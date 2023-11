Felipe Massa señala a Fernando Alonso sin miramientos: “Te destruye completamente mentalmente”

Felipe Massa y Fernando Alonso en Ferrari (Reuters)

Entre 2010 y 2013, Felipe Massa y Fernando Alonso fueron compañeros de equipo en una de las escuderías de Fórmula 1 más míticas, por no decir la que más: Ferrari. Durante la etapa en la que tanto el brasileño como el español vistieron de rojo, el segundo, bicampeón del mundo y una de las grandes leyendas del Gran Circo, superó sobremanera al primero: segundo clasificado del Mundial frente a sexto en 2010; cuarto frente a sexto en 2011; segundo frente a séptimo en 2012 y segundo frente a octavo en 2013.

No es una época de la que Massa, 11 victorias y 41 podios en su periplo en la F1, guarde un buen recuerdo. De hecho, en su caso ocurre todo lo contrario. El de São Paulo ya evidenció en el pasado lo mal que llegó a pasarlo compartiendo colores con Alonso, aunque quizá sea ahora cuando se ha expresado con más rotundidad al respecto. Tanto es así que, a su juicio, hubo un presunto favoritismo a favor de Magic que le impidió competir con garantías mientras estaban en el mismo barco.

“Creo que para ganarle hay que estar en tu día, pero estuve en mi día en muchas carreras. Pero pasó algo que me estaba poniendo en la condición mental difícil de que estaba cometiendo errores, o tal vez que estaba pasando algo que no fue genial”, ha manifestado Massa recientemente en Track Limits. En esa entrevista, aclara: “Creo que con Fernando nunca tuve ningún problema fuera del coche. Aparte de la pelea que tuvimos en 2007 (Gran Premio de Europa: “Ganas y te comportas así, gilipollas”, llegó a espetarle Massa. Alonso todavía estaba en McLaren), nunca tuve ningún problema con él. Siempre me llevé bien con él como persona”.

Alonso y Massa en un podio (EFE/Andreu Dalmau)

Lo cual no quita para que Massa, sin morderse la lengua ni un ápice, haya tildado a Alonso de mentiroso, aun sin llamárselo directamente y tiempo después, por su modo de actuar en Ferrari. Uno que le atormentó lo suyo, como queda claro en las reflexiones que ha hecho en su última aparición en los medios.

“Alonso dividió al equipo por la mitad”

“Pero él (Alonso) no era lo que me estaba diciendo. Él no era lo que le estaba diciendo al equipo. Siempre tuvo una forma típica de trabajar, usando su poder. Tiene mucho poder y estaba tratando de conseguir el poder que tenía para poner todo de su lado. Y creo que eso fue dividir al equipo por la mitad”, expone Massa.

No cabe duda de que lo pasó realmente mal mientras condujo junto al asturiano. “No fue justo, no puedo decir que hayan hecho nada malo, pero la forma en que estás trabajando, la forma en que el equipo le miraba, realmente no era cómodo”, asegura. A continuación, ejemplifica aquella situación con una anécdota que no se le olvida de ninguna manera.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

“Recuerdo una vez cuando empezamos a desarrollar el simulador, porque Red Bull tiene un simulador mucho mejor, incluso McLaren en comparación con Ferrari, así que estábamos trabajando muy, muy duro en el simulador, él y yo. De repente, llegó a mitad de temporada y dijo: ‘Ya no quiero ir al simulador porque esto no sirve de nada, no ayuda en nada al simulador’. Así que decidió dejar de trabajar en el simulador. Pero yo seguí trabajando, también porque no estaba en buena forma y esa temporada no teníamos un buen coche. Así que estuve trabajando muy, muy duro”, confiesa Massa.

Lo que sucedió a continuación le sentó especialmente mal. “De repente, vamos a Singapur y él gana la carrera. Después de la carrera, Montezemolo, que era nuestro presidente, salió a los medios para decir: ‘Es increíble ver a Fernando, lo mucho que trabaja con el equipo, cada semana en la fábrica, en el simulador, reuniones cada semana’”, relata el expiloto, que utiliza esta vivencia para sustentar su teoría de que no hubo igualdad de condiciones entre Fernando Alonso y él.

Alonso, en el último GP de Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

“De nuevo, esto es algo que te destruye completamente mentalmente. Quiero decir que es un piloto increíble, su talento es increíble, pero, ya sabes, todos los demás detalles que necesitas debes tenerlos para estar cómodo”, sentencia Felipe Massa. Nunca salió bien parado en la comparativa con Alonso y, una década después de que sus caminos se separasen, ha querido dar, sin guardarse nada, su visión de los hechos.