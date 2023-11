Las mejores películas de cine negro que puedes ver en plataformas con motivo del ‘Noirvember’

Las mejores películas de cine negro en plataformas para ver en noviembre

Halloween ya pasó y con él las películas de terror. No es que no puedan seguir viéndose durante el resto del año, ni mucho menos, pues siempre es buen momento para el terror. Pero noviembre trae nuevas cosas, y para muchos cinéfilos es el momento ideal para ponerse con otro género casi tan antiguo como el propio terror, al menos en la historia del cine. Estamos hablando del cine negro, aquel que gira en torno a los bajos fondos, policías corruptos, detectives sin nada que perder y asesinatos con grandes incógnitas detrás. Un género que nació allá por los años 30 a raíz de las novelas policíacas y alcanzó su auge en los años 40 y 50, en los que no había gran director y actor que no participasen en un buen noir.

Durante el mes de octubre y, coincidiendo con Halloween, se celebra entre los cinéfilos una popular tradición conocida como Hooptober, fusionando el nombre del mes con el del popular director de terror y autor de La matanza de Texas, Tobe Hooper. Básicamente consiste en proponerse ver 31 películas de terror durante los 31 días que consta el mes, acabando por todo lo alto con la noche de Halloween. Es una costumbre relativamente reciente, pero que ha gozado de cierta popularidad en los últimos años y que ha hecho en gran medida que esto también se expanda a noviembre, aunque cambiando significativamente el género.

Te puede interesar: ‘Memento Mori’: el thriller en el que Yon González, se convierte en un ‘American Psycho’ de Valladolid

El Noirvember ha surgido como una respuesta al Hooptober y tiene un sistema parecido, solo que dedicando el mes a ver películas de cine negro. La lista de películas dedicadas a este género es infinita y llega a nuestros días, pero a continuación te traemos una pequeña lista con la que introducirte en este pequeño pero fascinante mundo de luces y sombras, misterios sin resolver y detectives marcados por el destino.

Perdición (Filmin, Movistar+)

Aunque muchos la primera película de cine negro El halcón maltés, lo cierto es que el género comenzó a tener gran popularidad tres años después del estreno del filme de John Huston con Humprhey Bogart. Porque en 1944 el género terminó de eclosionar y se estrenaron varias películas con un gran parecido y cuya estética serviría de referencia e inspiración para el resto. Estas fueron Laura, Tener y no tener, La mujer del cuadro y sobre todo Perdición. Esta última estaba dirigida por uno de los grandes directores de la época, Billy Wilder, que se serviría de la pareja Barbara Stanwyck-Fred MacMurray para tejer esta compleja historia de traiciones y amor tóxico.

Imagen de 'Perdición'

Pacto Tenebroso (Amazon Prime Video, Filmin)

Aunque estaba especializado en un género radicalmente diferente como el melodrama, el director alemán Douglas Sirk trabajó todo tipo de géneros a su llegada a Hollywood tras huir de la Alemania nazi, y en algún que otro proyecto coqueteó con el cine negro. Pacto tenebroso es uno de esos ejemplos, en la que una mujer despierta a cientos de kilómetros de su casa y sin saber cómo ha llegado hasta ahí. Pronto descubriremos que tiene alucinaciones y pesadillas nocturnas, y solo su marido Richard parece saber como ayudarla, pero con el tiempo se irá desvelando que no todo es cómo parece.

Imagen de 'Pacto tenebroso'

La dama de Shangai (Movistar+, Filmin)

No se puede hablar de cine negro sin hablar de uno de los maestros del cine y de los que más contribuyó a la causa, Orson Welles. Y no se podría hablar del cine negro sin la figura de la femme fatale, ese prototipo de mujer seductora pero altamente autodestructiva, y que corrompe todo lo que toca. Ambas figuras se mezclan en La dama de Shanghai, en la que Orson Welles dirige e interpreta mientras que Rita Hayworth ejerce de esa femme fatale que sumerge a su personaje en un mundo de mentiras y corrupción moral.

Orson Wellesen 'La dama de Shanghai'

Mientras Nueva York duerme (Amazon Prime, Movistar+, Filmin)

Antes hemos mencionado La mujer del cuadro entre los primeros grandes ejemplos de cine negro, y podríamos mencionar otros tantos de su mismo director, Fritz Lang. Uno de los grandes directores del cine y práctcamente pionero en desarrollar todo tipo de géneros -ciencia-ficción, aventuras, espías- dedicó buena parte de su filmografía al noir. Uno de sus grandes trabajos fue Mientras Nueva York duerme, en la que se entrelazan dos historias: por un lado, la del periódico Sentinel de Nueva York, en el cual sus trabajadores se pelean por tener la gran exclusiva que les lleve al estrellato. Por otro lado, la de un asesino en serie conocido por dejar un mensaje escrito con pintalabios. Antes de Zodiac y los asesinos en serie, Lang ya plasmaba una perturbaroda historia sobre ambiciones desmedidas y corrupción con un gran escenario de fondo como la ciudad que nunca duerme.

Fritz Lang dirige a Ida Lupino y Dana Andrews en 'Mientras Nueva York duerme'

Heat (Disney+, Netflix, Amazon Prime Video)

El noir se dice que terminó en los mismos años 50, y que todo lo que ha venido después ya no lo era. Sin embargo, se acuñó un término para estas películas más modernas que compartían características significativas, neonoir. Heat de Michael Mann es uno de los mejores ejemplos, por su historia trágica, sus personajes grises y ambiguos -el policía de Al Pacino y el ladrón de Robert De Niro son dos caras de la misma moneda- y por su retrato de la corrupción moral y los negocios de los bajos fondos, aquí elevados al máximo nivel con una gran secuencia de atracos. Si aun pervive algo del cine negro clásico, sin duda está en el cine de Michael Mann.

Película policiaca dirigida por Michael Mann, y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Val Kilmer. (Warner Bros.)

L.A. Confidential (Disney+, Netflix, Amazon Prime Video)

Tan solo un par de años después de Heat surgiría otra gran película con el cine negro clásico como fuente de inspiración, poniendo de manifiesto el resurgir del género. En 1997 Curtis Hanson se lanzaba con esta historia que remitía directamente a la misma época, los años 50, y en la ciudad de Los Ángeles. Allí tres policías se ven envueltos en una investigación para sacar los trapos sucios de un Departamento cada vez más corrupto. Russell Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey dan vida a este trío protagonista, acompañados por una Kim Basinger sensacional recuperando el mito de la femme fatale.

Camino a la perdición (Disney+, Movistar+)

Por último, pero no menos importante, este resurgir del noir culminó con el cambio de siglo y de la mano de Sam Mendes (American Beauty), quien reclutó a sus personales intocables: Tom Hanks, Daniel Craig, Jude Law y un ya veteranísimo Paul Newman en el que fue su último gran papel en la gran pantalla. Camino a la perdición se ambienta en la época de la Gran Depresión, cuando comienza en Estados Unidos la Ley Seca y con ella una lucha de bandas por hacerse con el control del tráfico de alcohol. Entre medias están un padre, asesino a sueldo (Hanks) y su pequeño hijo (Tyler Hoechlin), al que envolverá en este tenebroso mundo.