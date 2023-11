Los dramáticos números del Barça de Xavi en Champions: posee el mayor porcentaje de derrotas

Xavi durante el partido contra el Shakhtar Donetsk (DPA).

“Conmigo, perder tendrá consecuencias”. Fueron las palabras pronunciadas por Joan Laporta durante su primera junta como presidente del FC Barcelona ante los socios que mostraban su incomodidad con la continuidad de Koeman como entrenador azulgrana. Meses después, los resultados en términos europeos no han mejorado. El técnico neerlandés cayó eliminado en octavos de Champions ante el PSG y Xavi tomó el testigo en el banquillo y en los resultados continentales. Primero sucumbiendo ante el Eintracht de Frankfurt y una temporada más tarde con el Manchester United en Europa League tras no superar la fase de grupos de la Copa de Europa.

Dos años después de su llegada al banquillo azulgrana, las dudas y malos resultados continentales siguen sobrevolando al Barça. En estos 730 días, a pesar de haber conseguido una Liga y una Supercopa desde su llegada, Xavi ha obtenido el mayor porcentaje de derrotas (42%) en, al menos, 10 partidos oficiales en Champions y Europa League, muy por detrás de los números de Koeman (36%), Tito Vilanova (30%) o Cruyff (26%).

De sus 20 encuentros oficiales en Europa, Xavi ha obtenido un balance de siete victorias (Nápoles, Galatasaray, dos ante el Viktoria Plzen, Amberes, Porto y Shakhtar), seis empates y siete derrotas (tres frente al Bayern Múnich, Inter, Manchester United, Eintratch de Fránkfurt y la última debacle europea ante el Shakhtar). Números que desnudan el estilo y el juego impuesto por el técnico de Terrasa.

Xavi, optimista

“Creo que estamos en un nivel bajo de juego, malo de la temporada. Hemos hecho uno de los peores partidos de estos dos años. No hay nada perdido. Pero es en el momento más inoportuno. Hemos de hacer autocrítica. Hay que tener más dinámica, ser reconocibles… hay que tener más confianza. No estamos cómodos en el juego. Hay que hacer un reset. En la segunda parte, hemos mejorado, pero no hemos estado fluidos. Hay que recuperar a la gente y darle confianza. Es una pena, pero no hay nada perdido”, explicó tras la derrota por la mínima ante el Shakhtar.

El centro es bueno.

El remate de 𝗦𝗶𝗸𝗮𝗻 al contrapié de Ter Stegen, mejor. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/2twkFqku5b — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 7, 2023

Pese a los resultados y las cuatro eliminaciones europeas en dos años, Xavi lo considera “un pequeño bache futbolístico” “Estamos bloqueados, es un juego mental. Hay que recuperar la confianza. No queda otra que seguir y recuperarla”, añadió un Xavi que, con el paso del tiempo, está agotando la paciencia de la afición azulgrana.

Alcanzar los octavos de final es el objetivo mínimo marcado. “Pasar a las eliminatorias y después ya hablaremos. Estar en octavos de final es el objetivo, llevamos dos años sin conseguirlo. Tenemos que ir paso a paso e intentar pasar como primeros de grupo”, explicó. Comentó Xavi que el equipo se ha reforzado bien y recordó que el año pasado en juego estuvieron bien en Europa, pero en resultados, no. “Tenemos una plantilla para competir en Europa, pero esto va de hechos, no de palabras”, insistió Xavi, quien afirmó que no solo el equipo tiene que demostrar algo, sino también él como entrenador.