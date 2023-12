La dura confesión de Julio Iglesias a Terelu Campos: queda al descubierto una de las facetas menos cultivadas por el cantante

Julio Iglesias en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Han pasado algo más de dos meses del 80 cumpleaños del cantante Julio Iglesias, pero tal es su fama e importancia que se siguen realizando homenajes a su figura. El último de ellos ha llegado de parte de Telecinco, que acaba de estrenar Julio Iglesias: la vida sigue igual, un programa en el que se repasa su extensa trayectoria tanto personal como musical. Para dar a los espectadores la visión más amplia posible, el formato ha contado con la participación de algunos rostros conocidos entre los que se encontraban El Puma, Carlos Latre, el dúo musical Los del Río o Terelu Campos.

El motivo de la presencia de la hija de María Teresa Campos no era otro que hablar sobre el matrimonio de Julio con Isabel Preysler, el cual duró ocho años y del que nacieron sus tres hijos mayores: Chábeli, Julio José y Enrique. Y pese a que el artista siempre se ha mostrado muy orgulloso de ellos, llegando a transmitir su pasión por la música a los dos varones, lo cierto es que se perdió muchos momentos de su infancia y juventud.

Así lo ha afirmado Terelu, que hacía una dura confesión: “Julio Iglesias me llegó a decir que esperaba ser mejor abuelo que padre”. El motivo de esas palabras no sería otro que dejar constancia de que sabía que faltó a grandes momentos de las vidas de sus hijos, pues debido a su profesión no pudo hacer de padre como le hubiera gustado.

Julio Iglesias e Isabel Preysler se casaron en 1971 y estuvieron cinco años juntos (Archivo)

Con respecto a la agenda profesional del autor de Soy un truhan, soy un señor, Terelu analizó las consecuencias de estos continuos viajes del cantante y es que no solo repercutió en sus hijos, también en su vida con Isabel, de quien finalmente se divorció en julio de 1978 tras muchos rumores de infidelidad. Esto lo confirmaba Carmen Borrego, también presente, que admitió que para Julio “ligar era facilísimo” y es que había miles de personas en todo el mundo que caían rendidas a sus encantos.

Su separación causó gran revuelo internacional y forzó a la pareja a pactar por el bienestar de sus hijos, con Iglesias trasladándose a Miami y los niños quedándose en Madrid con su madre. Pese a sus intenciones de que todo fuera cordial, lo cierto es que su relación con Enrique ha sido bastante tensa a lo largo de los años, algo que es de conocimiento público.

Julio Iglesias con sus tres hijos mayores, Julio Jose, Enrique, Julio Iglesias, Chábeli y la hermana de estos, Tamara Falcó, en una imagen de archivo. (Alvaro Rodriguez/Cover/Getty Images)

Una <i>royal </i>a sus pies

Por otro lado, Norma Duval desvelaba en el programa el nombre de la royal que cayó rendida a los pies de Iglesias y se convirtió en una de sus grandes admiradoras. Se trataba de Grace Kelly, quien fuera princesa de Mónaco por su matrimonio con Rainiero III. Según la televisiva, la madre del príncipe Alberto iba a todos los conciertos que podía de Julio aunque tuviera que desplazarse a otros países.