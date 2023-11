Djokovic desvela por qué perder con Alcaraz en Wimbledon fue clave para ganar títulos el resto de la temporada

Novak Djokovic celebra una victoria en la Davis (EFE/Jorge Zapata)

Si ha habido un tenista capaz de apretarle las tuercas en 2023 a un Novak Djokovic por otro lado intratable, ese ha sido Carlos Alcaraz. El español ha sido el causante de que el número uno del mundo se haya quedado sin pleno de Grand Slams este año: ganó todos excepto Wimbledon, que fue para el actual segundo clasificado de la ATP. La rivalidad entre ambos ya es un hecho, con un respeto mutuo que ninguno de los dos obvia cada vez que se refiere al otro.

La temporada de Alcaraz finalizó con la disputa de las ATP Finals en Turín. Un título conquistado finalmente por Nole, cuyo curso se está prolongando en las Finales de la Copa Davis, que se juegan este fin de semana en Málaga. Serbia estará en las semifinales de este sábado, con la Italia de Jannik Sinner, reciente verdugo del balcánico, al otro lado de la red. Antes de empezar a buscar la Ensaladera, que ya levantó en 2010, Djokovic concedió entrevistas a algunos medios españoles. En ellas, además de criticar que la sede única del evento haya sido España desde 2019, volvió a alabar a Carlitos.

Te puede interesar: Qué fue de la Copa Davis clásica, que España ganó cinco veces

Djokovic en la Davis (REUTERS/Jon Nazca)

Djokovic se sincera sobre la final de Wimbledon que perdió ante Alcaraz

El jugador con más grandes de la historia del circuito masculino (24) quiso poner en valor el peso que tiene Juan Carlos Ferrero en el éxito de Alcaraz. Lo hizo a raíz de las últimas declaraciones del entrenador del joven murciano, que pide a su pupilo que aprenda de la profesionalidad de Djokovic. “Es de agradecer que diga eso de mí. Yo le tengo mucho respeto a Ferrero, partiendo de la base de que fue número uno. Siempre me impresionó lo profesional que era y la seriedad con la que se dedicaba al tenis. Es obvio que ha ayudado mucho a Alcaraz. No sólo a lograr los éxitos, sino a mantener la humildad y una mentalidad de campeón. Gracias a Juan Carlos y la educación de su familia, es más maduro de lo que dice su edad. Tiene sólo 20 años, pero en pista se comporta como alguien que tiene mucha experiencia y madurez”, reconoció el de Belgrado a MARCA.

El número uno del mundo en tenis, Carlos Alcaraz, tiene tres hermanos. Dos de ellos están también metidos en el mundo del tenis

Tampoco esquivó la pregunta sobre la copa que Alcaraz le arrebató en la hierba londinense. “No tengo remordimientos de conciencia. Intento mirar hacia delante y en todas las grandes finales que he perdido siempre hay una razón. Intento aprender de ello y la experiencia de la derrota en una final de Grand Slam me motiva incluso más. Perdí en Wimbledon y desde entonces lo gané todo a excepción del partido con Sinner en la fase de grupos de Turín. Si analizo el año, podría decir que me fue bien perder con Carlos, porque me motivó para el resto de temporada”, apuntó también Nole al periódico deportivo español.

Te puede interesar: Djokovic carga contra España por ‘apropiarse’ de la Copa Davis

En conversación con otro exponente de la prensa deportiva española, AS, Djokovic clamó contra la repetición de España como sede del tramo decisivo de las últimas ediciones de la Davis. “Personalmente, creo que el mejor formato sería algo a medio camino entre el antiguo y este. Creo que no haber jugado en Serbia en muchos años no es lo ideal. Jugar allí beneficia a nuestra federación y a los jugadores jóvenes. No tengo en cabeza un formato perfecto, sería bueno discutirlo. Pero con los jugadores, los equipos… Todo el mundo debería tener voz. Somos parte integral de la competición y podríamos dar información valiosa. Que un país como España lleve cuatro o cinco años jugando en casa es demasiado. Esta es una competición global y quizá al menos desde semifinales debería jugarse con local y visitante, como antes”, opinó.

Alcaraz en las ATP Finals (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En esta segunda entrevista, Djokovic dejó un nuevo elogio para Alcaraz: “Nos llevamos muy bien. Por supuesto, en la pista queremos ganarnos y ser el número uno, pero al final del día, cuando el partido o el torneo han terminado, nos mostramos respeto y aprecio mutuamente”.