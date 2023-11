La vuelta de Nadal ya pone en jaque a sus máximos rivales: “Todavía tendrá algo que decir con ese brazo izquierdo”

Nadal en una imagen de archivo (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)

Rafa Nadal va a volver a jugar al tenis al máximo nivel. El español ya ha dejado claro que su regreso a las pistas se va a producir antes o después, aunque todavía no se sepa en qué torneo va a darse su reaparición. Nada menos que el número 662 del mundo en estos momentos, el segundo jugador con más Grand Slam de la historia del circuito masculino (22) cada vez entrena con más intensidad y verbaliza con mayor ímpetu el deseo de regresar a la competición.

“Hasta ahora, no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y, ahora, sinceramente, creo que sí”, comentó Nadal la semana pasada en un acto público. “Estoy bien, entrenando, feliz. Estoy en una buena época de mi vida […] De cómo iban las cosas hace unos meses a cómo van ahora, creo que he dado un paso adelante sin ninguna duda, y para mí eso es mucho”, confesó también.

A pesar de que no quiso marcarse ningún tipo de objetivo deportivo (”Intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis”), el balear manifestó que tiene “la ilusión de intentar ser competitivo”. Como no podía ser de otra manera, se le cuestionó por uno de sus principales rivales, aún en activo: Novak Djokovic. “No voy a superarlos (los 24 grandes del serbio), no creo que estemos en esa tesitura. Vivo una realidad muy distinta, llevo un año sin jugar y para mí el éxito personal es mantener la ilusión por volver a hacerlo”, expuso Nadal.

Como verle de nuevo en el cuadro de un evento de la ATP es una posibilidad más real que nunca en los últimos meses, el entorno del número uno del ranking empieza a hablar de Nadal. Fue el caso del entrenador de Djokovic, Goran Ivanisevic, el pasado fin de semana. Cuando su pupilo acababa de proclamarse campeón de las ATP Finals por séptima vez en su carrera, el extenista fue cuestionado por el manacorense y su visión al respecto fue rotunda.

El técnico de Djokovic empieza a preocuparse de Nadal

“Si es cierto que vuelve Rafa, para mí es la mejor noticia del tenis. Amo a Rafa. Va a ser interesante, porque Rafa no es cabeza de serie. Puede jugar contra cualquiera en primera ronda. A Rafa no te lo quieres encontrar ni en el hotel”, declaró Ivanisevic a Relevo este domingo.

El ganador de Wimbledon y la Copa Davis, además de bronce olímpico, espera con ansias que se produzca el reencuentro entre Nadal y Djokovic, siempre un partido de altos vuelos. “Sería genial para el tenis (que vuelva Nadal). Rafa volverá sólo si está preparado al 100%. Y cuando Rafa esté listo, creo que todavía tendrá algo que decir con ese brazo izquierdo”, sentenció el croata.

Alcaraz tampoco se libró de aparecer en la conversación, como gran adversario de Nole que es en estos momentos. “Ya ganó dos Grand Slams y es el futuro del tenis”, reconoció Ivanisevic, esperando un 2024 “muy, muy competitivo e interesante”. Un año en el que, si se cumplen las previsiones, volverá a haber dos españoles de entidad raqueta en mano para amenazar la hegemonía de Djokovic.