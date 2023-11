Felipe Massa tiene un nuevo dardo para Alonso: “No estoy seguro de que cambie mucho”

Fernando Alonso y Felipe Massa cuando eran compañeros en Ferrari (Reuters)

Fernando Alonso está a tan sólo unos días de afrontar el penúltimo Gran Premio de la temporada en la Fórmula 1. El Mundial va a estrenar circuito, Las Vegas, y entre los aficionados españoles hay cierta expectación por ver qué tal le va a su bicampeón del mundo en este escenario. Sobre todo, después de conseguir el octavo podio de 2023 con Aston Martin en Brasil, donde concluyó tercero y renovó la licencia para soñar tras varias carreras en las que los verdes no consiguieron codearse con los mejores.

La batalla con el Red Bull de Checo Pérez en Interlagos ya es historia del Gran Circo. El adelantamiento de Alonso al mexicano en la última vuelta y la defensa numantina que llevó a cabo para que este no le superase provocaron el delirio colectivo. Apenas 53 centésimas permitieron imponerse, en una llegada a meta ajustadísima, al español. Con su condición de leyenda de la F1 más que bien ratificada, Magic sueña con que el salto de calidad de su nuevo equipo vaya un paso más lejos en 2024. Para así poder aspirar a lograr la tan ansiada victoria número 33 o, palabras mayores, un tercer título.

Todo eso está por ver. Ahora, desde luego, en la escudería británica están intentando aprovechar el momento y que la inercia continúe siendo positiva a la hora de cerrar el curso. Atrás queda la rumorología intensa que siguió al GP de México, azuzada por el que entonces fue el segundo abandono consecutivo de Alonso. Esa suerte de crisis disparó la especulación sobre el futuro del piloto más veterano de la competición en Aston Martin. Tanto es así que se llegó a fantasear con su llegada a Red Bull para pasar a acompañar al campeón del mundo, Max Verstappen, en un movimiento que habría enviado a un Pérez muy irregular con los austríacos a ocupar la vacante del ovetense.

Alonso y Verstappen en un podio de esta temporada (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En cuanto se preguntó por el rumor a Alonso, lo desmintió rotundamente. Al detenerse el deporte rey del automovilismo en tierras brasileñas, se aprovechó la coyuntura para dar voz a uno de los grandes nombres propios que ha dejado la competición allí: Felipe Massa. Excompañero precisamente de Fernando en Ferrari (y sin un recuerdo demasiado grato de la experiencia), expuso su punto de vista al respecto de lo que fue la comidilla de las redes varios días.

Massa, escéptico con Alonso

No ha pasado desapercibida la visión de Massa sobre el tiempo que compartió con Alonso en uno de los equipos más icónicos de la F1. “Te destruye completamente mentalmente”, llegó a asegurar sobre una etapa en la que considera que se beneficiaba sobremanera al de Oviedo. “Él no era lo que me estaba diciendo. Él no era lo que le estaba diciendo al equipo. Siempre tuvo una forma típica de trabajar, usando su poder. Tiene mucho poder y estaba tratando de conseguir el poder que tenía para poner todo de su lado. Y creo que eso fue dividir al equipo por la mitad”, afirmó en Track Limits.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

Las palabras que le dedica a Alonso en relación con una hipotética llegada a Red Bull, en este caso para la publicación holandesa Formule 1, no son mucho más magnánimas. “Mientras Max (Verstappen) esté contento y el equipo gane tanto el campeonato de pilotos como el de constructores, creo que sería prudente dejar las cosas como están ahora”, considera Massa.

Fotografía de archivo de Fernando Alonso (EFE/ Sebastiao Moreira)

“Max se siente visiblemente bien y gana casi todas las carreras. Para él, cualquier cambio significaría un empeoramiento. Lo que Max está demostrando esta temporada es de un nivel sin precedentes”, valora el que también corriese para Sauber y Williams. “Incluso si pones a Lewis Hamilton o Fernando Alonso en el otro coche, no estoy seguro de que cambie mucho. Quizás un poco, pero creedme, ni siquiera ellos vencerían a Max”, sentencia, en un nuevo recado para quien condujo a su lado entre 2010 y 2013.