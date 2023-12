La encerrona por la que se conocieron Isabel Preysler y Julio Iglesias: “Tenía un encanto brutal”

Isabel Preysler fue la primera esposa de Julio Iglesias (Archivo)

Han pasado más de cuatro décadas desde que Julio Iglesias e Isabel Preysler decidieron seguir sus vidas por separado. Sin embargo, su ruptura ha dado pie a una bonita amistad en la que el respeto, el amor y al admiración por la familia siempre ha prevalecido.

La socialité ha sido la invitada estrella de El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos en el que ha traído al presente las curiosas circunstancias en las que conoció al intérprete de Me olvidé de vivir.

La vida de la madre de Tamara Falcó cambió con 19 años, momento en el que decidió salir de su natal Filipinas para iniciar una nueva vida en España, donde empezó a estudiar Secretariado Internacional. Enseguida, quedó fascinada con el país, de sus vistas y de sus costumbres. Lo que más le gustaba era poder salir sin tener que estar acompañada, algo que en su país natal “estaba totalmente prohibido”.

Julio Iglesias e Isabel Preysler se casaron en 1971 y estuvieron cinco años juntos (Archivo)

En aquel entonces, el esposo de Miranda Rijnsburger tenía 27 años y ya se había erigido como una estrella mundial de la música tras participar en el Festival de Eurovisión, donde obtuvo el cuarto puesto. Los caminos de los dos se cruzaron por primera vez en una fiesta celebrada en Madrid. Un encuentro que bastó para que el cantante quedase atrapado por el “carácter, belleza e inteligencia” de Preysler.

Sin embargo, había una parte de la historia que, hasta ahora, se desconocía. La que fuera pareja de Mario Vargas Llosa ha explicado en el espacio de Antena 3 que antes de este encuentro hubo una “encerrona” para que el artista conociese a la reina de los corazones.

Isabel Preysler en El Hormiguero (El Hormiguero)

“Julio tenía otro amigo que se llamaba también Julio-pero su apellido era Ayesa- y llevaba llamándome desde enero porque él quería conocerme después de verme en una fiesta de Juan Olmedilla, que era el dueño de La Boite, que era una discoteca divertida. Pero fue de esas cosas que no llega el momento”, ha relatado.

“Que venga Isabel”

El gran día tuvo lugar en una fiesta que daba Tomás Terry en la Casa de Campo de Madrid, “donde Lola Flores baila y canta, muy divertida, y estaba Carmen Martínez-Bordiú todavía con su novio de entonces, Rivera”. Si bien se creía que fue en el evento donde ambos se presentaron, lo cierto es que los dos llegaron al lugar montados en el mismo coche.

Isabel Preysler ha explicado que ella iba con un grupo de amigas de camino a la velada y, cuando pasaron por el paseo del Pintor Rosales, dijeron: “‘Mira quién está allí, Julio Iglesias’. Miramos y efectivamente era él. Nos tocan la ventanilla. ‘Abrid, abrid, ¿dónde vais?’. Y respondemos: ‘A la fiesta de Tomás Terry’. ‘Ah, nosotros también, ¿por qué no venís una en el coche con nosotros? Que venga Isabel’”, ha relatado, reproduciendo la conversación.

La reina de los corazones ha recordado que, en aquel entonces, preguntó por qué tendría que ser ella la elegida, pero no tuvo mucho tiempo para escuchar la respuesta pues en ese momento el semáforo se puso en verde y tuvo que hacer le cambio muy rápidamente. “Entonces me echan del coche, se mete Julio (Ayesa) y me encuentro con Julio (Iglesias). Me meto y le digo, hola soy Isabel. Y me dice, hola, soy Julio. Así nos conocimos. Fuimos a la fiesta, se quedó conmigo toda la noche y me llevó a casa después”, ha manifestado.

Ese instante bastó para que Isabel Preysler se diese cuenta de que Julio Iglesias tenía algo especial. “Tenía un encanto brutal, cantaba y las señoras se volvían locas, le metían papelitos en el bolsillo con los teléfonos”, ha expresado. De esta manera, nació una de las parejas más populares y seguidas del momento. En enero de 1971, ocho meses después de conocerse, los dos, enamorados, decidieron darse el ‘si quiero’ en una pequeña capilla de Illescas, en Toledo. Siete años después y tres hijos en común, Chábeli, Julio y Enrique, sus vidas tomaron caminos separados.