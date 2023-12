La última función de Itziar Castro, la niña que se hizo artista por Concha Velasco y alzó la voz frente a los “reaccionarios”

Las últimas imágenes de la actriz Itziar Castro tuvieron lugar hace apenas unos días, con motivo de la muerte de Concha Velasco.

La actriz Itziar Castro reveló hace apenas una semana quién fue la persona que le hizo no solo ser artista, sino también aprender a levantarse después de cada revés vital o profesional. A pelear. Era Concha Velasco, fallecida el pasado sábado, a la que dedicó unas bellas palabras en redes sociales, pero no solo. La actriz catalana se acercó hasta la capilla ardiente en el Teatro La Latina, en Madrid, entre lágrimas. Velasco siguió la obra de Castro y la felicitaba, dando alas a la niña que se hizo intérprete. Tristemente, este sábado también se marchó, tras una indisposición que continuó en parada. Tenía 46 años.

Se encontraba en la piscina municipal de Lloret de Mar, en Girona, asistiendo a ensayos técnicos de un espectáculo de natación sincronizada que prepara Anna Tarrés, exseleccionadora nacional de este deporte. El director Frankie De Leonardis fue el primero en dar la noticia, la madrugada del viernes, y su agente confirmó. El público la conoce por Vis a vis o Paquita Salas, por la película Campeones, de Javier Fesser. Tuvo un pequeño papel en Rifkin’s Festival, de Woody Allen. Acarició el Goya a Mejor actriz revelación por Pieles, de Eduardo Casanova. Pero no solo destacó en este rol.

Castro utilizó su popularidad para combatir. “Hay que visibilizar la lucha del colectivo LGTBIQ+. Lo que no se ve, no existe, defendió”, y se mostró en primera persona frente a los cánones caducos y los insultos: “Seguiré muy feliz de ser gorda, feminista y lesbiana”, proclamó en una entrevista al diario El Mundo en 2019. Se significó políticamente, a favor de la ampliación de los derechos sociales, señalando a PP y Vox por “reaccionarios”. Hace apenas unos días, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, marchó por Madrid junto a Irene Montero o Ione Belarra.

Montero y Belarra son solo dos de las decenas de nombres propios de la política y la cultura que se han despedido públicamente de Itziar Castro, ensalzando esos dos rostros, ambos inseparables, el de la profesional y el de la mujer comprometida. Como Concha Velasco, a la que tanto admiró: “A los cinco años, mi madre me mandaba a dormir y yo le decía que no hasta que Concha dejara de salir en la tele. Siempre he empatizado con ella, alguien que se reinventaba cada día, producía y se arruinaba y volvía. Hacía teatro, musicales, cine, televisión. Luchadora incansable, pero además una mujer maravillosa dentro y fuera de escena”.

La intérprete Itziar Castro y la comprometida Itziar Castro se abrazaban este domingo en una representación en Madrid del colectivo Acción Comadres para difundir testimonios de violencia sexual, una función benéfica junto a la escritora Cristina Fallarás, la actriz María Botto y la periodista Karmele Marchante. Acción Comadres ha suspendido el acto, no sin agradecer a Castro: “Siempre ha estado a nuestro lado, apoyándonos, poniendo el cuerpo, su insobornable feminismo y su lucha por el respeto a toda diversidad. Su valentía ha sido inspiración y ejemplo para muchas personas de distintas generaciones. (...) Ha hecho de la nuestra una sociedad mejor”.