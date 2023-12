El mundo de la cultura y la política lamentan la muerte de Itziar Castro: de Santiago Segura a Yolanda Díaz

Itziar Castro ha fallecido a los 46 años de un paro cardíaco.

“Hoy estoy de luto. Se ha ido mi primer referente. A los 5 años, mi madre me mandaba a dormir y yo le decía que NO hasta que Concha dejara de salir en la tele, bailaba y cantaba con ella y si soy actriz, en parte es por ella”. Así se despedía hace tan solo unos días la actriz Itziar Castro de otra compañera de profesión y auténtico referente, Concha Velasco. Cinco días después, ha sido la propia Castro quien ha fallecido a los 46 años de edad tras un infarto, y las muestras de cariño y despedidas no se han hecho esperar, algunas de ellas tan calurosas y sentidas como la que tuvo Castro para con la intérprete vallisoletana.

“Adiós a la siempre con el corazón por delante Itziar Castro. Se ha ido dejándonos el corazón roto a quienes la conocimos y a quienes la admiramos como persona y actriz”, comenta uno de los muchos profesionales y amigos que han querido despedirse de ella, tras conocerse la noticia de su fallecimiento repentino. La actriz tenía muchos amigos dentro de la industria pero también fuera de ella, como se ha podido ver con la cantidad de mensajes que han poblado las redes sociales y que van más allá de actores y actrices que hubieran trabajado junto a ella.

Todavía no me lo creo.

Amiga, compañera, siempre ahí para cuando cualquiera te necesitaba. Un hombro en el que llorar o una espada con la que pelear.



La frase de que siempre se van los mejores hoy es más verdad que nunca.



Muere la actriz Itziar Castro https://t.co/q8wl5bzL0t — Carme Chaparro 🌍 (@CarmeChaparro) December 8, 2023

No nos lo creemos. Llegó a este rodaje nerviosa porque estrenaba su corto “La cita”, aun así, se hizo el silencio cuando dieron acción y clavó todo. Porque Itziar Castro, fue y será una artista increíble e inolvidable. Descanse en paz. pic.twitter.com/An5B2ewRqu — Víctor Palmero (@victor_palmero) December 8, 2023

Itziar Castro era una actriz valiente, generosa, divertida. Su inesperado fallecimiento es muy doloroso para tantos que la queríamos. El acoso y derribo en redes de algun@s durante las últimas horas debido a su físico es repugnante y denunciable.

Descansa en paz, querida. pic.twitter.com/hZsWfGXiwI — Roberto Santiago (@Robrto_santiago) December 8, 2023

Siempre cercana y familiar, Castro tenía pendiente de estreno su último trabajo, La cita, un cortometraje escrito, dirigido y protagonizado por ella misma. La intérprete se había dado a conocer principalmente por su papel en la serie Vis a vis, pero a lo largo de los años había participado en todo tipo de proyectos, llegando a colaborar con directores tan importantes como Javier Fesser o Woody Allen. Su labor también iba más allá de la interpretación, ejerciendo como productora, guionista o incluso directora de casting, pero sin olvidar su poderosa voz y talento para el canto. Algo de lo que no se ha querido olvidar tampoco la academia de Operación Triunfo, de la que fue profesora sustituyendo a Los Javis en la edición de 2018 antes de ser despedida fulminantemente. Un despido que aun colea para algunos, como han hecho saber a la cuenta del programa en redes sociales.

Itziar Castro en 'La cita'

No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro. DEP. 🖤 pic.twitter.com/cwANmz1oFw — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 8, 2023

Te quiero amiga, @ItziarCastro pic.twitter.com/sCep65VA9m — R A Y D E N | David Martínez Álvarez (@soyRayden) December 8, 2023

Artistas musicales como Rayden, directores de cine como Santiago Segura o actrices como Lidia San José, junto a la que actuó en la serie Paquita Salas. Nadie quiere dejar de dedicar un momento para despedir a esta mujer que, ante todo, fue un ejemplo e inspiración contra la gordofobia, demostrando que se puede alcanzar cierto estatus en la industria y empezar tus propios proyectos sin necesidad de encajar dentro de un canon o estándar físico, como defendía Castro.

Itziar Castro era una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida. Solo trabajé con ella en un par de ocasiones, pero me encantaba charlar con ella siempre que nos encontrábamos.

A veces lo pasaba mal viendo el hate y el bullying que tenía que aguantar en… pic.twitter.com/eopuj9ze6B — Santiago Segura (@SSantiagosegura) December 8, 2023

No me creo que te hayas ido, querida Itziar Castro. Que tu talento, tus risas y esa voz prodigiosa llenen el cielo de fiesta y alegría. Se te va a extrañar mucho, compañera 💔 pic.twitter.com/F7mIbDlEfw — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) December 8, 2023

Un referente más allá de la cultura

La importancia de Itziar Castro como decimos va mucho más allá de la pantalla, como demuestran los mensajes de figuras importantes de la política como Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero, hasta hace nada ministra de Igualdad. “Sólo podemos agradecer su inmenso talento y su incansable lucha por una sociedad más igualitaria y mejor para todas”, comenta la secretaria general de Podemos en una de las muchas muestras de lo importante que era la labor de Castro para muchas mujeres y otras tantas personas que sufrían acoso por su condición física día tras día.

Con una enorme tristeza despedimos a la querida y admirada actriz Itziar Castro. Sólo podemos agradecer su inmenso talento y su incansable lucha por una sociedad más igualitaria y mejor para todas. Que la tierra te sea leve, compañera. — Ione Belarra (@ionebelarra) December 8, 2023

Cuánta tristeza y cuánto dolor. Hoy nos despedimos de la increíble Itziar Castro. Actriz talentosa, buena amiga, feminista y luchadora, dispuesta siempre a estar ahí para defender las causas justas. Te vamos a echar tanto de menos, querida, tanto. Que la tierra te sea leve — Irene Montero (@IreneMontero) December 8, 2023

Muy triste e impresionada por la trágica noticia de la muerte de Itziar Castro. Una actriz comprometida, que alzaba su voz contra todo lo injusto que tenemos como sociedad. Una mujer divertida, que contagiaba felicidad. Te echaremos de menos.



Un abrazo a familia y amistades ❤️‍🩹 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 8, 2023

La presidenta del Congreso Francina Armengol o la política gallega Ángela Rodríguez ‘Pam’ también han mostrado sus condolencias, en una muestra más del cariño y simpatía que despertaba Castro entre tantas personas de tantos ámbitos diferentes, no solo de la cultura. Después de todo, si Concha Velasco la había marcado siendo niña, ella también se ha convertido en un ejemplo para otras tantas personas que ahora lamentan su repentino fallecimiento.

Lamento profundamente la pérdida de la actriz Itziar Castro. Feminista incansable, luchadora por los derechos de todas y referente de libertad. Nos deja un precioso legado de compromiso y solidaridad. Descanse en paz https://t.co/Kfk6oGCf1n — Francina Armengol (@F_Armengol) December 8, 2023