes y un después en la relación entre ambos y que añadirá todavía más tensión a una semana cargada de secretos, enfrentamientos y decisiones.

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