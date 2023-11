García Ciriza (Aseafi): “El hambre de los españoles por los depósitos y las letras del Tesoro no está justificada”

Carlos García Ciriza, presidente de la Asociación Española de Asesoramiento Financiero (Aseafi). (Helena Margarit)

Asesorar a pequeños y grandes inversores es la vocación de Carlos García Ciriza, cuya carrera profesional de más de 25 años la inició en grandes entidades de banca privada como Banif, Lloyds Bank, Banco Urquijo o Santander Private Banking. En 2003 decidió dar un golpe de timón a su trayectoria y fundó C2 Asesores Patrimoniales, la primera empresa de asesoramiento financiero de Navarra y una de las pioneras en España. En 2020 se integró en Abante Asesores, entidad de la que es socio, y una de sus iniciativas de la que se siente más orgulloso es ser uno de los fundadores de la Asociación Española de Asesoramiento Financiero (Aseafi), de la que ahora repite cargo como presidente.

Pregunta: ¿La decisión del Banco Central Europeo (BCE) en julio del año pasado de subir los tipos de interés supuso un revulsivo para que los medianos y pequeños ahorradores volvieran a contratar productos financieros con los que obtener rentabilidad de sus ahorros?

Respuesta: Con el paso de los tipos de interés de negativo a positivo se volvió a la ortodoxia financiera. Este cambio provocó una caída de los mercados, pero también una oportunidad para el inversor-ahorrador porque puede encontrar rentabilidad en inversiones muy conservadoras, cosa que con los tipos negativos era imposible. Esto beneficia sobre todo a los inversores con aversión al riesgo. El inversor conservador antes ganaba solo por la pequeña parte que tenía de renta variable en su cartera. La renta fija era una acompañante silenciosa y ahora aporta rentabilidad. Una inversión en renta fija en bonos corporativos de alta calidad te puede dar unos retornos de entre un 4% y un 5%.

“Si hubiera más cultura financiera en España, la gente invertiría mucho más en fondos de inversión y menos en depósitos y letras del Tesoro”

P: ¿Cuáles son ahora los productos de ahorro e inversión más rentables para los pequeños y medianos ahorradores: letras del Tesoro, depósitos, fondos de inversión, planes de pensiones, acciones, inmobiliario…?

R: De todos ellos, la mejor alternativa para invertir ahora son los fondos de inversión. Debido a su variedad, el ahorrador puede decantarse por el que más se adapte a su perfil. Puede elegir uno de renta variable de máximo riesgo o invertir en fondos monetarios adecuados para inversores conservadores, que ya dan dinero, entre un 3% y un 4%, dependiendo de las comisiones que tengan.

Carlos García Ciriza, presidente de la Asociación Española de Asesoramiento Financiero (Aseafi).

P: ¿A partir de qué cantidad se puede invertir en un fondo de inversión?

R: A partir de cualquier cantidad por pequeña que sea. Los fondos ofrecen al gran inversor y al pequeño la misma gestión profesional de su dinero al tratarse de una inversión colectiva, por ello nosotros aconsejamos a los hijos de nuestros clientes que empiecen a ahorrar en fondos pequeñas cantidades, por ejemplo, 100 euros al mes.

Te puede interesar: Gerard Duelo (COAPI): “Los fondos buitre se han quedado sin carnaza para invertir en vivienda”

P: ¿Por qué los ahorradores españoles prefieren colocar su dinero en depósitos o letras del Tesoro en vez de en fondos de inversión?

R: Porque no hay suficiente cultura financiera en España. La mayoría de los ahorradores no conocen qué productos de inversión hay y cuando van al banco a asesorarse hacen caso de lo que les dice el comercial. En muchas ocasiones reciben un asesoramiento muy pobre y les colocan productos poco rentables que benefician al banco y no a ellos. Cuanto más cultura financiera tiene el inversor más invierte en fondos, mientras que cuanto menos se sabe de finanzas más invierte en depósitos o letras del Tesoro.

“La cartera de un pequeño inversor debería estar formada por tres patas: una financiera, compuesta por fondos de inversión de renta fija y de renta variable, otra inmobiliaria y la tercera con activos de capital riesgo”

P: ¿Qué rentabilidad están dando los fondos de inversión?

R: Los de renta variable globales a largo plazo pueden dar una rentabilidad del 8%, mientras que fondos puros de renta fija pueden batir la inflación, depende de la cartera que se diseñe.

P: Pero en octubre la inflación fue del 3,5% y hay depósitos que ya dan intereses del 5%, más elevados que los que dan fondos puros de renta fija.

R: Sí, pero fiscalmente los depósitos no son eficientes, por ello es mucho mejor invertir en renta fija a través de fondos de inversión.

Carlos García Ciriza, presidente de la Asociación Española de Asesoramiento Financiero (Aseafi)

P: Los bancos que ofrecen intereses más elevados por los depósitos son los extranjeros y la banca española pequeña y mediana. ¿Por qué los grandes bancos españoles se resisten a aumentar la remuneración por el pasivo?

R: Los grandes bancos españoles tienen mucha liquidez y mucho dinero en depósitos y aumentar la remuneración de esa gran masa de dinero erosionarían sus cuentas de resultados, por ello no les interesa entrar en una guerra de depósitos.

P: ¿La gran banca subirá la rentabilidad de los depósitos a corto plazo?

R: No lo va a hacer. No va a remunerar en plan masivo ni los depósitos ni las cuentas, lo que puede hacer es dar ofertas concretas a determinados clientes por motivos comerciales.

P: El hambre de los españoles por las letras del Tesoro y por los depósitos no se sacia y cada vez invierten más en ellos. ¿Está justificado este apetito?

R: No, no está justificado el apetito de los españoles por los depósitos y por las letras. Igual que ocurre con los depósitos, al ahorrador le sería más interesante invertir en letras a través de fondos de inversión. Comprar letras del Tesoro no tiene mucho sentido porque una letra no se puede trocear. Otro de sus inconvenientes es su fiscalidad, peor que la de los fondos. No tiene razón de ser que haya tanto dinero metido en letras y en depósitos.

“Invertir en planes de pensiones no tiene mucho sentido, es mejor invertir en fondos de cara a la jubilación”

P: ¿Entre letras del Tesoro y depósitos con qué producto se queda?

R: Con las letras.

P:¿Por qué?

Porque es un activo más seguro que los depósitos. Un depósito es un préstamo que tú haces al banco. Si el banco va mal y quiebra solo cubre un máximo de 100.000 euros, el dinero invertido por encima de esa cantidad el ahorrador lo pierde. En el caso de las letras, el préstamo se lo haces al Estado y es muy difícil que quiebre. Por seguridad, son mejores las letras del Tesoro.

P: Uno de los productos más demandados por los ahorradores de cara a la jubilación son los planes de pensiones. Tras la decisión del Gobierno de limitar a 1.500 euros la desgravación por las aportaciones a planes de pensiones ¿siguen siendo interesantes para los ahorradores o tenderán a desaparecer?

R: A mí nunca me han gustado mucho los planes de pensiones porque el beneficio fiscal que se obtiene durante la vida del plan se pierde cuando se rescata y, además, hay que tributar la rentabilidad generada como rendimiento del trabajo. Es un producto que no tiene mucho sentido.

P: ¿Desaparecerán a medio plazo?

No creo, pero la gente ahorrará cada vez menos en ellos. Eso lo tengo clarísimo.

Carlos García Ciriza, presidente de la Asociación Española de Asesoramiento Financiero (Aseafi). Fotos: Helena Margarit Cortadellas.

P: ¿En qué es mejor invertir para la jubilación en un plan de pensiones o en un fondo de inversión?

R: En un fondo de inversión porque es totalmente líquido y el plan no. Puedes disponer del dinero ahorrado en él cuando quieras, no solo si se cumplen unas condiciones determinadas como en el caso de los planes. Además, los fondos son más transparentes, están supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los planes de pensiones por la Dirección General de Seguros. Hay mucho más oscurantismo en los planes de pensiones.

Inversión en inmobiliario

P: El precio del alquiler en España se ha disparado, sobre todo en las grandes ciudades. ¿La rentabilidad que está dando la compra de una vivienda para ponerla en renta hace que sea una buena inversión?

R: Sí, es una muy buena inversión. Es recomendable tener una parte de la cartera en inmobiliario y una buena forma de hacerlo es a través de socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria). Son como fondos de inversión que invierten en inmuebles y los alquilan. Un inversor que no tenga 200.000 euros para comprar un piso y alquilarlo, puede colocar 10.000 euros en una socimi cotizada y así invertir en inmobiliario con la ventaja de que la gestión de esa inversión es profesional. El inconveniente es que si en España los fondos de inversión se conocen poco, las socimis se conocen menos.

“Los fondos de inversión son mucho más transparentes que los planes de pensiones”

P: ¿Qué activos debería contener la cartera de un pequeño o mediano inversor?

R: Debería estar formada por tres patas: una financiera, compuesta por fondos de inversión de renta fija y de renta variable, otra inmobiliaria y la tercera debería contener activos de capital riesgo.

P: ¿En ella, productos como las letras y los depósitos tendrían cabida?

R: Para nosotros no.