El elogio de Alonso a Hamilton que entierra definitivamente la tensión: “Nos motiva a todos”

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton y el de Aston Martin Fernando Alonso se felicitan en el podio del GP de Australia. (REUTERS/Darrian Traynor)

El primer enfrentamiento entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton se dio hace 15 años, cuando vestían, ambos, los colores de McLaren. Compartieron equipo durante una temporada, y la rivalidad y tensión entre ellos era más que palpable. Cuando el británico se marchó a Mercedes, dominó en el circuito, consiguiendo encadenar seis títulos consecutivos. Al asturiano le costó más, llegando a estar ‘retirado’ de la Fórmula Uno casi dos años (regresó después de la pandemia).

En la actualidad, siguen siendo un dúo protagonista y la rivalidad sigue estando viva. Pero, podría decirse que ha evolucionado hacia una competitividad más sana, abandonando la tensión de los primeros años. El heptacampeón y el bicampeón se guardan respeto y no evitan elogiarse.

Te puede interesar: Muere desplomado en pleno partido Dwamena, exjugador de Levante y Zaragoza

Lluvia de elogios en ambas direcciones

Fue hace unos meses cuando Hamilton resaltó el talento del asturiano, que a principio de temporada consiguió subirse al podio siete veces consecutivas. “No puedo hablar por Fernando, pero se nota, obviamente, mirando desde lejos y cómo conduce Fernando, el talento claramente no lo ha abandonado. Creo que tiene que ver con tu ética de trabajo. Está claramente en gran forma y está haciendo un trabajo increíble”, sentenció.

Ahora, a falta de dos carreras (Las Vegas y Abu Dabi) para que finalice la temporada, el de Aston Martin ha aprovechado para corresponder los halagos que el británico dejó con anterioridad de aprecio sobre la ambición del español. “Nos motiva a todos ver cómo Lewis mantiene la motivación después de ganar tantos títulos”, apunta en una entrevista con GQ, en la que además ha reconocido que el británico es “un ejemplo a seguir” para él.

ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO

ESTÁ DESATADO



QUÉ PEDAZO DE OBRA DE ARTE QUE HA HECHO FERNANDO ALONSO CON HAMILTON. BRUTAL 😍#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/2WZW9e8P3L — DAZN España (@DAZN_ES) March 5, 2023

“Lewis siempre lo hizo muy bien para mantenerse centrado y competitivo en los períodos de su vida en los que no tenía un paquete competitivo. No fueron muchos periodos, pero siempre rindió a un alto nivel. Ahora no tiene el mejor coche, Red Bull domina, pero sigue luchando siempre. Persigue a Pérez en P2 y nunca se rinde”, añadió Alonso.

Te puede interesar: Los socios del Madrid defienden a Vinicius y responden a Piqué: “Nadie la olvidará, querido Gerard, pero tú la recordarás siempre”

Hamilton acecha a Checo Pérez en la lucha por el bicampeonato. Esta temporada el dominio de Red Bull ha sido evidente, pues la escudería presenta un coche más dominante. Con eso, el de Mercedes no descarta asaltar la segunda posición del mundial, y dejar a la escudería austriaca sin un pleno completo (mundial de pilotos, de constructores y subcampeonato).

Las ganas se mantienen vivas

Hamilton como Alonso son pilotos veteranos en la parrilla, pero ambos han demostrado que quieren seguir estando entre los pilotos más competitivos del circuito. Tanto es así, que Fernando Alonso, a sus 42 años de edad, ha dicho en más de una ocasión que todavía no es momento de retirarse.

“Sigo teniendo hambre como siempre, y claramente Fernando también. Creo que competir está realmente en nuestro ADN, en nuestra sangre y no trabajamos menos ahora que cuando éramos más jóvenes”, corroboró el británico.