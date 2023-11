Óscar Puente: “¿Si no hubiéramos necesitado la amnistía para la investidura, la habríamos adoptado? Probablemente no”

Óscar Puente, ministro de Transporte, este miércoles en TVE.

Óscar Puente llevó a cabo este miércoles un ejercicio de honestidad a cuenta de la amnistía. El recién nombrado ministro de Transporte admitió que la ley responde a la necesidad de Pedro Sánchez de los siete votos de Junts per Catalunya para ser investido presidente del Gobierno, como terminó ocurriendo. Sostiene, eso sí, que la medida es necesaria y apuesta a que habría terminado adoptándose a lo largo de la legislatura. No es una respuesta que el propio Puente o el presidente del Gobierno (con su “hacer de la necesidad, virtud” la semana pasada en el Congreso) no hayan deslizado ya, sí cuando se ha pronunciado de forma más transparente.

“Es lógico que se critiquen los cambios de posición, pero tenemos que analizar si esos cambios de posición tienen coherencia con el momento. A nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento inevitablemente se vincula con la formación de gobierno. Es decir, que sin esta medida, la investidura no hubiera sido posible. Pero pongamos las luces largas, miremos al horizonte temporal de los próximos cuatro años. ¿Qué es mejor, que apliquemos esta medida o que nos veamos en un corto plazo con un montón de juicios, con una extradición de Carles Puigdemont y que volvamos otra vez a la tensión del año 2017 o similar?”, comenzó Puente.

“¿Qué es mejor -continuó-, cerrar este capítulo y avanzar en el entendimiento o queremos de nuevo encontrarnos con el conflicto en medio del mandato? Yo lo he dicho claramente: cuando se me pregunta: ‘¿si no hubiérais necesitado esto para la investidura, lo hubiérais adoptado?’ Probablemente no. Pero también añado: estoy convencido de que a lo largo del mandato, esta medida hubiera acabado imponiéndose”. El ministro se encontraba ante el periodista Xabier Fortes, director y presentador de ‘La noche en 24 Horas’, en Televisión Española.

.@oscar_puente_, ministro de Transportes, sobre la amnistía: "Cuando se me pregunta ¿si no lo hubierais necesitado para la investidura lo hubierais hecho? Probablemente no, (... ) pero estoy convencido de que habría acabado imponiéndose"#LaNoche24h👇



🔸 https://t.co/KvgtvoBNbh pic.twitter.com/o4mWxtveSI — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) November 22, 2023

Te puede interesar: El Gobierno planta su primera meta en frenar las broncas con PP y Podemos: “El ruido, cuantos menos decibelios tenga, mejor”

“Cierto disgusto con las formas” de Irene Montero

Puente terminaba su segunda y larga jornada en su nueva responsabilidad, reconocido y recompensado por su gestión en Valladolid y su lealtad a Sánchez, en último término demostrada en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en el que por sorpresa dio la réplica al aspirante. A su juicio, la amnistía, para el PP, “es la excusa, es el pretexto”, y ”lo que le molesta”, asegura, “es que hay cuatro años por delante de un gobierno que va a intentar mejorar la igualdad entre los españoles y no a perpetuar los privilegios, o en los que España va a avanzar socialmente o reindustrializarse aprovechando unos fondos europeos que, por cierto, van a estar fuera de su alcance”.

Preguntado por el debate en el Parlamento Europeo sobre la amnistía, muy bronco, con lenguaje grueso y en el que la cámara llamó la atención a los diputados españoles intervinientes precisamente por la “terminología”, considera que fue “artificial” y “forzado”. “No ha tenido ningún tipo de trascendencia en el ámbito europeo. No hay más que ver cómo estaba la sala con un 10% de los parlamentarios presentes”, minimizó el ministro.

Irene Montero ha afeado a Pedro Sánchez su expulsión del Gobierno en el traspaso de cartera a Ana Redondo, nueva ministra.

Sobre la abrupta salida del Gobierno de las ya exministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero, que acusaron a Pedro Sánchez de “echarlas”, Puente admite “un sentimiento generalizado de cierto disgusto con las formas” de Montero. “Hay que agradecerle los servicios prestados, desearle lo mejor y nosotros tenemos que mirar hacia adelante, no podemos enredarnos en las formas”, zanjó el exalcalde de Valladolid. Precisamente su exnúmero dos en el consistorio, Ana Redondo, es la nueva titular de Igualdad en un ejecutivo que echó a rodar este martes.