Djokovic carga contra España por ‘apropiarse’ de la Copa Davis: “Es demasiado, esta es una competición global”

Djokovic remata en pleno entrenamiento (REUTERS/Jon Nazca)

Novak Djokovic ya está a las puertas de disputar los cuartos de final de la Copa Davis en Málaga. En una tierra a la que está especialmente ligado, por su fuerte vínculo con Marbella, el número uno del mundo liderará a Serbia este jueves, en busca del acceso a las semifinales del torneo. Antes de saltar a la pista, el tenista masculino con más Grand Slam de la historia (24) ha concedido algunas entrevistas a los medios españoles, con motivo de la disputa de las Finales, de nuevo, en el país de la piel de toro.

A sus 36 años, el serbio intentará poner la guinda a otra temporada extraordinaria más con la consecución de la Ensaladera, que ya levantó con los suyos en 2010. Hasta la fecha, Nole presenta un balance de 55 victorias y seis derrotas este 2023, con siete títulos y acariciando el pleno en los cuatro grandes: Adelaida 1, Abierto de Australia, Roland Garros, Cincinnati, US Open, París-Bercy y ATP Finals. Sólo se le resistió, entre los majors, Wimbledon, que le arrebató el español Carlos Alcaraz.

El de Belgrado pasa mucho tiempo en España, que tiene un peso para nada menor en su equipo. En la parte tenística, su amigo Carlos Gómez-Herrera es uno de los entrenadores del team Djokovic, junto a Goran Ivanisevic. En lo que concierne al aspecto más mental, Pepe Imaz hace las veces de guía espiritual del mejor jugador planetario.

Djokovic en rueda de prensa en Málaga (EFE/ Jorge Zapata)

Djokovic no acostumbra a morderse la lengua cuando hay algún aspecto del tenis que no le convence. Por eso, dejando sentimentalismos y nexos de unión aparte, ha querido hablar alto y claro en contra de la celebración de las Finales de la Davis, de forma continua, en una sede española. Algo que lleva ocurriendo, ininterrumpidamente, desde 2019.

Djokovic, en contra de la sede única para la Davis

“Personalmente, creo que el mejor formato sería algo a medio camino entre el antiguo y este. Creo que no haber jugado en Serbia en muchos años no es lo ideal. Jugar allí beneficia a nuestra federación y a los jugadores jóvenes. No tengo en cabeza un formato perfecto, sería bueno discutirlo. Pero con los jugadores, los equipos… Todo el mundo debería tener voz. Somos parte integral de la competición y podríamos dar información valiosa”, reclama Nole en declaraciones a AS.

La copa Davis y su caída en picado tras la salida de Gerard Piqué.

Durante esa misma conversación con el periódico deportivo español, es todavía más contundente: “Que un país como España lleve cuatro o cinco años jugando en casa es demasiado. Esta es una competición global y quizá al menos desde semifinales debería jugarse con local y visitante, como antes”.

No podían faltar, por encontrarse en España, las referencias a Rafa Nadal y a Alcaraz. Del primero, Djokovic asegura: “No le concibo pensando otra cosa que no sea ganar los torneos más grandes. Va a volver con el deseo de ganar más Grand Slams y estar entre los mejores del mundo”. Con respecto al segundo, considera: “Nos llevamos muy bien. Por supuesto, en la pista queremos ganarnos y ser el número uno, pero al final del día, cuando el partido o el torneo han terminado, nos mostramos respeto y aprecio mutuamente”.

Djokovic entrenando (REUTERS/Jon Nazca)

En estas Finales de la Copa Davis, que alberga el Martín Carpena malagueño, Serbia se mide en cuartos a Gran Bretaña (a partir de las 16:00 horas de este jueves). En el combinado balcánico, Laslo Djere, Dusan Lajovic, Miomir Kecmanovic y Hamad Medjedovic secundan a Djokovic. Por su parte, los británicos cuentan con Cameron Norrie, Jack Draper, Neal Skupski y Joe Salisbury. Se juegan dos partidos individuales y uno de dobles en la misma jornada, al mejor de tres sets y con tie-break. La selección que se imponga en un mayor número de ellos se clasificará.