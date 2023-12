Así es el nuevo roscón que Dabiz Muñoz vende en El Corte Inglés: cada unidad cuesta 45 euros

El chef español, Dabiz Muñoz, con su nuevo roscón (Instagram Dabiz Muñoz)

Si hay algo que no puede faltar durante las fiestas navideñas, es el turrón, ya sea duro, blanco o de chocolate, lo cierto es que rara es la casa en la que no hay una de estas tabletas. Aunque, en los últimos años muchos cocineros se han lanzado a experimentar con nuevos sabores para endulzar las fiestas y quien ha triunfado en este sentido es el chef español Dabiz Muñoz. El elegido como mejor cocinero del mundo por tercera vez consecutiva no ha dejado de deleitar a sus seguidores con sus turrones de todo tipo de sabores e ideas originales. Sin embargo, este año ha decidido ir un paso más allá y dar el salto a otro dulce típico de Navidad: el roscón.

A través de sus redes sociales, el chef de DiverXo ha dado todos los detalles de su nueva creación y donde, además, ha realizado una degustación. Se trata del Rosconut, y como el propio chef ha explicado, se encuentra a medio camino entre un roscón de Reyes y un donut. Con un glaseado de color rosa y un relleno del mismo color, este dulce no pasa inadvertido para nadie. Además, está salpicado de otros ingredientes que dan a la decoración el toque perfecto entre apetecible y bonito, a la vez que otorga distintas texturas.

Te puede interesar: Turrón de jamón, de Gublins, de palomitas o de foie: estos son los dulces más originales para esta Navidad

El Rosconut está hecho con un brioche de mantequilla con masa madre y ralladuras de cítricos. Respecto al relleno, se trata de una crema chantilly de frambuesa elaborada con chocolate Valrhona y lascas de chocolate negro crujiente como si fuera stracciatella. En parte superior y la que le otorga este tono rosa potente, se encuentra el glaseado fondant de chocolate rosa, aromatizado con agua de rosas y un toque de lima y coco. Sin embargo, lo que le da ese toque especial que caracteriza las creaciones de Dabiz Muñoz, son los Peta Zetas que decoran el fondant y que se encuentran cubiertos de chocolate blanco, a los que acompañan bolitas de cereales cubiertos de chocolate rosa y copos de chocolate crujiente.

Esta especie de roscón se suma al que diseñó para las Navidades pasadas. El Rosconut pesa 1,1 kilos y cada unidad tiene un coste de 45 euros. Además, todo aquel que quiera deleitarse con este dulce durante las fiestas navideñas deberá reservarlo en el Club Gourmet de El Corte Inglés, dado que solo de esta manera podrá adquirirlo. Este dulce se suma a los turrones que, desde hace ya unos años, son los reyes de las Navidades y muchos ciudadanos no dudan en apostar por el turrónXO.

Te puede interesar: Sale a la luz “lo que nadie cuenta” del ‘food truck’ de Dabiz Muñoz en Madrid

Los ‘turrónXO’: de tarta de queso a gofre de caramelo salado

Para estas Navidades, Dabiz Muñoz ha sacado cuatro nuevos sabores de turrones que se suman a los elaborados en años anteriores. Por un lado, se encuentra el turrónXO Macadamia Nut Brittle, elaborado con un praliné de nueces de macadamia caramelizada, nubes a la vainilla y tofe de yuzu. También ofrece este año un turrón de nachos con chocolate blanco, uno de tarta de queso y uno con sabor a gofre con caramelo salado.