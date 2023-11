Rafa Nadal da la noticia más esperada: “Sinceramente, creo que sí que volveré a jugar al tenis”

Nadal este miércoles en Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El deporte español y el tenis mundial están echando muchísimo de menos a Rafa Nadal en los últimos meses. El año de inactividad ya no está tan lejos para el jugador balear, aunque parece que su tiempo fuera de las pistas empieza a agotarse. Él mismo ha querido anunciarlo este miércoles, dando una noticia más que esperada por todos. Empezando por la propia leyenda: “Hasta ahora, no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y, ahora, sinceramente, creo que sí”.

Nadal se atreve a asegurar que va a volver a ser de la partida en la ATP a la que tantos momentos de gloria ha dado, con los 22 Grand Slam que ha conquistado como grandes hitos. No tiene, eso sí, la seguridad suficiente como para aventurarse con una fecha concreta de vuelta. “Cuando sepa cuándo volveré a jugar, seré el primero en decíroslo”, aseguró en Barcelona durante la presentación de la Clínica Tenis Teknon, dirigida por Ángel Ruiz Cotorro, su sempiterno médico.

El ganador por excelencia de Roland Garros aclaró que no está preparado para decir cuál va a ser el primer torneo que dispute, echando el freno así a las ínfulas del Abierto de Australia, cuya organización cuenta, quizá con una seguridad demasiado atrevida, con él. “No hay nada de todo esto”, dijo Nadal de forma tajante. Empleó la misma contundencia para referirse a su estado actual: “Estoy bien, entrenando, feliz. Estoy en una buena época de mi vida […] De cómo iban las cosas hace unos meses a cómo van ahora, creo que he dado un paso adelante sin ninguna duda, y para mí eso es mucho”.

Nadal durante su atención a los medios (REUTERS/Albert Gea)

Seguirá jugando con dolor, un clásico en su caso, pero el manacorense podrá con ello, porque “la evolución es positiva”. Nadal no disputa un partido desde el 18 de enero, cuando cayó en segunda ronda en el grande australiano contra el estadounidense Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5). Ahora mismo, ocupa el puesto número 664 en la clasificación del circuito masculino, por lo que el ranking protegido o las invitaciones pasarán a ser dinámica recurrente en el momento en el que compita otra vez.

“No voy a superar los 24 Grand Slam de Djokovic”

“Intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis. Pero bueno, si no tuviera la ilusión de intentar ser competitivo, pues probablemente no estaría haciendo todo lo que he hecho durante estos últimos meses, todo el esfuerzo que supone a la edad que tengo, y después de tener una carrera muy larga, que los años pesan”, reconoció Nadal. Por eso, le parece prácticamente imposible superar el récord de majors, en posesión de Novak Djokovic gracias a sus 24 títulos.

Nadal en la presentación de la clínica de su médico, Ángel Ruiz Cotorro (REUTERS/Albert Gea)

“No voy a superarlos, no creo que estemos en esa tesitura. Vivo una realidad muy distinta, llevo un año sin jugar y para mí el éxito personal es mantener la ilusión por volver a hacerlo”, expuso. A pesar de todo, tiene sueños en el horizonte, como estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. No es un objetivo realista al cien por cien, porque quedan “muchos meses” para que se celebren. Aun así, Nadal los tiene en mente, para ir visualizando la posibilidad de representar a España en la tierra batida parisina. Ya se sabe: como en casa, en ningún sitio.