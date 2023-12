Navidad en formato ‘take away’: los restaurantes de alta cocina ofrecen opciones para una cena en familia sin tocar una sartén

Las dinámicas de las cenas y comidas navideñas están cambiando

La Navidad es época de celebración, tiempo entre seres queridos, regalos y felicidad. Pero también de horas en la cocina. Ya es costumbre ver cómo los de siempre (aún casi siempre madres y abuelas) pasan horas entre fogones preparando la cena para toda una familia. Desde hace décadas esto se da ya casi por hecho. Sin embargo, las Navidades, cenas y comidas en familia en las que disfrutar debería ser la premisa fundamental, ya están comenzando a cambiar sus dinámicas.

No solo es cada vez más frecuente que toda la familia participe cocinando o que las tareas se repartan de forma equitativa, sino que, cada año que pasa, es más común encontrar familias que optan por comer fuera, pedir a domicilio o comprar platos preparados para estas fechas. Y estas últimas no solo es que sean opciones más fáciles y rápidas sino que, además, pueden resultar igual de deliciosas o más que una comida casera.

Los estudios nos han desvelado que el 41% de los españoles se han decantado este año por reunirse con sus familiares en un restaurante, a pesar del alza generaliza de los precios tanto por la inflación como por ser unas fechas tan señaladas. Pero el formato ‘para llevar’, tan de moda en los últimos años, también se deja ver en estas fechas y muchos restaurantes han querido aprovechar esta tendencia, proponiendo a sus clientes platos preparados, ‘delivery’ o ‘take away’ para fechas señaladas como son Nochebuena o Nochevieja.

Además de los ya clásicos platos preparados que se pueden encontrar en supermercados como Carrefour o El Corte Inglés, los restaurantes de alta cocina se han arremangado para ofrecer una oferta de platos originales, de la mejor calidad y listos para disfrutar en casa. Estas son algunas de las opciones más llamativas este año.

GoXO, de Dabiz Muñoz

Caja de edición limitada del GoXO

Un año más, el cocinero madrileño pondrá a la venta a través de su delivery GoXO un menú navideño con cuatro platos, una combinación de recetas llenas de sabor para celebrar las festividades acompañados de familiares o amigos. Esta caja de Navidad, que incluye cuatro platos, está pensada para dos personas y se puede pedir a través de la aplicación de delivery de Glovo. El menú de Navidad de Dabiz Muñoz tiene un precio de 270 euros, un número al que se suman los costes de envío.

Para abrir boca, el menú comienza con unas gambas ligeramente pasadas a la parrilla con salsa tártara, huevas de tobiko, un pez volador, y un huevo cocido a baja temperatura. El entrante es un canelón relleno de costilla de cerdo Duroc a la barbacoa asada al sarmiento y desmenuzada con trompetas de la muerte. Como plato principal, una receta que el cocinero define como todo un “festival”: un pollo francés de grano de pata amarilla asado y relleno de foie, kimchi, epazote y alcaparras con jugo trufado de sus carcasas y salsa huancaína de ají de gallina con recuerdos de pepitoria. Como guarnición, un puré patatas Robuchon con mucha mantequilla y un arroz frito en wok al estilo cantonés con salchicha china y shiitakes. El postre de este festín navideño es un brioche de la Pedroche con salsa de yemas, vainilla, choco blanco y galanga, salsa de caramelo salado y galletas tostadas con mantequilla.

Ikigai Flor Baja

Chef Yong Wu Nagahira, del restaurante Ikigai Flor Baja

Para todos esos que buscan una cena de Navidad diferente, y que, además, no tienen tiempo o ganas de meterse en la cocina, el chef Yong Wu Nagahira ofrece un exclusivo servicio de take away para Nochebuena y Nochevieja. Lo hace en Ikigai Flor Baja, su restaurante gastronómico, conocido por su original fusión de las cocinas japonesa, asiática y francesa y galardonado con 1 Sol de la Guía Repsol.

Este menú estará disponible solo para un número limitado de pedidos, por lo que es importante reservar, al menos, con 24 horas de antelación, y hay que ir a recogerlos a su céntrico local. El menú está compuesto por varios platos, concebidos por Yong para sorprender al paladar más exigente. Como entrantes, ofrece un dorayaki de foie, versión de gala del tradicional dulce nipón; edamame al ajillo y sopa de miso, reconfortante y muy sabrosa. Como platos principales, y perfectos para presentar al centro, el chef propone un tartar de salmón con trufa, sus rolls y los famosos nigiris, tanto los de fusión —con sugerencias tan deliciosas como el de hamachi con sobrasada de bellota, balsámico, frambuesa natural y puntilla de huevo— como los clásicos, salvo el de caballa.

Previa reserva de, al menos, 24 horas y solo para un reducido número de pedidos, el chef Yong Wu Nagahira ofrecerá un servicio de recogida en su local de platos especiales para las cenas de los días 24 y 31 de diciembre.

Saddle

Caja de Navidad de Saddle

Por su parte, Saddle, con una estrella Michelin y dos soles Repsol, sugiere llevar la alta gastronomía a nuestros hogares con su ‘Saddle Christmas Box’, disponible para los 100 primeros pedidos con opciones como el pâté en croûte y sus encurtidos, el exclusivo caviar caspian pearl Schrenckii royal, principales como la paletilla de cordero o el clásico jarrete de ternera.

Cada pedido cuenta con instrucciones detalladas de preparación y conservación, acompañado de un código QR para acceder a vídeos con su elaboración y consejos para finalizarlos en casa de manera sencilla. Los pedidos se realizará con al menos 3 días de antelación y la recogida será en el propio restaurante de lunes a sábado de 11:00 h a 13:00 h. Los packs van desde los 200 a los 250 euros.

Lakasa

Plato del menú de Navidad de Lakasa

Este restaurante liderado por el cocinero César Martín ofrece siete pases bajo sus sellos distintivos de la selección del producto y la cocina elaborada. Preparaciones fáciles de terminar en casa, acompañadas de explicaciones con los pasos a seguir. El menú está disponible también para el 24 y 31 de diciembre y los pedidos se deben hacer a través de su ‘delivery’ Pa’kasa.

Entre las elaboraciones que se incluyen en el menú se incluyen platos como bonito curado con puerro y piparrana cremosa, caponata siciliana con anchoa, canelón de guiso con txangurro o pularda rellena con peras al vino. Su precio es de 80 euro por persona e incluye, como postre un tronco de Navidad con frutos rojos.